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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatYurt dışında en ucuz kış rotası: Gudauri
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Seyahat

Yurt dışında en ucuz kış rotası: Gudauri

Gudauri, henüz sevgililer günü planını belirlememiş olan kayak severler için bütçe dostu harika bir yer. Gudauri, pistleri yüksek standartlarda, kar kalitesi muazzam ve aynı zamanda oldukça ucuz bir kayak merkezi. Üstelik buraya gitmek için ne vize ne de pasaport sahibi olmanız gerekmiyor. İşte detaylar…

Deniz TARHAN
Deniz TARHAN
Deniz TARHANSeyahat Yazarı

Son yıllarda, ülkemiz kayak merkezlerindeki pistlerin kalabalığı ve fiyatların yüksekliği nedeniyle kayak severler yurt dışına daha çok rağbet etmeye başlamıştı. Yurt dışında en ucuz kış rotası: GudauriAncak Euro’nun önlenemez yükselişiyle birlikte yurt dışı kayak merkezleri de ulaşılması zor hale gelmeye başladı. Bu nedenle ülkemiz kayak  severleri tarafından henüz pek keşfedilmemiş olan Gürcistan’ın en önemli kayak merkezlerinden Gudauri’yi paylaşmak istedim.

Yurt dışında en ucuz kış rotası: Gudauri

Gürcistan’a girmek için vize veya pasaport gerekmiyor, kimlikle seyahat edebiliyorsunuz. Daha önceki yıllarda yılbaşı için konaklamalı gittiğimiz Gudauri’ye bu sene Tiflis’ten günübirlik olarak gittik. Yarıyıl tatili devam ediyor olmasına ve Pazar günü olmasına rağmen liftlerde hiç sıra yoktu. Gudauri’nin en sevdiğim özelliklerinden biri de zaten çok fazla insanı ağırlayabilecek kapasitede altyapıya sahip olması. Yani tüm gün sıra beklemeden doya doya kayak yapacağınıza emin olabilirsiniz.

Gudauri’ye nasıl gidilir?

Gudauri’ye ulaşmanın en kolay yolu önce Tiflis’e uçakla gidip daha sonra araç kiralamak. Ülkemizdeki pek çok hava yolu firmasının Tiflis’e günde birkaç kez uçuşu bulunuyor. Hava yollarının sevgililer günü kampanyaları ile şu anda çok uygun fiyata bilet bulabilirsiniz. Tiflis’e uçuşunuz yaklaşık olarak iki saat sürüyor. Gudauri, Tiflis’ten 120 km uzaklıkta yer alıyor.

Adım adım Batum gezi rehberi
Adım adım Batum gezi rehberi

Daha önce gittiğimizde 2 saatten fazla süren yol son gidişimizde 1,5 saat sürdü, yani karadaki yolculuk süresi şoföre göre değişiyor diyebilirim. Havaalanından kendinize araç kiralayabileceğiniz gibi Tiflis’ten Gudauri’ye direkt transfer ayarlayabiliyorsunuz. Dört kişi kapasiteli tek yön araç fiyatı firmaya göre 60-70 USD arası değişiyor, daha kalabalık gruplar için de transfer hizmeti bulunuyor. Bir de altı kişilik minibüsler var, bunları her şey dahil günlüğü 200 GEL karşılığı kiralayabiliyorsunuz.

Gudauri’de konaklama seçenekleri

Gudauri, çoğu kayak merkezinden farklı olarak hem pistler seviyesinde hem de kasaba merkezinde konaklama imkânları sunuyor. Pek çok güzel otelin yanı sıra chalet denilen dağ evlerinden kiralama şansınız da bulunuyor. Özellikle kalabalık gidecek grupların bu alternatifi değerlendirmelerini tavsiye ederim, biz henüz denemedik ama fotoğraflarda muhteşem evler gördüm. Biz Carpe Diem otelde kalmıştık, gayet temiz ve güzel bir otel, lokasyonu pistlerin hemen yanı başında. Otel yarım pansiyon olarak hizmet veriyor ve ayrıca kendilerine ait a la carte restoranları bulunuyor.

Pistlerin durumu

Gudauri’de kar kalitesi çok güzel, dağın konumu itibarıyla fazla buzlanma olmuyor ve pudramsı bir kar tipi var. Pistler arasında ağaçlar olmadığı için buralarda çok fazla bol kar alanı var. Özellikle freeride stilinde kaymayı seven snowboard tutkunlarının çok hoşuna gideceğine eminim. Yukarıda da bahsettiğim üzere liftler çok kalabalık değil, saatte 13.000 kişiyi taşıyabilecek bir sistem kurmuşlar.

Yurt dışında en ucuz kış rotası: Gudauri

Hava durumu müsait olduğunda Cuma ve Cumartesi günleri, gece kayağı yapma şansınız da bulunuyor. Dağın en alt seviyesinde yer alan 1 kilometrelik pist uzunluğuna sahip Pirveli lifti 20.00 ile 22.00 arası kullanıma açılıyor. Gudauri aynı zamanda heliski yapabileceğiniz dünyadaki sayılı kayak merkezlerinden biri. Heliskinin ne olduğunu merak edenler için hemen açıklayayım. Bir helikopter sizi alıyor ve dağın bir noktasına bırakıyor, macera severler ve kendine güvenenler kaçırmasın. Gudauri’de kayak dışında paragliding yapma imkanınız da bulunuyor, bu da yine adrenalin severlere tavsiye edeceğim bir aktivite.

Yeme içme olanakları

Gürcü yemekleri genel olarak bizim ağız tadımıza çok uygun, o yüzden yemek konusunda pek sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. En meşhur yemekleri hinkali ve haçapuri, ikisini de mutlaka denemelisiniz.

Seyahat ettiğimiz ülkeler 10 yılda nasıl değişti
Seyahat ettiğimiz ülkeler 10 yılda nasıl değişti?

Mekan olarak 2100 metredeki Gradus ile 2700 metredeki Vitamin ve Megobari’yi önerebilirim. Bahsettiğim kafelerdeki yeme içme fiyatlarından bahsedecek olursam; hinkali 12 GEL, patates 10 GEL, salata 8 GEL, bira 6 GEL ve sıcak çikolata 7 GEL. Bu arada Gürcü şaraplarının tarihi çok eskilere dayanır ve çok lezzetlidir, tadına bakmadan dönmemelisiniz.

Çocuklu aileler için de uygun

Küçük çocukla kayak tatiline gitmeyi düşünen aileler için de Gudauri çok uygun bir kayak merkezi, 2.5 yaşından itibaren çocuklara kayak dersi veriliyor. Çocuğunuz kayak yapmak istemezse üzülmeyin, onlara özel oyun alanları da oluşturmuşlar.

Yurt dışında en ucuz kış rotası: Gudauri

Otellerde genellikle çocuk kulüpleri bulunuyor, ayrıca kasaba içinde 10.00-17.00 arası hizmet veren bir kreş ve hatta saatli ayarlayabileceğiniz bakıcılar mevcut. Çocuklar için bir de kızak kiralama yapabiliyorsunuz, mesela bizim oğlumuz kızağa daha çok ilgi gösterdi.

Gudauri kayak merkezinde ücretler nasıl?

En çok merak edilen kısım olan ücretlere de kısa kısa değinmek istiyorum. Günlük sınırsız skipass ücreti 40 GEL, tek kullanımlık ise 10 GEL. Liftlere 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz biniyor, 6-16 yaş arası çocuklar için günlük skipass fiyatı 25 GEL. Dağda birden fazla ekipman kiralama noktası var, bir tanesine sorduğumda hem kayak hem snowboard için 20 GEL fiyat verdi.

Yurt dışında en ucuz kış rotası: Gudauri

Bizim kendi ekipmanımız olduğu için daha fazla araştırmadım ama diğer yerlerde de aşağı yukarı bu civardadır diye düşünüyorum. Ders almak isterseniz saatlik ücret hem çocuk hem yetişkinler için 50-60 GEL arası değişiyor. Heliski fiyatı tek seferlik 180€, paragliding fiyatı ise 250 GEL. Bu arada GEL yani Gürcü para birimi olan Lari, Şubat 2018 kuruna göre 1.52 TL’ye karşılık geliyor.

Fotoğraflar: Deniz TARHAN / https://hohhoyyt.com/

Kaynak: Deniz TARHAN

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