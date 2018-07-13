Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez çÄ±kacaklar için 10 altÄ±n tavsiye
Seyahat
Hürriyet Seyahat
13.07.2018 - 08:00, Son GÃ¼ncelleme:

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez çÄ±kacaklar için 10 altÄ±n tavsiye

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma planÄ±nÄ±z varsa Ã¶zellikle ilk defa yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacaksanÄ±z Ã¶nceden bir takÄ±m tavsiyelere bakmak fayda saÄŸlÄ±yor. Aksi halde olumsuz durumlar ortaya Ã§Ä±kabilir. Yurt dÄ±ÅŸÄ± maceranÄ±zÄ±n kÃ¶tÃ¼ sonuÃ§lanmamasÄ± iÃ§in hayat kurtarÄ±cÄ± tavsiyeleri online seyahat markasÄ± Biletall.com,blog derledi. Ä°ÅŸte detaylar...

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KalacaÄŸÄ±nÄ±z yeri Ã¶nceden ayarlayÄ±n

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidildiÄŸi zaman ihtiyaÃ§larÄ±n baÅŸÄ±nda konaklama yer almaktadÄ±r. Bu nedenle konaklamayÄ± gitmeden halletmek, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlayacaktÄ±r. Avrupaâ€™daki birÃ§ok Ã¼lkede otellerin yanÄ± sÄ±ra hosteller de bulunmaktadÄ±r. Ä°nternet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, kendinize uygun hostellerde yer ayÄ±rmanÄ±n oldukÃ§a kolay olduÄŸunu gÃ¶receksiniz.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

Pasaport ve vize iÅŸlemleri

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmadan aylar Ã¶nce pasaport ve vize iÅŸlemlerini halletmenizde fayda var. Pasaport iÅŸlemleri bir nevi kolaydÄ±r, fakat bazÄ± Ã¼lkeler iÃ§in vize iÅŸlemleri sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olabilmektedir. Bu nedenle vize iÅŸlemlerinin Ã¶nceden halledilmeye baÅŸlanmasÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± gidiÅŸ tarihinizi kaÃ§Ä±rmamanÄ±z adÄ±na size fayda saÄŸlayacaktÄ±r. Ã–zellikle vize iÅŸlemi iÃ§in uÃ§ak biletiniz, kalacaÄŸÄ±nÄ±z yer gibi bilgiler istendiÄŸi iÃ§in baÅŸvuru yapmadan Ã¶nce tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olmanÄ±z iÅŸlerinizi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

Biletinizi aylar Ã¶ncesinden alÄ±n

Biletinizi aylar Ã¶ncesinden almak, hem promosyonlardan yararlanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak hem de bu iÅŸle son dakika uÄŸraÅŸmamanÄ±z iÃ§in size fayda saÄŸlayacaktÄ±r. Vize iÃ§in baÅŸvurunuz sÄ±rasÄ±nda da tatiliniz iÃ§in ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼renin netliÄŸini gÃ¶sterme aÃ§Ä±sÄ±ndan biletinizi erken almak yararlÄ± bir durumdur.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

GÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek eÅŸyalar listesi

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda uzun veya kÄ±sa sÃ¼reli seyahatlerde, mutlaka gÃ¶tÃ¼receÄŸiniz eÅŸyalarÄ±n listesini erkenden yapmaya baÅŸlayÄ±n. Son anda sizin iÃ§in deÄŸerli eÅŸyalarÄ± arayarak gerilmek istemezsiniz. AyrÄ±ca bu eÅŸyalarÄ± oradayken temin etmek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Temin etseniz bile masraflÄ± olmasÄ± yÃ¼ksek bir ihtimaldir.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

Uzun sÃ¼reli seyahatler iÃ§in mobil operatÃ¶r seÃ§imi

GideceÄŸiniz Ã¼lkede bulunan mobil operatÃ¶rler arasÄ±nda araÅŸtÄ±rma yaparak, bu operatÃ¶rler arasÄ±ndan en uygun hizmet vereni seÃ§meli ve oraya gider gitmez bir hat Ã§Ä±karmalÄ±sÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece hem yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n size ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ hem de internetsiz kalmamÄ±ÅŸ olursunuz. BilmediÄŸiniz yerleri gezerken internet iÅŸleri gerÃ§ekten kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

Bir miktar yedek para

YurtdÄ±ÅŸÄ±na zaten bir miktar parayla Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±zdÄ±r. Ancak olasÄ± sorunlara karÅŸÄ±n mutlaka yanÄ±nÄ±zda bir miktar fazladan para bulunmalÄ±dÄ±r. Bu parayÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde unutmanÄ±z ve son ana kadar saklamanÄ±z, bÃ¼yÃ¼k sorunlardan kurtulmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. ParayÄ± saklamak iÃ§in de banka ya da cÃ¼zdan yerine hem sÃ¼rekli yanÄ±nÄ±zda olacak hem de Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunmayacak bir ÅŸey seÃ§in.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

KaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z otel veya pansiyona dair bilgiler

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gitmiÅŸ olduÄŸunuz Ã¼lkeyi keÅŸfe Ã§Ä±karken, kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z otelin ya da pansiyonun mutlaka iletiÅŸim bilgilerini ve konum bilgilerini bir yere kaydedin ya da yanÄ±nÄ±zda bulundurun. Aksi halde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaybolmanÄ±z durumunda Ã§ok zor anlar yaÅŸamanÄ±z olaÄŸan bir durumdur.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

Her gittiÄŸiniz yere ÅŸarj aletinizi gÃ¶tÃ¼rÃ¼n

Telefonunuzun modeli ne olursa olsun, gittiÄŸiniz her yere mutlaka ÅŸarj aletinizi hatta mÃ¼mkÃ¼nse powerbank gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. GittiÄŸiniz yerde ÅŸarjÄ±nÄ±z bitebilir ve ÅŸarj aleti bulmanÄ±z pek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Bu tÃ¼r durumlara karÅŸÄ± bunlarÄ±n yanÄ±nÄ±zda olmasÄ± hayat kurtarÄ±r.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

RestoranlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±n ve kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden bu konuda bilgi alÄ±nÂ 

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman farklÄ± damak tatlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z sÃ¶z konusu olacak. Bu nedenle kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden iyi ve uygun fiyatlÄ± restoranlar hakkÄ±nda bilgi alÄ±n, bu doÄŸrultuda restoran tercihlerinizi yapÄ±n. Hatta gitmeden Ã¶nce araÅŸtÄ±rmalar yapmaya baÅŸlayÄ±n.

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

AlÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken sÃ¼rekli pazarlÄ±k edin

Ãœlke fark etmeksizin, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ deÄŸerinden Ã§ok Ã§ok fazla fiyatlara turistlere satma gibi bir durum sÃ¶z konusu olabilmektedir. BÃ¶yle bir durum karÅŸÄ±sÄ±nda mutlaka karÅŸÄ±nÄ±zdaki satÄ±cÄ±yla pazarlÄ±k yapÄ±n ve pazarlÄ±k konusunda mutlak suretle Ä±srarcÄ± olun. Bununla birlikte Ã¼rÃ¼ne karÅŸÄ± Ã§ok istekli gibi bir profil sergilemeyin.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

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