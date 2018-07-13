Yurt dÄ±ÅŸÄ±na ilk kez Ã§Ä±kacaklar iÃ§in 10 altÄ±n tavsiye

KalacaÄŸÄ±nÄ±z yeri Ã¶nceden ayarlayÄ±n

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidildiÄŸi zaman ihtiyaÃ§larÄ±n baÅŸÄ±nda konaklama yer almaktadÄ±r. Bu nedenle konaklamayÄ± gitmeden halletmek, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantaj saÄŸlayacaktÄ±r. Avrupaâ€™daki birÃ§ok Ã¼lkede otellerin yanÄ± sÄ±ra hosteller de bulunmaktadÄ±r. Ä°nternet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, kendinize uygun hostellerde yer ayÄ±rmanÄ±n oldukÃ§a kolay olduÄŸunu gÃ¶receksiniz.

Pasaport ve vize iÅŸlemleri

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmadan aylar Ã¶nce pasaport ve vize iÅŸlemlerini halletmenizde fayda var. Pasaport iÅŸlemleri bir nevi kolaydÄ±r, fakat bazÄ± Ã¼lkeler iÃ§in vize iÅŸlemleri sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olabilmektedir. Bu nedenle vize iÅŸlemlerinin Ã¶nceden halledilmeye baÅŸlanmasÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ± gidiÅŸ tarihinizi kaÃ§Ä±rmamanÄ±z adÄ±na size fayda saÄŸlayacaktÄ±r. Ã–zellikle vize iÅŸlemi iÃ§in uÃ§ak biletiniz, kalacaÄŸÄ±nÄ±z yer gibi bilgiler istendiÄŸi iÃ§in baÅŸvuru yapmadan Ã¶nce tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± tamamlamÄ±ÅŸ olmanÄ±z iÅŸlerinizi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.

Biletinizi aylar Ã¶ncesinden alÄ±n

Biletinizi aylar Ã¶ncesinden almak, hem promosyonlardan yararlanmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak hem de bu iÅŸle son dakika uÄŸraÅŸmamanÄ±z iÃ§in size fayda saÄŸlayacaktÄ±r. Vize iÃ§in baÅŸvurunuz sÄ±rasÄ±nda da tatiliniz iÃ§in ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼renin netliÄŸini gÃ¶sterme aÃ§Ä±sÄ±ndan biletinizi erken almak yararlÄ± bir durumdur.

GÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek eÅŸyalar listesi

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda uzun veya kÄ±sa sÃ¼reli seyahatlerde, mutlaka gÃ¶tÃ¼receÄŸiniz eÅŸyalarÄ±n listesini erkenden yapmaya baÅŸlayÄ±n. Son anda sizin iÃ§in deÄŸerli eÅŸyalarÄ± arayarak gerilmek istemezsiniz. AyrÄ±ca bu eÅŸyalarÄ± oradayken temin etmek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Temin etseniz bile masraflÄ± olmasÄ± yÃ¼ksek bir ihtimaldir.

Uzun sÃ¼reli seyahatler iÃ§in mobil operatÃ¶r seÃ§imi

GideceÄŸiniz Ã¼lkede bulunan mobil operatÃ¶rler arasÄ±nda araÅŸtÄ±rma yaparak, bu operatÃ¶rler arasÄ±ndan en uygun hizmet vereni seÃ§meli ve oraya gider gitmez bir hat Ã§Ä±karmalÄ±sÄ±nÄ±z. BÃ¶ylece hem yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n size ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ hem de internetsiz kalmamÄ±ÅŸ olursunuz. BilmediÄŸiniz yerleri gezerken internet iÅŸleri gerÃ§ekten kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Bir miktar yedek para

YurtdÄ±ÅŸÄ±na zaten bir miktar parayla Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±zdÄ±r. Ancak olasÄ± sorunlara karÅŸÄ±n mutlaka yanÄ±nÄ±zda bir miktar fazladan para bulunmalÄ±dÄ±r. Bu parayÄ± gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde unutmanÄ±z ve son ana kadar saklamanÄ±z, bÃ¼yÃ¼k sorunlardan kurtulmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. ParayÄ± saklamak iÃ§in de banka ya da cÃ¼zdan yerine hem sÃ¼rekli yanÄ±nÄ±zda olacak hem de Ã§ok gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunmayacak bir ÅŸey seÃ§in.



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KaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z otel veya pansiyona dair bilgiler

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gitmiÅŸ olduÄŸunuz Ã¼lkeyi keÅŸfe Ã§Ä±karken, kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z otelin ya da pansiyonun mutlaka iletiÅŸim bilgilerini ve konum bilgilerini bir yere kaydedin ya da yanÄ±nÄ±zda bulundurun. Aksi halde yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaybolmanÄ±z durumunda Ã§ok zor anlar yaÅŸamanÄ±z olaÄŸan bir durumdur.

Her gittiÄŸiniz yere ÅŸarj aletinizi gÃ¶tÃ¼rÃ¼n

Telefonunuzun modeli ne olursa olsun, gittiÄŸiniz her yere mutlaka ÅŸarj aletinizi hatta mÃ¼mkÃ¼nse powerbank gÃ¶tÃ¼rÃ¼n. GittiÄŸiniz yerde ÅŸarjÄ±nÄ±z bitebilir ve ÅŸarj aleti bulmanÄ±z pek mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Bu tÃ¼r durumlara karÅŸÄ± bunlarÄ±n yanÄ±nÄ±zda olmasÄ± hayat kurtarÄ±r.

RestoranlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±n ve kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden bu konuda bilgi alÄ±nÂ

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman farklÄ± damak tatlarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z sÃ¶z konusu olacak. Bu nedenle kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden iyi ve uygun fiyatlÄ± restoranlar hakkÄ±nda bilgi alÄ±n, bu doÄŸrultuda restoran tercihlerinizi yapÄ±n. Hatta gitmeden Ã¶nce araÅŸtÄ±rmalar yapmaya baÅŸlayÄ±n.



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AlÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken sÃ¼rekli pazarlÄ±k edin

Ãœlke fark etmeksizin, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bir Ã¼rÃ¼nÃ¼ deÄŸerinden Ã§ok Ã§ok fazla fiyatlara turistlere satma gibi bir durum sÃ¶z konusu olabilmektedir. BÃ¶yle bir durum karÅŸÄ±sÄ±nda mutlaka karÅŸÄ±nÄ±zdaki satÄ±cÄ±yla pazarlÄ±k yapÄ±n ve pazarlÄ±k konusunda mutlak suretle Ä±srarcÄ± olun. Bununla birlikte Ã¼rÃ¼ne karÅŸÄ± Ã§ok istekli gibi bir profil sergilemeyin.

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