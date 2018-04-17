Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:

Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler
Seyahat
Hürriyet Seyahat
17.04.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Hayalinizdeki tatili planlarken yurt dışı otelleri hakkında tüm detayları gözden geçirdiniz mi? Cevabınız hayır ise; bu haber tam da size göre. İşte size yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler…

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Yurt Dışı Otelinize Karar Vermeden Önce Seçenekleri Değerlendirin

Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken gideceğiniz bölge hakkında bir ön araştırma yapmak büyük fayda sağlıyor. Otel seçiminizi gezeceğiniz bölgelere olan yakınlığına göre planlamak, sizi ekstra zaman kaybından kurtarmış oluyor. Yurt dışı otelleri için sunulan detaylara baktığınızda, şehirdeki gezilecek noktalara olan yakınlığını görmeniz mümkün. Ziyaret etmek istediğiniz alanlara yürüme mesafesinde olan ya da tren, otobüs, metro gibi ulaşım imkanlarına yakın konumda olan bir oteli tercih ederek zamanınızı verimli şekilde değerlendirebilirsiniz.

Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Otel konsepti tatil için belirleyici etkenlerin arasında bulunuyor. Otelin sunduğu yeme– içme imkânları ve oda tipleri de mutlu bir tatil geçirebilmeniz için yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat etmeniz gerekenler arasında gösteriliyor. Otel konsept seçiminizi kahvaltı ve akşam yemeği gibi belirli öğünleri sunan otellerle sınırlandırabileceğiniz gibi, öğün hizmeti bulunmayan otellerden birini de tercih edebilirsiniz. Bu sayede tercihinize göre otelin ücretine dahil edilen hizmetlerin tamamından faydalanabilirsiniz.

Yurtdışı Otel Rezervasyonu Hakkında Daha Geniş Bilgi Edinin

Seçimlerinize uygun bir otel konsepti belirlemeniz her konuda arzuladığınız tatili yapabilme şansı sunuyor. Bazı otellerde sunulan ek imkânlar aklınızdaki tatile ulaşmanız için fırsat sağlıyor. Sı9pa ve masaj hizmeti, sauna, spor salonu ve kuru temizleme gibi konaklama kalitesini arttıran seçenekler misafirler için tercih sebebi oluyor. Tatil boyunca tüm şartların dilediğiniz gibi olması sizce de mükemmel değil mi? Kişisel tercihlerinize uygun bir otel belirlemek ve tüm ihtiyaçlarınızın elinizin altında olduğu bir tatil geçirmek için otellerin sunduğu imkânları inceleyebilir, tam istediğiniz konsepti kolaylıkla bulabilirsiniz.

Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Yurt dışı tatiliniz sırasında çoğunlukla otel dışında vakit geçirseniz de, geride kalan keyifli ve yorucu günün sonunda rahatça dinlenebileceğiniz temiz ve konforlu odalar seyahatinize anlam katıyor. Her anını mutlu geçirebileceğiniz bir yurt dışı tatili için konaklamadan yemeklere, hizmet kalitesinden ek imkanlara kadar her detayını inceleyerek karar vereceğiniz oteller, beklenmeyen bir sürprizle karşılaşma ihtimalinizi ortadan kaldırıyor.

Çocuklarla kolay seyahat için öneriler
Çocuklarla kolay seyahat için öneriler

Otel seçimi konusunda otelin daha önceki ziyaretçilerinin yaptığı yorumları okumak da oldukça faydalı bilgiler sağlıyor. Otelin temizliği, hizmet kalitesi ve yemek seçenekleri hakkında verilen gerçek bilgiler arasında doğru kararı vermenize yardım edecek detaylar bulunuyor.

Tatil Planınızı Yaparken Avantajlardan Faydalanın!

Tatil planınızı yaparken bütçe belirlemek ve yapacağınız aktiviteleri bütçenize göre yönlendirmek doğru seçim. Tercih edeceğiniz otellerde ücrete dahil olan imkanları inceleyerek pek çok avantajdan faydalanabilirsiniz. Otel konseptine göre ücretsiz akşam yemeği ve kahvaltı, ücretsiz internet bağlantısı gibi seçenekleri önceden bilmek bütçe planlamanız için önemli unsurlar arasında yer alıyor. Otel fiyatlarını incelerken ve karşılaştırma yaparken görüntülenen ücrete vergilerin dahil olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yurt dışı otel rezervasyonu yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Vergilerin dahil olduğu fiyatlar ile beklenmedik masraflara engel olabilirsiniz. Tatil için planladığınız tarih aralığı esnek ise, gideceğiniz tarih aralıkları için belirlenen farklı fiyat avantajlarından faydalanabilirsiniz. Otellerin doluluk oranına göre farklılık gösteren yurt dışı otel fiyatları, mükemmel fırsatlar yakalamanızı sağlayabiliyor. Yurt dışı uçak bileti  seçiminizi yapmadan önce otel fiyatlarına göz atabilir, seçiminizi yaparken her iki rezervasyonunuz için de uygun fiyat imkânlarından faydalanabilirsiniz.

Kaynak: tatilsepeti

Fotoğraflar: dreamstime, guioteca, bdcualliancebank, lookupfare.  

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