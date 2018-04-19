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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Yunan adalarının en güzel beş plajı
Seyahat
Hürriyet Haber
19.04.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Yunan adalarının en güzel beş plajı

İstanbul Life dergisinin Traveler ekinin belirlediği 5 Yunan plajı güzellikleri ile göz dolduruyor. İşte doğası, kumsalları ve denizi ile o beş plaj...

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Lefkas

Yunanistan’ın güneyinde olan Lefkas (diğer adıyla Lefkada) 21,500 kişilik yerli nüfusa sahip. Uzun bir köprü ile karaya bağlanan Lefkas’ın ünlü plajı Porto Katsiki, adanın batısında yer alıyor.”Keçi” anlamına gelen Katsiki, sadece Yunanistan’ın değil, Avrupa’nın da en ünlü plajlarından biri.

Yunan adalarının en güzel beş plajı

Milos

Volkanik bir ada olan Milos, ünlü Afrodit heykelinin bulunduğu yer olarak biliniyor. 1566-1830 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde olan adada tam 70 plaj var. En uzunu olan Hivadolimni 1 km uzunluğa sahip.

Yunan adalarının en güzel beş plajı

Skiathos

Ege denizinin kuzeybatısında küçük bir ada olan Skiathos’da 65 kumluk plajı var. En ünlülerinden biri ise 1,5 km uzunluğunda olan Koukounaries. Adanın başkenti olan Skiathos’tan 13 kilometrelik yolla plaja ulaşabilirsiniz.

Yunan adalarının en güzel beş plajı

Zakintos

Yunanistan’ın İyon denizindeki 3. büyük adası olan Zakintos (diğer adıyla Zante) ok ucu şeklinde olan bir ada. En ünlü plajı Navagio’ya sadece tekne ile ulaşılabiliyorsunuz. Zante’nin özellikle kuzeyinde ve doğusunda irili ufaklı birçok kumluk plaj bulunuyor.

Yunan adalarının en güzel beş plajı

Mykonos

Mykanos, Ege denizinin ortasında bulunan çok popüler bir turistik ada. Gece hayatı ile öne çıkan Mykonos, pahalı olmasıyla da ünlü. Dört tarafında denize girmeye uygun plajlar bulunsa da en iyi plajların adanın güneyinde olduğu belirtiliyor. Bu bölgede Psarou, Platys Gialos, Paranga, Paradise (Kalamopodi), Agrari gibi plajlar var.

Yunan adalarının en güzel beş plajı

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