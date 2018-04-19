Yunan adalarının en güzel beş plajı

Lefkas



Yunanistan’ın güneyinde olan Lefkas (diğer adıyla Lefkada) 21,500 kişilik yerli nüfusa sahip. Uzun bir köprü ile karaya bağlanan Lefkas’ın ünlü plajı Porto Katsiki, adanın batısında yer alıyor.”Keçi” anlamına gelen Katsiki, sadece Yunanistan’ın değil, Avrupa’nın da en ünlü plajlarından biri.

Milos

Volkanik bir ada olan Milos, ünlü Afrodit heykelinin bulunduğu yer olarak biliniyor. 1566-1830 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde olan adada tam 70 plaj var. En uzunu olan Hivadolimni 1 km uzunluğa sahip.

Skiathos

Ege denizinin kuzeybatısında küçük bir ada olan Skiathos’da 65 kumluk plajı var. En ünlülerinden biri ise 1,5 km uzunluğunda olan Koukounaries. Adanın başkenti olan Skiathos’tan 13 kilometrelik yolla plaja ulaşabilirsiniz.

Zakintos

Yunanistan’ın İyon denizindeki 3. büyük adası olan Zakintos (diğer adıyla Zante) ok ucu şeklinde olan bir ada. En ünlü plajı Navagio’ya sadece tekne ile ulaşılabiliyorsunuz. Zante’nin özellikle kuzeyinde ve doğusunda irili ufaklı birçok kumluk plaj bulunuyor.

Mykonos

Mykanos, Ege denizinin ortasında bulunan çok popüler bir turistik ada. Gece hayatı ile öne çıkan Mykonos, pahalı olmasıyla da ünlü. Dört tarafında denize girmeye uygun plajlar bulunsa da en iyi plajların adanın güneyinde olduğu belirtiliyor. Bu bölgede Psarou, Platys Gialos, Paranga, Paradise (Kalamopodi), Agrari gibi plajlar var.