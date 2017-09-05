Yozgat’ın cennet kanyonuna turist akını

Kanyonun tanıtımı amacıyla hazırlanan proje uygulamaya konuldu. Kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeye geliyor.
Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Aydıncık ilçesinin doğal güzellikleri, Kazankaya Kanyonu, tarihi dokusu, yarı değerli taş rezervleri, endemik bitki türleri gibi özelliklerini görsel yayınlarla ön plana çıkarttı.
Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektirdiği ifade edildi.Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli, görülmeye değer tarihi eserler olduğunun altı çizilildi.
Kaynak: Hürriyet Haber