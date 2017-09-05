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Yozgat’ın cennet kanyonuna turist akını

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin eskiden belde olan Kazankaya mahallesinden başlayıp, Çorum'un İncesu ilçesine kadar uzanan Kazankaya Kanyonu saklı cennet olarak adlandırılıyor.

Hürriyet Haber
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Kanyonun tanıtımı amacıyla hazırlanan proje uygulamaya konuldu. Kanyonun İncesu bölgesindeki girişine konaklama tesisleri yapılıp, kanyon içerisine yapılan geziler için ahşap, asma köprü tesis edildi. Yerli ve yabancı turistler doğal ortamı görebilmek için bölgeye geliyor.

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Aydıncık Belediyesi, Valiliği desteği ile Türkiye çapında tüm etkin turizm fuarlarına katılarak, sanat etkinlikleri düzenledi. Aydıncık ilçesinin doğal güzellikleri, Kazankaya Kanyonu, tarihi dokusu, yarı değerli taş rezervleri, endemik bitki türleri gibi özelliklerini görsel yayınlarla ön plana çıkarttı.

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Bölgenin, profesyonel dağcılar, trekkingciler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bulunmaz bir mekan olduğu belirtildi.

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Dünyada eşine az rastlanır bir güzelliğe ev sahipliği yapan Aydıncık ilçesinin 5 kilometre kadar kuzeyinden geçen Çekerek Suyu, volkanik Kazankaya kayalıklarının içindeki kanyonda kıvrılarak yol aldıktan sonra daha kuzeyde Amasya yakınlarında Yeşilırmak’a karışıyor.

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İsmi gibi bir kazanı andıran Kazankaya Kanyonu, Yozgat’a bağlı Aydıncık sınırlarında başlayıp Çorum’a bağlı İncesu köyünde son bulan 12 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Yürüyüş yolunun ilk kilometrelerine genci yaşlısı, çocuğu kadını herkes ulaşıp görkemli bir manzaradan nasibini alabiliyor.

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Daha sonra ise yürüyüşün, profesyonel bir beceri gerektirdiği ifade edildi.Kanyon girişinde belirgin bir şekilde taş yığınlardan oluşan burç kalıntısı, ilerleyen yerlerde taşlara oyulmuş merdivenler ve nihayetinde çıkışa yakın Kybele Tanrıça heykeli, görülmeye değer tarihi eserler olduğunun altı çizilildi.

Bu kanyona girenler büyüleniyorBu kanyona girenler büyüleniyor!

Kaynak: Hürriyet Haber

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Yozgat’ın cennet kanyonuna turist akını
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