Yoldan çıkaran duraklar: İstanbul Antalya! İyi ki görmüşüm diyeceksiniz...

1. Keramet Kaplıcası / İznik Gölü

Kısa bir havuz molası



Orhangazi’den sonra Adapazarı-İznik yolunun 13. kilometresinde sol tarafta, işaret levhasından 400 metre uzaklıkta Keramet Köyü var. Zeytinlikler arasından girilen kaplıca, yol seviyesinden aşağıda, doğal bir havuz görünümünde. Sit alanı kapsamındaki bölgenin giriş ücreti 5 lira. Havuzun etrafında büfe, soyunma kabinleri, tuvalet, otopark ve piknik masaları var. Yaklaşık bir metre derinliği olan suyun sıcaklığı yaz-kış ortalama 30 derece. Kısa bir mola vermek araçta otururken tutulan bacakları dinlendirmek için harika fırsat. Yol boyunca da önemli bir kuş alanı olan İznik Gölü manzarası eşlik edecek.









2. Rıfat Minare / BURSA

Şırasını deneyin



Turşusuyla ünlü Bursa Gedelek’te ilk ticari turşu üretimini başlatan kişidir Rıfat Minare. Şırası, lutenitsa sosu ve konserve enginarı mutlaka denenmeli. Ürünlerini Gemlik’teki çoğu market ve bakkalda bulabilirsiniz. Otoyolun İstanbul yönünde... Ortalama hesap: Kişi başı 20-40 TL



3. Gemlik tipi sele zeytin ve taş baskı zeytinyağı /BURSA

Zeytin tadımı yapın



Türkiye’nin en özel zeytinlerinden biri olan Gemlik tipi sele zeytin ve taş baskı zeytinyağı tadımı yapabileceğiniz yan yana birkaç dükkân mevcut. Antalya yönünde bulunuyor.

Açık olduğu saatler: 24 saat

Ortalama hesap: Kişi başı 50 TL üstü

Adres: Gemlik Otoyol Dinlenme Tesisleri Gemlik, Bursa



4. Besler İnegöl Köftecisi / BURSA

Karışık köftesi yenir



Dana ve kuzu eti karışık köfteyi mutlaka deneyin. Bursa’nın güzel yoğurduyla yiyebilirsiniz. Ama dikkat, yola devam edeceksiniz. Otoyolun İstanbul yönünde bulunuyor.

Açık olduğu saatler: 11.30 – 21.30

Ortalama hesap: Kişi başı 20 TL – 40 TL.

Adres: Osmaniye Mahallesi, Altay Cd. No: 5, 16400 İnegöl/Bursa Tel: (224) 715 55 55









5. İnönü Savaşları Karargâh Müzesi

Savaş kahramanları anısına



İnönü Karargâh Evi, İnönü ilçesinde bulunuyor. Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından İnönü Savaşları’nın sevk ve kumanda edildiği askeri karargâh, Kültür Bakanlığı’nca 2000-2001 yıllarındaki restorasyonla ziyarete açıldı. Müzede muharebelerden fotoğraflar, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü ile diğer kumandanların vermiş oldukları cephe emirleri, silahlar ve askeri malzemeler sergileniyor. Bina, Osmanlı dönemi sivil mimarisinin bir örneği olarak göze çarpıyor. Her gün 08.00-17.00 arası ziyaret edilebilir, giriş ücretsiz.



6. Bin yıllık kestane ağacı

Türkiye’nin en yaşlısı



Kütahya merkeze birkaç kilometre uzaklıktaki Kumarı Köyü’nde bulunan ve bin yaşında olduğu tahmin edilen bu ağaç, Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacı unvanına sahip. 1995’te Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ‘anıt’ olarak tescil edildi. Sekiz metre çapa ve 25 metre yüksekliğe sahip. Komşusu olan diğer iki kestane ağacı da tescilli. Gölgesinde soluklanabilirsiniz.









7. Frig Vadisi ve peri bacaları

Beş bin yıldır oradalar



İnönü’den yaklaşık 30 kilometre sonra kahverengi Frig (Phryg) Vadisi levhaları göreceksiniz. Burası dağlık Frig Vadisi’nin Kütahya bölümündeki oluşumlara giden yol ayrımı. Sabuncupınar beldesindeki oluşumlar, yoldan yaklaşık 10 kilometre mesafede başlıyor. Tarihi 5 bin yıl gerilere uzanan bu büyük vadide Anadolu’nun en önemli medeniyetlerinden Phrygia (Frig) uygarlığının izleri görülüyor. İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır Köyü’nün sırtını yasladığı dağın eteklerindeki Ayazini kasabası çevresinde, Göynüş Vadisi ve Demirli Köyü civarında şapkalı veya şapkasız peribacalarını görebilirsiniz.



8. Aşçı Bacaksız / AFYON

Kaburga için erken gidin



1884 yılından beri aynı yöntemle tencerede kuzu haşlama kebabı yapılıyor. İşin başında 4. kuşaktan Ahmet Usta var. Tencerenin en altına kemikli etler, orta kısmına but ve incik, en üste de kaburgalar yerleştiriliyor. Kuzu etinin tamamının girdiği tencereden şansınız varsa, yani erken saatlerde gidebilmişseniz kaburgayı denemenizi tavsiye ederiz. Antalya yönünde bulunuyor. Açık olduğu saatler: 09.00 – 19.00, pazar günleri kapalı.

Ortalama hesap: Kişi başı 50 TL altı.

Adres: Karaman Mah. Yeni Saraçlar Çarşısı No: 6 Afyonkarahisar

Tel: (272) 215 20 97.



9. Tarihi Han Dönercisi / AFYON

Meşe odunu ateşinde



Uzun Çarşı’da yer alan tarihi Turunç Han’da, 1989’dan beri döner yapan işletmenin alameti farikası, kuzu eti kullanması ve dönerinin dik değil, yatık pişmesi. Kömür yerine meşe odunu kullanmaları da artısı. Dönerinizi hafif az pişmiş söyleyin ve sulu sulu mis gibi etin tadını çıkarın. İstanbul yönünde... Açık olduğu saatler: 09.45-22.00 Ortalama hesap: Kişi başı 20 TL – 30 TL. Adres: Uzun Çarşı Turunç Han içi Tarihi Han Dönercisi, Afyonkarahisar. Tel: (553) 842 04 30.









10. Hidayet Abi’nin Yeri

En iyi akaymak



1960’tan beri Afyon’un en iyi kaymağını ve ekmek kadayıfını bulabileceğiniz yerlerden. Manda kaymağının en iyilerini, erken saatte giderseniz bulabilirsiniz. Onları tepeleme bir şekilde dolapta görmek ise tam fotoğraflık. Kaymaklı ekmek kadayıfınızı söylediniz mi başka bir şey yapmaya gerek yok. Antalya yönünde... Açık olduğu saatler: 08.00–19.00

Ortalama hesap: Kişi başı 20 TL altı.

Adres: Hacı Nuh Mh., 03100

Afyonkarahisar Merkez.

Tel: (272) 215 39 34.



11. Kuyucak Köyü

Lavanta kokusunu içinize çekin



Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü’ndeki kurak arazilere ekilen lavanta fideleri, bugün 3 bin hektar alana yayılmış durumda. Türkiye’nin toplam lavanta üretiminin yüzde 93’ü bu bölgeden sağlanıyor. Lavantalar haziranda çiçeklenmeye başlıyor, mis gibi kokusu eşliğinde harika manzaralar sunuyor. Köyden lavanta ürünleri de satın alabilirsiniz. Yakınlardaki Kuşçular, Çukurören, Yeşilyurt köylerinde de lavanta üretimi yapılıyor.



12. Şişçi Hasan / BURDUR

Köftesi efsane



Sanayi içinde yer alan Şişçi Hasan’ın en büyük özelliği Burdur şiş köftesini yaparken dana eti ve tuz harici başka hiçbir malzeme kullanmaması. Dananın pek çok yerinden alınan et ve yağlarla öyle bir ayar tutturup köfte yapıyorlar ki, insanın sürekli yiyesi geliyor. Soğan ve domatesle gelen şiş köftesi bir efsane. Antalya yönünde bulunuyor.

Açık olduğu saatler: 10.30 – 18.00, pazar günleri kapalı.

Ortalama hesap: Kişi başı 20 TL – 30 TL.

Adres: Mehmet Kaya Cd. No:24, 15040 Kışla OSB/Burdur

Tel: (248) 252 84 28









13. İncirhan Kervansarayı

Zamana direnen han



Bucak ilçe girişinde ilk ışıklı kavşağın sağ tarafında İncirhan levhası görülüyor. Bu düzgün ve asfalt yoldan üç kilometre kadar içeri girin, Gıyaseddin Keyhüsrev bin Keykubat tarafından yaptırılan İncirhan’ı göreceksiniz. Tonozlu geçişlerle birbirine bağlanan, dikdörtgen planlı, büyük bir avlu şeklindeki kervansarayın büyük bölümü hâlâ ayakta. Özellikle girişteki anıtsal taç kapısı etkileyici. İki tarafında bulunan geometrik süslemeler ve üstündeki kitabe görmeye değer. Hemen yakınında çeşme ve hamam kalıntıları da bulunuyor.









14. Ariassos Antik Kenti

Tarihle doğanın uyumlu manzarası



Bucak’tan Antalya’ya doğru giderken Sia yol ayrımından iki kilometre sonra Ariassos Antik Kenti var. Toroslar’da dar bir vadide kurulu ve doğudan batıya vadinin iç kesimine doğru yayılıyor. Vadinin başlangıcında üç kemerli, zafer takı şeklindeki şehir kapısı bütün heybetiyle yükseliyor. Binlerce yıl ayakta kalmış bu görkemli yapı, vadi manzarasıyla bir araya gelince fotoğraf meraklıları için muhteşem bir görüntü ortaya çıkmış. Yamaçlara ve vadinin iç kesimlerine doğru uzanan diğer kalıntılar birkaç Helenistik duvar dışında, Roma ve Bizans dönemlerine ait. Ariassos’u gezmek için bir saat yeterli.









15. Karain Mağarası

Ev olarak kullanılmış en eski mağara



Antalya’ya 27 km. kala sağ tarafta göreceğiniz İnsubaşı ve Karain işaret levhasını takip ederek Katran Dağı’nın doğu yamacına varacaksınız. Karain Mağarası, Türkiye’de kazısı yapılan tek mağara. Müze Kart ile gidilebiliyor. Mağaraya kısa bir tırmanışla ulaşılıyor. Tarihinin 500 bin yıl önceye uzandığı ve Türkiye’nin içinde insan yaşamış en büyük mağarası olduğu biliniyor.