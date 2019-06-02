Yoldan çıkaran duraklar: Ankara-Bodrum! Denize giden yol, tarihten geçiyor...

1. Pessinus Antik Kenti

Bodrum yolundan Kral Yolu’na bakış

Sivrihisar’ın 13 km. güneyinde Ballıhisar Köyü var. Bugün adı Ballıhisar ama Roma ve Bizans çağlarında Pessinus’tu. Kral Yolu üzerindeki Pessinus, Friglerin ana tanrıçası olan Kybele’nin en önemli tapınma merkezlerinden biri olarak biliniyor. Antik kentin yakınlarında Kral Yolu’nun kalıntıları halen görülebiliyor. 1967’den bu yana devam eden kazı çalışmaları 2009’dan beri Melbourne Üniversitesi tarafından yapılıyor. Çıkan eserler Eskişehir ETİ Arkeoloji Müzesi’nde ve Pessinus’ta kurulan açık hava müzesinde sergileniyor.









2. Bedesten Çarşısı

Tarihi AVM

Afyon merkezindeki tarihi Bedesten Çarşısı, 1914’te Hacı Bekir Tiryaki tarafından Fransız bir mimar ve Ermeni bir ustaya yaptırıldı. 2016’da restore edilen çarşıda 71 dükkân var. Yan yana dizili mağazalarda yün ip, dantel ipi, yazma, tülbent, kumaş ve her türlü dikiş-nakış malzemesiyle birlikte Afyonkarahisar yöresine ait iğne oyaları, patikler, oyalar, dantel ve nakış işleri satılıyor. Yöresel alışveriş molası için ideal bir durak. Saat 09.00-20.00 arası açık.









3. Mirimoğlu Şekerleme

Kaymaklı lokum

Afyon merkezdeki Mirimoğlu Şekerleme’nin lokum serüveni 1860’larda bir bakkal dükkânıyla başlıyor. Lokumları ünlenince sahipleri işi tamamen şekerlemeye dönüştürüyor. Afyon kaymağı ile yapılan lokumunu mutlaka deneyin.

Tel: (0272) 215 13 84

Adresi: Burmalı Mahallesi, Kale Cad. No: 4, 03100 Afyonkarahisar

Açık olduğu saatler: 08.00–20.00

Ne ödenir: Kişi başı 50 TL altı









4. İkbal Lokantası

Ekmek kadayıfını tadın, sucuk almadan çıkmayın

Yol üzerindeki konaklama tesisinden değil, Afyon merkezdeki orijinal lokantadan bahsediyoruz. Neredeyse 100 yıldır hizmet veren İkbal Lokantası, Afyon’un en klasik lokantalarından biri. Beyaz örtülü masalarda klasik Türk mutfağı yemeklerini tadabilirsiniz. Ekmek kadayıfında iddialılar. Çıkarken meşhur sucuklarından almayı da ihmal etmeyin.

Tel: (0272) 215 12 05

Adres: Burmalı Mahallesi, Millet Cad. Uzun Çarşı No:21, 03100 Merkez, Afyonkarahisar

Açık olduğu saatler: 07.00-21.00

Ne ödenir: Kişi başı ortalama 50 TL









5. Suçıkan Şelalesi

Büyük Menderes’in kaynağını görün

Afyon’da karnınızı doyurup alışverişinizi yaptıktan sonra sırada biraz temiz hava almak var! Denizli’ye doğru ilerleren Dinar’da gizli kalmış bir vahanın adresini veriyoruz: Suçıkan Şelalesi. Büyük Menderes Nehri’nin kaynağı olan bu suyun kenarındaki yeşilliklerde çayınızı yudumlayabilirsiniz.









6. Anatolia Restoran

Ballı yoğurt molası

Dinar’dan çıktıktan ve otogarı geçtikten hemen sonra göreceksiniz. Gerçek bir yol üstü durağı. Dolayısıyla tur otobüsleri de buraya çok rağbet ediyor. Peki molaya hangi ürün eşlik etmeli? Cevap: Bal ve Afyon’un yöresel haşhaş tohumunun harmanlanmasıyla yapılan yoğurt!

Tel: (0542) 424 94 42

Adresi: Otogar Mahallesi, 03400 Dinar, Afyonkarahisar

Açık olduğu saatler: 08.00–19.00

Ne ödenir: Kişi başı ortalama 15 TL altı



7. Acıgöl

Kuş gözlemine meraklıysanız

Afyon ile Denizli arasında, yol üzerinde karşınıza Acıgöl, diğer adıyla Çardak Gölü çıkacak. Bu tektonik oluşumlu göl tıpkı adı gibi hafif hüzünlü, romantik manzaralar sunuyor. Mevsimine göre 20 familyadan 160’ın üzerinde kuş türünü görmek mümkün. 10 binden fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Güneyindeki Gemiş Kasabası’nda gölde yaşayan kuşlar için bir gözetleme kulesi var.









8- Kebapçı Kadir

Odun sakızdan

etler kuzudan

Denizli Garı’na gelince şehir merkezine doğru yoldan çıkın. Bu dükkânın sırrı, 1943’ten beri aynı: Fırının odunu sakızdan, etleri de kuzudan yapılıyor. Zaten en meşhur ürünleri de kuzu etinden yaptıkları fırın kebabı. Serviste kebabınıza domates ve soğan eşlik ediyor.

Tel: (0258) 261 11 29

Adresi: Saraylar Mahallesi, 11, 2. Ticari Yol, 20010 Denizli

Açık olduğu saatler: 10.00–20.30

Ne ödenir: Kişi başı ortalama 50 TL altı





9. Toslakoğlu Helva

Cevizli yaz

helvası önerilir

Türkiye’de yerli tahin kullanan mekânların sayısı hızla azalıyor. Toslakoğlu, bu az sayıda yerden biri. O yüzden de yol üzerinde durmayı hak ediyor. Ürünlerini, Akyaka’nın düzlüklerinden temin edilen susamları işleyerek hazırlıyorlar. Tarçın, tahin, şeker ve irmikle yapılan kırmızı renkteki cevizli yaz helvaları çok özel. Ayrıca sade helva ve tahin de mutlaka tadılmalı. Ancak dikkat! Oturacak salon yok; sadece paket servisten faydalanabilirsiniz.

Tel: (0252) 572 22 94

Adresi: 166 Sok. 48500 Yatağan, Muğla

Açık olduğu saatler: 08.00 - 19.00

Ne ödenir: Kişi başı ortalama 50 TL üstü



10. Stratonikeia Antik Kenti Yapılar antik,

yollar Osmanlı

Bodrum’a yaklaşırken yolunuz üzerindeki antik kentlerin sıklığı da artıyor. Eskihisar civarındaki Stratonikeia bunların en özellerinden. Kent hayatının başlangıcı Geç Bronz Çağı’na kadar gidiyor. Yerleşimin adı Hititler’de Atriya ve Arkaik, Klasik Dönem’de Khrysaoris ve Idrias, Helenistik Dönem’de Stratonikeia oldu. Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapı ve kent dokusunun birlikte görülebileceği nadir yerlerden biri. Antik kentteki tarihi yapıların tamamı, Osmanlı Dönemi taş döşeli yollarda yürüyerek gezilebiliyor.









11. Köfteci Nazmi

Ustanın ‘sevdalısı’

Köfteci Nazmi’ninki küçük bir tezgâhtan minik bir dükkâna, müdavimlerin doldurduğu minik dükkândan da şubelere uzanan bir başarı hikâyesi. Nazmi Sarı yaptığı işi, “Bir aşk öyküsü gibi anlatırım yaptığım işi. İnanmazsınız, sevdalımı anlatır gibi heyecanlandım. Çünkü bu köfte işi, benim sevdalımdır” diye anlatıyor. Ne yemeli? Tabii ki köfte ve zeytinyağında pişen tava ciğeri.

Tel: (0252)512 41 54

Adres: İsmetpaşa Mah. Halil Bey Bulvarı Anadolu Lisesi Karşısı 48200 Milas, Muğla

Açık olduğu saatler: 08.00-23.45

Ne ödenir: Kişi başı ortalama 50 TL altı

