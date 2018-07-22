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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yolda bırakmayacak yiyecekler
Seyahat
Sine BORAN ART
22.07.2018 - 05:32, Son Güncelleme:

Yolda bırakmayacak yiyecekler

Peksimet, Paxamas, Paximadi, Bisküvi, Biscotti, Biscuit. Farklı coğrafyalarda kullanılan bu kelimelerin hepsi “İki kere pişirilmiş” anlamına geliyor ve ortak bir pişirme yöntemini ifade ediyorlar. Pişirme yöntemi sayesinde kupkuru olan bu yiyecekler, bundan yüzyıllar öncesinde her yolcunun heybesinde taşıdığı bir yol yemeğiydi.

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Bisküviler başlangıçta bugünkünden biraz farklıydı. Malzeme olarak sadece un (arpa veya buğday), tuz ve su kullanılıyordu. Bu karışım ekmek gibi pişirildikten sonra parmak şeklinde dilimlenip tekrar fırınlanıyordu. O zamanlar bu kuru yol yemeğinin tercih edilme sebebi hem her koşulda uzun süre dayanması hem de hafif ve taşınabilir olması. Bisküvi denizcilerin de en önemli besin kaynağıydı. Çünkü o koşullarda ekmekten daha uzun süre saklanabiliyordu.

Önceleri şekersiz yapılan bisküviler daha sonra hem tuzlu hem de tatlı olarak yapıldı. Giderek bisküvilerin yapımında kullanılan malzemeler de çeşitlendi. Taze veya kuru meyveler, çikolata, vanilya, anason, hindistancevizi kullanılır oldu. İtalya’daki adıyla biscotti o kadar çok popüler oldu ki her bölge kendi aromalı versiyonunu geliştirdi.

Yolda bırakmayacak yiyecekler



Yaklaşık 1500 yıl önce üç genç çiftçi Bizantion’a varmak üzere yayan olarak yola çıkarlar. Vardıklarında ellerinde çifte pişmiş ekmeklerinden başka bir şeyleri yoktur. Yol boyunca yanlarında taşıdıkları o ekmek ‘paxamas’tır. Gençlerden biri, Iustinos daha sonra Bizans İmparatoru olacaktır. Onun imparatorluğa giden bu uzun yürüyüşündeki yol yemeği peksimettir. Bugün, Yunanistan’da hâlâ birçok öğünde bulunan, kuru ve kaskatı pişirilmiş bir dilim arpa ekmeği.

Dünyanın en eski ekmek tarifi Ürdün’de bulundu
Dünyanın en eski ekmek tarifi Ürdün’de bulundu



Bundan çok daha eski bir tarihte ise Mısırlılar, ekmeği daha uzun süre koruyabilmek için önce içine bal eklemişler, daha sonra iki kere pişirme yöntemini kullanmışlar. Firavun mezarlarındaki duvar resimlerinden birinde ekmek fırınının ateşini körükleyen bir işçi figürü bulunuyor.

Kafkaslar’ın enerji topu

Başka bir coğrafyada, Kafkasya’da Çerkeslerin ‘Ğomıle’ dediği bir yol yemeği vardır. Bu yemeğin yapılışı ise şöyle: Etler kendiliğinden kemiklerden ayrılıncaya kadar uzun bir süre kaynatılır. Kemikler çıkarıldıktan sonra darı eklenir. İki malzeme iyice karışıp özleşinceye kadar pişirmeye devam edilir. Ardından baharat eklenir. Karışım iyice bulamaç haline gelince bir yüzeye yayarak kurutulur. Kuruduktan sonra toz haline getirilip kullanılır. Bazen de balla karıştırıp bilye şeklinde macun haline getirilir.
Bu yol yiyeceği, ‘Çerkeska’ denilen geleneksel giysinin göğüs kısmındaki fişekliklerin içinde taşınır. Uzun bir yolculuk sırasında, bir adet fişekliğin içindeki toz bir öğün hatta bir gün tok tutabilir.

Yolda bırakmayacak yiyecekler



Peksimetin en iyi adresleri

Bazı pastanelerde, fırınlarda hâlâ geleneksel yöntemlerle peksimet yapılıyor. İşte bu adreslerden birkaçı:

Büyükada Pastanesi
Adres: Recep Koç Cad.
No: 16 Büyükada / İstanbul Tel: 0 216 382 4303

7-8 Hasanpaşa Fırını
Adres: Sinanpaşa Mah. Şehit Asım Cad. No: 8 Beşiktaş-İstanbul Tel: 0 212 261 9766

Tarihi Oktay Fırını
Adres: Ihlamurdere Cad. Yaverağa Sk. No: 1 Beşiktaş-İstanbul Tel: 0 212 258 8892

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