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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar
Seyahat
Hürriyet Haber
24.04.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

Nereye ne kadar süre yolculuk yapıldığı önemli olmaksızın yolcuğu etkileyen en önemli faktörlerden biri yemek problemidir. Gerek yolculuk öncesinde gerekse de yolculuk esnasında tüketilen besinler konusunda oldukça dikkatli olunması gerekir. Yolculuk hazır gıdaların fazlaca bulunduğu, birçok insan tarafından sağlıklı beslenmeye ara verilebilen küçük kaçamaklar olarak değerlendirilir. Ancak beslenme tercihlerinde yapılan birtakım hatalar; kötü bir yolculuk geçirmeye, mide problemlerine ve baş dönmesi gibi fiziksel zorluklar yaşamanıza neden olabilir. Dolayısıyla bu gibi zorlukları yaşamadan keyifli bir yolculuk geçirebilmek için yolculuk esnasında ve öncesinde bazı yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

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1. Fast Food Grubu Yiyecekler

Normal zamanlarda da sağlıklı olmadığı bilinen fast food yiyecekler yolculuk esnasında karşınıza en çok çıkan besin gruplarından olduğu için uzak durulması gereken besinler listesinin ilk sırasındadır. Hızlı ve kolay atıştırmalık olarak fazlaca tercih edilen fast food grubu yiyecekler içerisinde et ve tavuk da bulundurması nedeniyle yolculukta birçok probleme neden olur. Her zaman sağlık için zararlı olan bu yiyecek grubu yolculuk esnasında mide bulantısı ve mide ağrısı gibi sorunlar yaşamanıza neden olacağından tüketmemeniz gereken yiyeceklerdendir. 

Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

2. Süt

Sağlık için oldukça faydalı besinler arasında yerini alan sütün, her birey için aynı sonucu vermemekle birlikte yolculukta birçok probleme neden olduğu düşünülür. Gaz yapıcı özelliği ile bağırsaklarda hareketlenmeye neden olabilen süt, bireyin yolculuk esnasında gazı çıkaramamasıyla birlikte sıkışmalara neden olur. Gaz sıkışmalarının yanı sıra birçok bireyde de mide bulantısı ve mide ağrısına da neden olan sütün yolculuk esnasında tüketiminden kaçınılması önerilir.

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Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

3. Fasulye ve Türevleri

Fasulye ve nohut gibi birçok baklagil sindirimi zor besin gruplarından olup sindirimi sırasında birçok problemlere sebebiyet verir. Süt gibi bağırsaklarda hareketlenmelere sebep olan fasulye ve türevleri de gaz yapıcı özelliktedir. Yolculuğun hemen öncesinde ya da molalarda tüketilen baklagil yemekleri; tüketiminden kısa süre sonra gaz çıkışı ve gaz sıkışması gibi problemlerle karşı karşıya kalmanıza neden olurken kokulu gaz çıkışı sizin ve etrafınızdaki insanların rahatsız olmasına neden olabilir. Gaz sıkışması dışında yolculuk boyunca devam eden mide problemlerine de neden olduğu için yolculukta tüketmekten uzak durmanız gereken gıdalar listesinde fasulye ve türevleri de yerini alır.

Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

4. Elma

Tüketimi oldukça sağlıklı olan elma da yolculukta tüketmemeniz gereken besinler arasında. Lifli yapısı ile bağırsakları harekete geçiren elma yolculuk esnasında problemler yaratabilir. Lifli içeriği nedeniyle sindirim esnasında zorlanmalar yaşayabilir, gaz sıkışması problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yolculukların korkulu rüyası gaz problemleri yaşamamak için yolculuk esnasında ya da öncesinde elma tüketiminize dikkat etmeniz gerekir.

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Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

5. Patates Kızartması

Birçok insanın asla hayır diyemediği yiyeceklerin başında gelen patates kızartması yolculuk için pek de uygun değildir. Patates kızartması ve diğer yağda kızartılan gıdalar içerdiği fazla yağ nedeniyle şiddetli mide yanmaları yaşamanıza sebebiyet verecektir. Ayrıca patates kızartması içeriğinde fazlaca sodyum bulundurması nedeniyle mide yanmalarının yanında vücuttan sıvı çekilmelerine de neden olabilir. Sıvı çekilmeleri sonucu şişmeler meydana geldiği gibi fazla sıvı tüketimine neden olacağından sık idrara çıkma ihtiyacı olacaktır.

Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

6. Brokoli

Her daim tüketilmesi önerilen ve sağlık için birçok faydası bulunan brokoli de gaz yapıcı özelliği nedeniyle yolculuklarda tüketilmemesi gereken gıdalar arasındadır. Brokoli dışında karnabahar ve lahana da gaz yapıcı özellikte sebzeler olduğu için yolculukta tüketilmesi tercih edilmeyen gıdalardandır.

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7. Sakız

Uzun yolculukların kurtarıcısı olarak bilinen ve nefes ferahlatma amacıyla da kullanılan sakız, çiğneme esnasında vücuda normalden daha fazla hava girmesine yol açar. Dolayısıyla şişkinlik yaratıp gaz problemi yaşamanıza neden olur.

Yolculukta uzak durmanız gereken gıdalar

Siz de mide ve bağırsak problemleri yaşamadan keyifle geçireceğiniz bir yolculuk hayal ediyorsanız bu gıdaları yolculuk esnasında tüketmemeye çalışın…

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