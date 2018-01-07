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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatYolcu uçmak istemezse…
Seyahat Yolcu uçmak istemezse…
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Seyahat
Tolga ÖZBEK
07.01.2018 - 06:00, Son Güncelleme:

Yolcu uçmak istemezse…

Kalkışa çok az bir süre var. Uçak havalanmak için pist başına doğru ilerliyor. Koltuğunda oturan bir yolcu ‘ben inmek istiyorum’ diyor. Son anda uçaktan inebilir mi?
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Uçağa bindiniz. Koltuğunuza oturdunuz. Kapı kapanıyor, uçak kalkış için pist başına ilerliyor. Bu sırada çok önemli bir haber alıyorsunuz. O haber sonrasında uçmanızın bir anlamı da kalmıyor. Kalkıştan önce uçaktan inebilir misiniz? Bu sorunun cevabı evet. Ama uçağın kapısından polis eşliğinde alınmanızdan hakkınızda tutanak tutulmasına, uçağın rötara girmesine belki de diğer yolcuların size dava açmasına da hazırlıklı olun…

Yolcu uçmak istemezse…

UÇUŞTAN VAZGEÇME HAKKI

Yolcu olarak uçak biletini satın aldığınızda, havayolu şirketi ile aranızda bir anlaşma yapılmıştır. Havayolu, ödediğiniz ücret karşılığında sizi bir noktadan diğerine uçuracaktır. Bu anlaşmada yolcu olarak sizin bu hizmetten yararlanmama yani ‘uçuştan vazgeçme’ hakkınız vardır. Havayolu, uçmayı isteyen yolcusunu zorla uçuramaz.

Yolcu uçmak istemezse…

KURAL NASIL İŞLİYOR

Uçak pist başına ilerlerken örneğin bir yakınınızın ölüm haberini aldınız. Uçaktan inmek istiyorsunuz. Baş üstünde yer alan ve kabin memurunu çağırmanızı sağlayan ikaz düğmesine basın. Kabin memuruyla bu gelişmeyi paylaşın. Kabin amiri, bu bilgiyi kokpitte pilotlara iletecektir.

Ancak keyfi nedenler veya yolcunun ifadelerinde tutarsızlık gibi hallerde kaptan pilot bu isteğinizi yerine getirmeyebilir. Kurallar gereği uçakta son söz, mesul kaptan pilotun.Pilotlar, kalkış sırasından çıkıp uçağa yeniden merdivenin yanaşması ve işlemlerin yapılması için park pozisyonuna gidecektir. Bu sırada uçak döndüğü için yer hizmetleri de hazırlık yapmaya başlar.

Yolcu uçmak istemezse…


POLİS EŞLİĞİNDE
Kurallar gereği, uçuştan vazgeçen yolcu için uçağa polis çağırılır. Yolcu, polis eşliğinde alınarak terminale götürülür. GBT yani ‘Genel Bilgi Taraması’ yapılır. Yolcu ile ilgili herhangi bir güvenlik kuşkusu varsa hakkında işlem başlatılabilir. Tutanak hazırlanır.

UÇAK İNİNCEYE KADAR BEKLETİLEBİLİR

Bu tür durumlarda polis, uçağın tekrar havalanıp gideceği yere ulaşmasına kadar uçuştan vazgeçen yolcuyu tutma hakkına da sahiptir. Yolcu, güvenlik kuralı nedeniyle sefer tamamlanıncaya kadar terminalde bekletilebilir. O yolcu ile ilgili ‘sorunlu yolcu bildirim formu’ hazırlanır. Havayolu şirketinin bilgi bankasına yolcuyla ilgili ‘uçuştan vazgeçti’ bilgisi girilir.

Uçakta kulaklarınız tıkanıyorsa bu yöntemleri deneyin
Uçakta kulaklarınız tıkanıyorsa bu yöntemleri deneyin


BAGAJI UÇAKTAN İNDİRİLİR

Yer hizmeti şirketi çalışanları, uçaktan inen yolcunun kargoya verdiği bagajını bulur. Bavul yolcuya teslim edilir. Buradaki amaç yolcu mağduriyetinin yanı sıra güvenliktir. Yolcunun bavulu polis tarafından kontrol edilmek istenebilir.
Uçak içinde ise yeniden güvenlik işlemleri yapılır. Yolculardan kabin içindeki eşyalarını göstermeleri istenir. Kabin içinde inen yolcudan kalan bir eşyaya güvenlik nedeniyle izin verilmez.Bazı durumlarda uçağın kabin içi kontrolü için güvenlik şirketlerinden veya emniyet güçlerinden yardım istenebilir. Güvenlik tamamlandıktan ve o yolcunun bagajı uçaktan indirildikten sonra uçak kapı kapatır ve yakıt durumu uygunsa, slot kaçırmamışsa, tekrar havalanmak için pist başına yönlendirilir.

Yolcu uçmak istemezse…

DAVA AÇILIRSA

Yolcunun uçaktan indirilmesi, bagajı, tekrar güvenlik kontrolü derken yerde ciddi zaman kaybı yaşanabilir. Oluşacak rötarla örneğin uçakta kalan bir yolcu “Ben bu yolcu nedeniyle çok önemli bir iş görüşmemi kaçırdım, maddi zararım var” diyerek dava açabilir.

 

Fotoğraflar: immigrationresource, wtop.com

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