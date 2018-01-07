Yolcu uçmak istemezse…
Uçağa bindiniz. Koltuğunuza oturdunuz. Kapı kapanıyor, uçak kalkış için pist başına ilerliyor. Bu sırada çok önemli bir haber alıyorsunuz. O haber sonrasında uçmanızın bir anlamı da kalmıyor. Kalkıştan önce uçaktan inebilir misiniz? Bu sorunun cevabı evet. Ama uçağın kapısından polis eşliğinde alınmanızdan hakkınızda tutanak tutulmasına, uçağın rötara girmesine belki de diğer yolcuların size dava açmasına da hazırlıklı olun…
UÇUŞTAN VAZGEÇME HAKKI
Yolcu olarak uçak biletini satın aldığınızda, havayolu şirketi ile aranızda bir anlaşma yapılmıştır. Havayolu, ödediğiniz ücret karşılığında sizi bir noktadan diğerine uçuracaktır. Bu anlaşmada yolcu olarak sizin bu hizmetten yararlanmama yani ‘uçuştan vazgeçme’ hakkınız vardır. Havayolu, uçmayı isteyen yolcusunu zorla uçuramaz.
KURAL NASIL İŞLİYOR
Uçak pist başına ilerlerken örneğin bir yakınınızın ölüm haberini aldınız. Uçaktan inmek istiyorsunuz. Baş üstünde yer alan ve kabin memurunu çağırmanızı sağlayan ikaz düğmesine basın. Kabin memuruyla bu gelişmeyi paylaşın. Kabin amiri, bu bilgiyi kokpitte pilotlara iletecektir.
Ancak keyfi nedenler veya yolcunun ifadelerinde tutarsızlık gibi hallerde kaptan pilot bu isteğinizi yerine getirmeyebilir. Kurallar gereği uçakta son söz, mesul kaptan pilotun.Pilotlar, kalkış sırasından çıkıp uçağa yeniden merdivenin yanaşması ve işlemlerin yapılması için park pozisyonuna gidecektir. Bu sırada uçak döndüğü için yer hizmetleri de hazırlık yapmaya başlar.
POLİS EŞLİĞİNDE
Kurallar gereği, uçuştan vazgeçen yolcu için uçağa polis çağırılır. Yolcu, polis eşliğinde alınarak terminale götürülür. GBT yani ‘Genel Bilgi Taraması’ yapılır. Yolcu ile ilgili herhangi bir güvenlik kuşkusu varsa hakkında işlem başlatılabilir. Tutanak hazırlanır.
UÇAK İNİNCEYE KADAR BEKLETİLEBİLİR
Bu tür durumlarda polis, uçağın tekrar havalanıp gideceği yere ulaşmasına kadar uçuştan vazgeçen yolcuyu tutma hakkına da sahiptir. Yolcu, güvenlik kuralı nedeniyle sefer tamamlanıncaya kadar terminalde bekletilebilir. O yolcu ile ilgili ‘sorunlu yolcu bildirim formu’ hazırlanır. Havayolu şirketinin bilgi bankasına yolcuyla ilgili ‘uçuştan vazgeçti’ bilgisi girilir.
BAGAJI UÇAKTAN İNDİRİLİR
Yer hizmeti şirketi çalışanları, uçaktan inen yolcunun kargoya verdiği bagajını bulur. Bavul yolcuya teslim edilir. Buradaki amaç yolcu mağduriyetinin yanı sıra güvenliktir. Yolcunun bavulu polis tarafından kontrol edilmek istenebilir.
Uçak içinde ise yeniden güvenlik işlemleri yapılır. Yolculardan kabin içindeki eşyalarını göstermeleri istenir. Kabin içinde inen yolcudan kalan bir eşyaya güvenlik nedeniyle izin verilmez.Bazı durumlarda uçağın kabin içi kontrolü için güvenlik şirketlerinden veya emniyet güçlerinden yardım istenebilir. Güvenlik tamamlandıktan ve o yolcunun bagajı uçaktan indirildikten sonra uçak kapı kapatır ve yakıt durumu uygunsa, slot kaçırmamışsa, tekrar havalanmak için pist başına yönlendirilir.
DAVA AÇILIRSA
Yolcunun uçaktan indirilmesi, bagajı, tekrar güvenlik kontrolü derken yerde ciddi zaman kaybı yaşanabilir. Oluşacak rötarla örneğin uçakta kalan bir yolcu “Ben bu yolcu nedeniyle çok önemli bir iş görüşmemi kaçırdım, maddi zararım var” diyerek dava açabilir.
Fotoğraflar: immigrationresource, wtop.com