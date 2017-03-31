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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dila ATSAN / Instagram: @dilaatsan
31.03.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

İhtişamlı binaları ve geniş caddeleriyle göz kamaştırıcı bir şehir Madrid… Turistik yerlerinin yanı sıra kendine has gelenekleri ve sırları bu güzel şehri göründüğünden çok daha ilginç kılıyor. Örneğin Madrid’de üzüm yemek şans getiriyor, kral evinde yaşamıyor evini turistler geziyor, hatta Madrid’de Mısır tapınağı olduğunu biliyor muydunuz? İşte size “yok artık” dedirten Madrid gerçekleri…

Şehrin merkezi olan Puerto del Sol (Güneşin Kapısı) tüm turistlerin gidip, her köşesinde fotoğraf çektiği kalabalığı ve hareketliliğiyle bilinen buluşma yeri. Bu yeri ilginç kılan özelliklerden biriyse yerde bulunan sıfır kilometre simgesi…

“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Puerto del Sol

Bu simge İspanya’nın karayolu ağının başlangıç noktası kabul ediliyor ve tüm şehirlere uzaklık bu noktadan ölçülüyor. Bu meydanda yer alan kocayemiş ağacının meyvesine uzanan bronz ayı heykeli ise Madrid’in en önemlisi değeri… En ilginci de yılbaşı gecesi çılgın bir kalabalığın bu bölgedeki saat kulesinin önünde toplanıp gece yarısı olduğunda çanın her vuruşunda bir üzüm tanesi yiyerek yeni yılın kendilerine şans getirmesini dilemeleri. 

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“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Bronz ayı heykeli

Madrid’deki pazarlar öyle pazartesi, salı pazarlarına benzemiyor. Günümüze ulaşan demir iskeletli tek pazar olan ‘Mercado San Miguel’de pazar alışverişinizi bitirdikten sonra oturup lezziz tapasları, sangriaları denemeniz mümkün. Hatta insanlar bu yere alışveriş yapmaktan çok oturup keyifli vakit geçirmek için gidiyorlar. 

“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Mercado San Migue

Kral evinde yaşamıyor, evini turistler geziyor!

Madrid’de Plaza de Oriente gezilecek başka turistik bir yer. Bu bölgede yer alan Teatro Real’in en etkileyici özelliği dokuz katının yanı sıra yerin altında da altı katın bulunması.

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Dünyanın en güzel adaları



“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Teatro Real

Bölgenin gezilecek diğer ihtişamlı binasıysa kralın evi olan Palacio Real. Ancak halkın gözü önünde bulunmak istemeyen kral şehrin dışında yaşıyor, büyüleyici evini ise turistler geziyor. 

“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Palacio Real

Sinema salonları film başlamadan açılmıyor

Madrid’de doyasıya alışveriş yapabileceğiniz harika bir meydan var: Callao Meydanı… Burası aynı zamanda sinemalar meydanı olarak da biliniyor. Bir filme gitmek isterseniz tüm filmlerin İspanyolca seslendirilmesi hatta alt yazının bile olmaması dikkatinizi çekecektir. Bir de biraz önceden gidip “sinema binasında keyif yapayım” derseniz küçük bir uyarım olacak. Koskoca bina filmin başlayacağı saatte açılıyor, üstelik filmlerde ara da olmuyor!

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“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri


Büyüleyici bina

Alice Harikalar Diyarı’ndaki o büyüleyici bahçenin neredeyse aynısını Madrid’de bulabilirsiniz. Parque del Retiro isimli devasa bahçe 17. yy’da yalnızca kraliyet ailesi tarafından kullanıyor. 1869 tarihinde halka açılan bu parkta dilerseniz kayık kiralayarak gölde keyif yapabilir ya da Cristal palace’ı görebilirsiniz. Ama bence yemyeşil çiçek dolu bahçe de dolaşın. İnanın bu size iyi gelecek. 

“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Parque del Retiro 

Paseo de Recoletos caddesinde yer alan yüzyıllardır eskimeyen tarihi kafe Gijon, Madrid’de entelektüel kişilerinin buluşma noktası… Biraz uzağında yer Chueca bölgesindeyse ünlü Mercado San Anton binlerce gurmeyi buluşturup yemek zevkini insanlara sunuyor. Ayrıca Chueca, eşcinsellerin buluşma yeri olarak da biliniyor. Kanı damarlarında durmayan, gece hayatına düşkün Madrid gençleri ise gece programları için Tribunal meydanında buluşmayı tercih ediyorlar. 


“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Kafe Gijon

Boğa güreşi değil, boğa ölümü!

Las Ventas bölgesinde yer alan Plaza de Toros de Las Ventas İspanya’nın en önemli boğa güreşi arenalarından biri. Boğa güreşleriyle meşhur olan Madrid’de boğa güreşleri yalnızca mayıs ayından ekim ayına kadar yapılıyor. Üstelik yapılan şey boğa güreşinden çok boğaların özel bir şovla öldürülmesine benziyor! Bu nedenle artık eskisi gibi rağbet görmüyor. Hatta Madrid’de birçok kişi tarafından da eleştirilerin odak noktası durumunda… 

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“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri


Madrid’de Mısır tapınakları…

Templo de Debod isimli Mısır tapınakları, Asuan Barajı’nın suları altında kalan tarihi eserlerin kurtarılmasında İspanyol mühendislerin katkılarından dolayı Mısır hükümeti tarafından İspanya’ya hediye edilmiş. Madrid’in biraz tepesinde konumlanmış bu tapınakları görmek için gidenler, şehri ayaklarının altında hissedip, Madrid’in büyülü manzarasını doyasıya yaşayabilirler.

“Yok artık” dedirten Madrid gerçekleri

Kısa kısa Madrid gerçekleri

* Madrid’de çok az sayıda restoranın sigara içilmeyen bölümü var.

* 105 bin kişilik Santiago Bernabeu stadı dünyadaki en büyük statlardan biri.

* Mart ayının ilk cuması Iglesia de Medinaceli kilisesinde İsa heykelinin önünde birinin gerçekleşmesi umuduyla üç dilek tutuluyor.

* Mayıs ayında kutlanan Madrid Günü’nde insanlar eski dansçılar gibi giyinip rosquillas isimli İspanyol donatlarından yiyorlar.

* 1 Kasım Madrid’de ölen akrabaları anmak için özel bir gün. Bu günde ölen akrabaların mezarlarına çiçek bırakılması geleneği, 31 Ekim gecesi gençler tarafından çılgınca kutlanan Cadılar Bayramı nedeniyle artık çok gerçekleşmiyor.

* Madrid’de ‘Siesta’ ve ‘Fiesta’ önemli iki kavram. Her gece kulübünün ünlü olduğu günler ise ayrı. Hafta içi dâhil her gece kalabalık bir gece kulübü ya da bar bulmak mümkün… Ancak turistlerin ağzını açık bırakan, her tür müzik türünü barındıran sekiz katlı ‘Kapital’ adlı gece kulübü en bilineni.

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* Madrid’de yaşayanlar “müşteri her şeyden önce gelir” mantığının aksine kendi keyfine önem veriyor. Siesta saati geldi mi gerekirse yemek yiyen müşterinin altından oturduğu tabure çekilerek restoran kapatılıyor.

* Madrid’de gece açık bakkal bulmak bir hayli zor. Açık olanların bakkalların sahiplerinin Çinli olması da ilgi çeken ayrı bir konu… Ayrıca bu bakkallarda fiyatların gündüz açık olan bakkallara göre daha pahalı olması da oldukça şaşırtıcı. 

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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