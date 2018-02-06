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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Orta Doğu’nun kalbi: Ürdün

Seyahat
Hürriyet Haber
06.02.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler

Tatil yapmak, farklı ülkelere seyahat etmek hepimizin her zaman istediği bir şeydir. Bu defa seyahatinize birde içsel yolculuk eklemeye ne dersiniz ? Yoga tutkunlarının bayılacağı bu destinasyonlarda içiniz huzurla dolacak. İşte size yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler…

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Hindistan

Yoganın anavatanı diyebileceğimiz bir yer burası. Binlerce yıldır süregelen yoga kültürü, mistik ambiyanslar ve tabii görülecek birçok şehir ve doğa güzellikleri.

Yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler

İster kalabalık yoga sınıflarına katılın, ister doğa içinde veya Hint Okyanusu’na karşı tek başınıza huzur bulun, ruhunuzu tazeleyin. Hindistan’a bir giden mutlaka geri dönmek ister, bunu oranın havasını soluduktan sonra daha iyi anlayacaksınız.

Kosta Rika

Bu sefer mistisizmin topraklarından uzaklaşıp başka bir kıtaya, Orta Amerika’ya gidiyoruz. Doğal çeşitliliğin hemen göze çarptığı bu ülkede içsel yolculuğun yanı sıra turistik olarak da görülecek şeyler var.

Yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler

Atlas Okyanusu’nun diğer tarafına geçmişken Küba, Jamaika, Venezuela gibi otantik ülkeleri de gezebilirsiniz.

Nepal

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’nın bulunduğu Nepal’de yükselmek hiç de zor olmayacak. Başlıca hayat felsefeleri Budizm ve Hinduizm olan bu ülkede iç huzurunuzun artmaması mümkün değil.

Yosun kokulu havasıyla Marmaris Milli Parkı
Yosun kokulu havasıyla Marmaris Milli Parkı

Nepal dağlarının herhangi bir yerinde meditasyon yapabilir, kafanızı dinlemekten öte, içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

Tayland 

Tayland’daki büyük şehirler ne kadar kalabalık ve hareketli ise, ülkenin geri kalanındaki yerleşim bölgeleri o kadar tenha ve sakin. Bangkok’ta şehre karışabilir, kendinizi bu renkli kültürün canlılığına bırakabilirsiniz veya Chiang Mai, Pai, Ko Lipe gibi huzurlu doğa noktalarını tercih edebilirsiniz.

Yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler

Nereye giderseniz gidin, Tayland’da görebileceğiniz birçok yer var.

İspanya

Güneşli güzel havası, kültürel açıdan farklılıklar gösteren tarihi bölgeleri ve cana yakın insanlarıyla İspanya, yoga için çok güzel alternatifler sunuyor.

İspanyanın en güzel sahil kasabaları
İspanya'nın en güzel sahil kasabaları

Araba kiralayıp karış karış gezebileceğiniz bu güzel Akdeniz ülkesinde tatilinizi yaparken muhteşem kumsallarda denize girip güneşlenebilir, dilediğiniz zaman da meditasyon yapabilirsiniz.

Endonezya

Tayland’la Avustralya arasında bulunan bu sıra adalar ülkesi tropikal bir iklime sahip, dolayısıyla her yerden bitki fışkırıyor.

Yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler

Daha çok balayı açısından bilinen Bali adası da dahil olmak üzere, Endonezya da yoga ve meditasyon için en uygun destinasyonlardan.

Kaynak: skyscanner
Fotoğraflar: taylandgezi, thebalibible, nasilkolay, theamericanconservative


Bir Ana Tanrıça şehri: Metropolis

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