Yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler
Tatil yapmak, farklı ülkelere seyahat etmek hepimizin her zaman istediği bir şeydir. Bu defa seyahatinize birde içsel yolculuk eklemeye ne dersiniz ? Yoga tutkunlarının bayılacağı bu destinasyonlarda içiniz huzurla dolacak. İşte size yoga ve meditasyon için en iyi ülkeler…
Hindistan
Yoganın anavatanı diyebileceğimiz bir yer burası. Binlerce yıldır süregelen yoga kültürü, mistik ambiyanslar ve tabii görülecek birçok şehir ve doğa güzellikleri.
İster kalabalık yoga sınıflarına katılın, ister doğa içinde veya Hint Okyanusu’na karşı tek başınıza huzur bulun, ruhunuzu tazeleyin. Hindistan’a bir giden mutlaka geri dönmek ister, bunu oranın havasını soluduktan sonra daha iyi anlayacaksınız.
Kosta Rika
Bu sefer mistisizmin topraklarından uzaklaşıp başka bir kıtaya, Orta Amerika’ya gidiyoruz. Doğal çeşitliliğin hemen göze çarptığı bu ülkede içsel yolculuğun yanı sıra turistik olarak da görülecek şeyler var.
Atlas Okyanusu’nun diğer tarafına geçmişken Küba, Jamaika, Venezuela gibi otantik ülkeleri de gezebilirsiniz.
Nepal
Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’nın bulunduğu Nepal’de yükselmek hiç de zor olmayacak. Başlıca hayat felsefeleri Budizm ve Hinduizm olan bu ülkede iç huzurunuzun artmaması mümkün değil.
Nepal dağlarının herhangi bir yerinde meditasyon yapabilir, kafanızı dinlemekten öte, içsel bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Tayland
Tayland’daki büyük şehirler ne kadar kalabalık ve hareketli ise, ülkenin geri kalanındaki yerleşim bölgeleri o kadar tenha ve sakin. Bangkok’ta şehre karışabilir, kendinizi bu renkli kültürün canlılığına bırakabilirsiniz veya Chiang Mai, Pai, Ko Lipe gibi huzurlu doğa noktalarını tercih edebilirsiniz.
Nereye giderseniz gidin, Tayland’da görebileceğiniz birçok yer var.
İspanya
Güneşli güzel havası, kültürel açıdan farklılıklar gösteren tarihi bölgeleri ve cana yakın insanlarıyla İspanya, yoga için çok güzel alternatifler sunuyor.
Araba kiralayıp karış karış gezebileceğiniz bu güzel Akdeniz ülkesinde tatilinizi yaparken muhteşem kumsallarda denize girip güneşlenebilir, dilediğiniz zaman da meditasyon yapabilirsiniz.
Endonezya
Tayland’la Avustralya arasında bulunan bu sıra adalar ülkesi tropikal bir iklime sahip, dolayısıyla her yerden bitki fışkırıyor.
Daha çok balayı açısından bilinen Bali adası da dahil olmak üzere, Endonezya da yoga ve meditasyon için en uygun destinasyonlardan.
Kaynak: skyscanner
Fotoğraflar: taylandgezi, thebalibible, nasilkolay, theamericanconservative
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