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Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Mahmut Arabacı, yılkı atlarını görüntüleyebilmek için bisikletiyle Toros Dağları'ndaki 2 bin 300 metre rakımlı Küpe Çukuru mevkisine çıktı.

AA
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Arabacı, daha önce birkaç kez tırmandığı Küpe Çukuru'na bisikletiyle çıkmaya karar verdi.  Yaklaşık üç saat süren yolculuğun ardından 2 bin 300 metre rakımlı bölgeye ulaşan genç, sürüler halinde yaşayan 50 civarındaki yılkı atının yakınında pedal çevirdi. Arabacı, yaşadığı mutluluğu fotoğraf karelerine de yansıttı. 

Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı

Mahmut Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Küpe Çukuru'na bisikletiyle çıkma hayali kurduğunu söyledi. 
Kısa süren hazırlığın ardından yola çıktığını belirten Arabacı, şunları kaydetti: 

Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı

"Zor patikalardan, rampalardan pedal çevirerek çıktım. Bölgeye ulaştığımda yeşil düzlükte koşturan yılkı atlarını gördüm. Bu heyecan ve güzelliklerin uzun süre etkisinden kurtulamadım. Bisikletimle peşlerinden gittim, koşturdum. Bir ara bisikletin tekeri de patladı. Olumsuzluklara aldırmadan unutulmaz bir gün yaşadım. Doğa tutkunlarına bu heyecanı yaşamalarını tavsiye ediyorum." 

Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı

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Kaynak: AA

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