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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı! Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...
Seyahat
Hürriyet Seyahat
28.11.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı! Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...

Kış henüz başlamışken İstanbul’dan uzaklaşmanın, doğayla iç içe keyif dolu bir tatil geçirmenin tam zamanı. Sizin için çok güzel önerilerimiz var.

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Ağacı huzurun bir parçası haline getiren, insana kendini ormanla bütünleşmiş hissettiren konaklama noktaları, birçok tatilci tarafından bir tutkuya dönüşmüş bulunmakta. Siz de onlardan biriyseniz, İstanbul yakınlarındaki bungalov keyif noktaları için buraya tıklayın. Üstelik Cuma fırsatından dolayı 23:59'a kadar yüzde 11 indirim var. 

Bu bir ilandır

İstanbul’un tatil köyü Ağva’da şehrin kalabalığından uzak, konforlu ve rahat odalarıyla misafirlerin gönlünde taht kurmuş, 5 bin metrekare genişliğindeki bahçesiyle rüya gibi bir tatil noktası olan Ağva Teras Garden Hotel’de size özel indirimlerle konaklamak için buraya tıklamanız yeterli.

Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...


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Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...


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Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...



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Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...


 Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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