Yılın son tatilini doğanın içinde geçirme fırsatı! Bu indirim kaçmaz, hepsi sessiz sakin...
Kış henüz başlamışken İstanbul’dan uzaklaşmanın, doğayla iç içe keyif dolu bir tatil geçirmenin tam zamanı. Sizin için çok güzel önerilerimiz var.
Ağacı huzurun bir parçası haline getiren, insana kendini ormanla bütünleşmiş hissettiren konaklama noktaları, birçok tatilci tarafından bir tutkuya dönüşmüş bulunmakta. Siz de onlardan biriyseniz, İstanbul yakınlarındaki bungalov keyif noktaları için buraya tıklayın. Üstelik Cuma fırsatından dolayı 23:59'a kadar yüzde 11 indirim var.
Bu bir ilandır
İstanbul’un tatil köyü Ağva’da şehrin kalabalığından uzak, konforlu ve rahat odalarıyla misafirlerin gönlünde taht kurmuş, 5 bin metrekare genişliğindeki bahçesiyle rüya gibi bir tatil noktası olan Ağva Teras Garden Hotel’de size özel indirimlerle konaklamak için buraya tıklamanız yeterli.
Ağva’nın huzur verici, bir o kadar sessiz sakin ortamında kuş sesleri eşliğinde, doğanın güzellikleri arasında, bütün derdinizi ve tasanızı unutacağınız keyifli bir konaklama deneyimi için; El Rio Motel’de yerinizi ayırtın.
Kendinizi dinlemek, ruhunuzu dinlendirmek ve keyifli bir tatil yaşamak için gerekli her şeyin düşünüldüğü bir butik otel olan Ağva Shelale Hotel'de; nehrin yanı başında, şehrin gürültüsünden uzakta, doğanın size sunduğu nimetlerden en iyi şekilde faydalanarak, unutulmaz bir tatil yapmak için buraya göz atın.
Doğal güzellikleri ile gören herkesi büyüleyen, her gelenin bir gün mutlaka yerleşmek istediği Sapanca’nın gözde oteli Gönül Sofrası’nda; saflığın, yeşilin ve ormanın ortasında benzersiz zamanlar... Bu keyifli konaklama deneyimini size özel indirimlerle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Sessizlik içinde uykunuzu alın, sabah olduğunda kuş sesleri ile uyanın ve güne tadını damaklarınızda bırakacak çok özel bir kahvaltıyla başlayın. Tüm bu güzellikleri yaşadığınızda, hayatı daha çok seveceksiniz ve evinize, enerji ve mutluluk dolu döneceksiniz. Size bütün stresinizi unutturacak muhteşem bir tatil fırsatı için Yuvacık Saklı Vadi’de yerinizi ayırtın.
Bu bir tatilden çok daha öte; bu bir doğaya varış… İznik Askania Bungalov’da huzur dolu doğal atmosferde, keyfinize keyif katacak bir mola için yerinizi ayırtın. Size özel indirimlerden yararlanmak için buraya bir göz atın.
Biten yılın stresinden, yeni yılın beklentilerinden sıyrılıp kendinize zaman ayırmak isterseniz; burada sizin için derlediğimiz muhteşem kaçamak noktalarından birini seçip keyifli vakit geçirmek sizin elinizde.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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