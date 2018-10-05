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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri
Seyahat
Aynur Tattersall
05.10.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

Antep’te dünyanın en ünlü yıldızlı şefleriyle birkaç gün geçirdim. Gaziantep gastronomi festivalinde Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden gelen yüzlerce şef Antep yemeklerini tattı, pişirdi, Antep’in geleneksel ürünlerinden birbirinden ilginç yemekler yarattı ve en sevdiği yemekleri menülerine koymaya karar vererek ayrıldı.

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Antep fıstığı dünya mutfağında bir numara oldu 

Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, son yıllarda tüm dünyanın konuştuğu Antep yemeklerini tatmak ve dünyaya tanıtmak  için bir hafta boyunca Antep’teydi. Şehri karşı karış gezen ve her yemeğin tadına bakan ünlü şefler, hem yemeklere hem de tarih ve doğaya hayran oldular.

Bir ülkenin geleneksel tatlarının o ülkenin tanıtımında büyük öneme sahip olduğunu ve gezginlerin bir ülkeyi tekrar ziyaret etmelerindeki en büyük sebebin o ülkenin akıllarından çıkmayan tatları olduğunu düşünüyorum.  

Gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) ‘Yaratıcı şehirler ağına’ girerek dünyaya adını duyuran Gaziantep, baklavası, baharatları, kendine has ürettiği özel ürünleri ve   birbirinden değişik lezzetleriyle, yıldızlı şefleri şehre hayran bırakmayı başardı.  

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

Bu yıl ilk kez uluslararası platformda düzenlenen Gaziantep Gastronomi festivali ‘GastroAntep’, çok renkli bir arenaya sahne oldu. Dünyanın 41 ülkesinden 40 şef üç gün boyunca yemekleri tattı ve market ve pazardan aldığı ürünlerle kendi ülkelerinin de damak tatlarını birleştirerek harika yemekler yaptılar. 

Gaziantep yemeklerinin bu kadar zengin ve her ülke mutfağına adapte edilecek şekilde olduğunu keşfeden ünlü şefler, ülkelerine döndüğünde burada pişirdikleri yemekleri Gaziantep mutfağı olarak mönülerine koydular. 

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

Antep ürünleriyle harikalar yarattılar 

Festivale katılan dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler arasında dünyanın en ünlü kasabı olarak bilinen Dario Cecchini, Asya’nın en iyi kadın şefi seçilen Filpinli Margarita Fores, Latin Amerika’nın en meşhur mangal ustası Andre Lima de Luca, dünyanın en iyi 100 restoranı listesinde 55. sırada yer alan İspanyol şef Josean Alija, İki Michelin yıldızı olan Diego Guerrero  ve dünyaca ünlü İspanyol Pasta Şefi Christian Escribada vardı.  İki gün boyunca festival alanında özel şovlar hazırlayan şefler Antep’te harikalar yarattılar. 

Antep fıstıklı biftek tartar’a  “Dario Cecchini Gaziantep’ adını verdi

Dario Cecchini, her zaman hazırladığı ve parmak yalatan biftek tartara, Gaziantep ürünlerinden sumak, maydanoz, sarımsak, acı biber, yağ ve bol miktarda Antep fıstığı kullanarak yeni bir tat yarattı. Bundan böyle ülkesine döndüğünde bu yemeği aynı şekilde yapacağını ifade eden ünlü şef muhteşem bir et şovu gerçekleştirdi. Cecchini, hazırladığı dana etli bu yemeğe ülkesine döner dönmez ‘Dario Cecchini Gaziantep’ adını verdi. 

Asya’nın en iyi kadın şefi Filipinli Margarita Fores de, Filipin’in geleneksel yemeği olan ‘Adobo’da  sumak ve Antepfıstığı kullanarak adını ‘Türk Adono’ olarak değişirdi. Margarita Fores, bundan sonra bu yemeği ülkesinde de aynı şekilde yapmaya karar verdi.

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

Antep fıstığından 101 tatlı 

Dünyaca ünlü İspanyol Pasta Şefi Christian Escriba da Antep fıstığından 101 değişik tatlı hazırladı. Festivaldeki şovu büyük beğeni toplayan Escriba’nın krema ve Antep fıstığı ile yaptığı Antep fıstığı görünümündeki tatlısı parmak yalattı. Escriba, şovun başında bize tabakta antepfıstığı sundu ve fıstığı olduğu gibi ağzımıza atmamızı istedi.  Ben de herkes gibi kabuğu ile yiyemeyeceğimi söylediğimde bana ona güvenmemi istedi ve ağzıma attığım kabuklu Antep fıstığı görünümündeki şeyin özenle hazırlanmış harika bir tatlı olduğunu anladım.  

Andre Lima de Luca, Josean Alija ve Diego Guerrero’nın da Antep ürünleri ve fıstığı kullanarak hazırladığı şovları büyük beğeni topladı. 

Şefler iki gün boyunca hem birbirinden lezzetli yemekler pişirdiler hem de Gaziantep sokaklarında pazar yerlerini gezerek alışveriş yaptılar. Ülkelerine bavulları dolu giden şefler dünyanın hiçbir yerinde aynı lezzeti bulamadıklarını söyledikleri ürünleri satın alarak yanlarında götürdüler. 

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

İşte yıldızlı şefleri Antep mutfağında unutamayıp beraberinde götürdükleri;

Antep Peyniri; Şeflerden Filipinli Margarita Fores,  Türk kahvaltısının zenginliğini keşfetmenin gerçek bir uyanış olduğunu söyledi. Kahvaltının öğle yemeği ve hatta akşam yemeği olarak yendiğini öğrenince çok şaşıran Fores, az tuzlu ama çok lezzetli Antep peynirini yanında götürdü.

Baklava en vazgeçilmez oldu.  Fıstığından mı, şerbetinden mi yoksa Antep’in tılsımı mı böyle bir baklava dünyanın hiçbir yerinde tatmadıklarını söyleyen şefler, burada ayrıca baklavanın nasıl yapıldığını workshopa katılarak öğrendiler. Antep’te bazı firmaların 1800 yılında baklava yapımına başladıklarını öğrenen şefler için   bu  parayla satın alınamayacak inanılmaz değerli bir tecrübe oldu. 

Lokum ve Antep fıstığı  ise favorileri arasındaydı. Lokumun fıstıklı, Hindistan cevizli, birçok çeşidini deneyen şefler, özellikle narlı ve Antep fıstıklı lokumlardan ve yeni sezon taze Antep fıstığından kilolarca aldılar. 

Pulbiber,  şeflerin vazgeçilmezi oldu. Türk kültürünü ve zenginliğini takdir etmemenin olanaksız olduğunu söyleyen şefler, pazar yerlerinin  en renkli baharatı olarak pul biberin lezzeti ve kokusunun büyüleyici olduğunu belirterek, ülkelerine dönerken her çeşidinden paketlerce aldılar. 

Menengiç kahvesi. Özellikle ünlü şef Andre Lima de Luca burada menengiç kahvesini ilk kez test etti. Diğerleri gibi o da yanına birkaç kutu almayı ihmal etmedi. 

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

Ben, yıldızlı şefler ve festivale katılan tüm evlerimize akıllarımız ve kalplerimiz Antep’te kalarak döndük. Şimdi ise herkes bir yıl sonraki festivali beklemeden en kısa zamanda tekrar gitmek için plan yapıyor.

Yıldızlı şeflerin kalbini fetheden Antep lezzetleri

 

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