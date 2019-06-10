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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılda iki kez... Tepede tanışıp evleniyorlar
Seyahat
İHA
10.06.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Yılda iki kez... Tepede tanışıp evleniyorlar

Bursa'nın tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp yuva kuruyorlar

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Gelenek ve göreneklerini yüzlerce yıldır yaşatan Keles ilçesi Sorgun köyü halkı evliliklerini hala atalarından gördüğü gibi gerçekleştiriyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında köyün üstündeki tepede buluşan bekar kız ve erkekler tur atıyor. Birbirinden hoşlanan gençler önce konuşup tanışıyor. Karşı tarafta kabul ederse delikanlı beğenip anlaştığı kızla evlenmek istediğini ailesine söylüyor. Ailesi de kızı isteyerek gençlerin düğünü yapılıyor.

Yılda iki kez... Tepede tanışıp evleniyorlar

Yılda iki kez gerçekleşen şenlikte evlenen köyün evlileri ise eski günleri yad etmek için buraya gelip tanıştıkları günü hatırlayıp eşlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getiriyor. Anne ve babalarının evlendiği usulle evlenmek için bir araya gelen gençler saatlerce evlenebileceği kızı bulmak için ter döküyor.

Yılda iki kez... Tepede tanışıp evleniyorlar

Köylerinde yaşayan tüm çiftlerin bu şekilde evlendiğini ifade eden gençler, "Köyümüz 700 yıllık bir köy anne ve babalarımız yılda iki kez ramazan ve kurban bayramlarında kurulan şenlikte yaylaya çıkarak tanışıp evlenmişler. Bizim köyde gençler bu gelenekle evlenir bayramlarda yaylaya çıkan genç kız ve erkekler beğendiği kişiyle konuşup anlaşırsa evlenmeye karar verir erkek ailesine söyler erkek tarafı da kızı istemeye gider ve düğün dernek yapılır. Bizde bu geleneği yaşatıyoruz" dedi.

Yılda iki kez... Tepede tanışıp evleniyorlar

Eşiyle yüzlerce yıldır süre gelen gelenekle tanışıp evlendiğini belirten Günhar Kumaş, "Eşimle çok mutluyum 2 çocuğum var eşimi hala ilk günkü gibi çok seviyorum. Buraya gelerek tanıştığımız günleri hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

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Sorgun köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Köyümüz yüzlerce yıllık gelenek ve göreneklerini hala devam ettiriyor. Köyümüzde bayramlarda kimse tatile gitmez bayramlarda bir araya gelir. Her bayram gençlerimiz bir araya gelir. Yüzlerce yıldır süre gelen bir gelenek gençlerimizde bu geleneği yaşatıyor. Gençler burada şenlikte bir araya gelerek birbiriyle tanışıyorlar" diye konuştu.

Yılda iki kez... Tepede tanışıp evleniyorlar

 

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