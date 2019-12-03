Yılbaşının en ucuz adresi! Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYılbaşının en ucuz adresi! Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...
GeriSeyahat Yılbaşının en ucuz adresi! Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yılbaşının en ucuz adresi! Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
03.12.2019 - 00:12, Son Güncelleme:

Yılbaşının en ucuz adresi! Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...

Yunanistan denince akla hemen deniz, kum ve güneş gelse de aslında her metresi tarih kokan sokakları, lezzetli yemekleri ve kültür zenginlikleriyle her dönem güzel olan bir rota Yunanistan… Özellikle yılbaşı tatili için Yunanistan turu şahane bir fikir. Üstelik cep de yakmıyor. İşte detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Osmanlı’dan kalma tarihi mirasları ve Yunanistan’ın benzersiz kültürünü hissederek tanıyın, unutulmaz anılar biriktirerek tatilinizin keyfini çıkartın. Üstelik size özel indirimli fiyatlarla.

Bu bir ilandır

Önümüz yılbaşıyken, yeni yılı karşılamak için Yunanistan’ı seçmek şahane bir fikir olabilir. Haydi; Selanik, Kalambaka, Meteora ve Atina’yı karış karış gezeceğiniz muhteşem bir tura çıkın. Ulaşım, transferler ve 3 gece otel konaklaması içinde, 4 günlük bu muhteşem turla Yunanistan’ın en güzel noktalarını keşfedin ve yeni yıla Atina’da girin. Size özel indirimli fiyatlara buradan göz atabilirsiniz.

Yılbaşının en ucuz adresi Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...



Sırada Yunanistan’ın farklı şehirlerinden oluşan bir rota var: Yanya, Parga ve Preveze şehirlerini keyifle gezmek; Osmanlı dönemine ait eserleri görerek, tarihe ufak bir yolculuk yapmak için buraya tıklayın. Ulaşım ve 2 gecelik otel konaklamasının pakete dahil olduğunu söylemeye gerek yok.

Yılbaşının en ucuz adresi Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...


Yunanistan, hafta sonu kaçamakları için de sevilen adreslerden biri. Hatta bu turda hem Yunanistan’ı hem de Makedonya’yı doyasıya keşfedecek, unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Ulaşım, 1 gece konaklama ve tüm rehberlik hizmetlerini kapsayan bu küçük hafta sonu turunda yerinizi ayırtmak için buraya tıklamanız yeterli.

Sırada 5 günlük, uzun bir tur var. Bu turda Komşu’yu birçok farklı noktasını gezerek iyice tanıma fırsatınız mevcut. Selanik, Kalambaka, Atina, Kavala, Xhanti ve Komotini’den oluşturulmuş rotayla ülkenin en önemli turistik noktalarını bir bir gezecek, gezilmedik yer bırakmayacaksınız. Size özel indirimli fiyatlarla yerinizi ayırtmak için hemen tıklayın.

Yılbaşının en ucuz adresi Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...


Son olarak; Yunanistan’ın en popüler noktalarını geniş geniş gezeceğiniz, her ayrıntısının keyfine varacağınız bir seçenek var. Selanik, Atina ve Kavala’da geçireceğiniz bu dolu dolu 5 günde hem eğlenecek hem de keşfedeceksiniz. Hemen buraya tıklayarak, aralık ayındaki hareket tarihlerinden birinde yerinizi ayırtın.

Yılbaşının en ucuz adresi Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...



Hem yakınlığı hem samimi insanları hem de sıcak atmosferiyle; yurt dışı tatillerinin gözdelerinden biri olan Yunanistan’da keyif dolu bir tatil geçirmek için acele edin. Sizin için her şeyin önceden düşünüldüğü tatil paketlerini, size özel indirimlerle satın almak için buraya tıklamanız yeterli. Komşu sizi bekler, onu ihmal etmeyin.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle