Yılbaşının en ucuz adresi! Çok eğleneceksiniz, bu indirimi kaçırmayın...
Yunanistan denince akla hemen deniz, kum ve güneş gelse de aslında her metresi tarih kokan sokakları, lezzetli yemekleri ve kültür zenginlikleriyle her dönem güzel olan bir rota Yunanistan… Özellikle yılbaşı tatili için Yunanistan turu şahane bir fikir. Üstelik cep de yakmıyor. İşte detaylar…
Osmanlı’dan kalma tarihi mirasları ve Yunanistan’ın benzersiz kültürünü hissederek tanıyın, unutulmaz anılar biriktirerek tatilinizin keyfini çıkartın. Üstelik size özel indirimli fiyatlarla.
Bu bir ilandır
Önümüz yılbaşıyken, yeni yılı karşılamak için Yunanistan’ı seçmek şahane bir fikir olabilir. Haydi; Selanik, Kalambaka, Meteora ve Atina’yı karış karış gezeceğiniz muhteşem bir tura çıkın. Ulaşım, transferler ve 3 gece otel konaklaması içinde, 4 günlük bu muhteşem turla Yunanistan’ın en güzel noktalarını keşfedin ve yeni yıla Atina’da girin. Size özel indirimli fiyatlara buradan göz atabilirsiniz.
Sırada Yunanistan’ın farklı şehirlerinden oluşan bir rota var: Yanya, Parga ve Preveze şehirlerini keyifle gezmek; Osmanlı dönemine ait eserleri görerek, tarihe ufak bir yolculuk yapmak için buraya tıklayın. Ulaşım ve 2 gecelik otel konaklamasının pakete dahil olduğunu söylemeye gerek yok.
Yunanistan, hafta sonu kaçamakları için de sevilen adreslerden biri. Hatta bu turda hem Yunanistan’ı hem de Makedonya’yı doyasıya keşfedecek, unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Ulaşım, 1 gece konaklama ve tüm rehberlik hizmetlerini kapsayan bu küçük hafta sonu turunda yerinizi ayırtmak için buraya tıklamanız yeterli.
Sırada 5 günlük, uzun bir tur var. Bu turda Komşu’yu birçok farklı noktasını gezerek iyice tanıma fırsatınız mevcut. Selanik, Kalambaka, Atina, Kavala, Xhanti ve Komotini’den oluşturulmuş rotayla ülkenin en önemli turistik noktalarını bir bir gezecek, gezilmedik yer bırakmayacaksınız. Size özel indirimli fiyatlarla yerinizi ayırtmak için hemen tıklayın.
Son olarak; Yunanistan’ın en popüler noktalarını geniş geniş gezeceğiniz, her ayrıntısının keyfine varacağınız bir seçenek var. Selanik, Atina ve Kavala’da geçireceğiniz bu dolu dolu 5 günde hem eğlenecek hem de keşfedeceksiniz. Hemen buraya tıklayarak, aralık ayındaki hareket tarihlerinden birinde yerinizi ayırtın.
Hem yakınlığı hem samimi insanları hem de sıcak atmosferiyle; yurt dışı tatillerinin gözdelerinden biri olan Yunanistan’da keyif dolu bir tatil geçirmek için acele edin. Sizin için her şeyin önceden düşünüldüğü tatil paketlerini, size özel indirimlerle satın almak için buraya tıklamanız yeterli. Komşu sizi bekler, onu ihmal etmeyin.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.
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