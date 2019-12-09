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Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın!
Seyahat
Hürriyet Seyahat
09.12.2019 - 23:55, Son Güncelleme:

Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın!

Kış mevsiminde bir başkadır Alaçatı! Yaz ayları cıvıl cıvıl olan mekânlar, serin havalarda da size sımsıcak bir atmosfer yaşatır. Alaçatı’nın daracık sokaklarında rahatça dolaşmanın keyfi de ayrı bir güzeldir. Yazın sörf yapanların yerini, kışın dalgaların huzur verici sesi alır.

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Siz de içinizden “Şimdi Alaçatı’da olmak vardı.” diye geçiriyorsanız bu linkte tatilinizi yapabileceğiniz bir konaklama imkânı bulunuyor. Tıklamanız yeterli!

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Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın


Yeni yılın her yeri saran havası mutlaka Alaçatı’nın mekânlarını ve sokaklarını da süslemiştir. Sevdiklerinizle birlikte yılbaşını Alaçatı’da geçirmeyi planlıyorsanız güler yüzlü hizmet anlayışıyla sizi Design Otel’e davet ediyoruz.

Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın


Tatilinizi yaparken size birkaç önerimiz var: Alaçatı’nın sessizliğinin içinde doğanın size söylediği şarkıları dinleyin. Evinizin rahatlığını bulacağınız odanızın penceresinden hayatı izleyin. Yeni yıla Alaçatı’da girmenin mutluluğunu tadın. Buraya tıklayın ve yerinizi şimdiden ayırtın.

Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın


Design Hotel, Alaçatı’da Tanay Tabiat Parkı'na, 3,1 km mesafede yer alıyor. Alaçatı’nın yakın çevresini gezmek görmek isterseniz her yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Otelin odaları bahçeye bakıyor. Evinizin konforunu sunan otelde ise elektrikli su ısıtıcısı ve bulaşık makinesi bulunuyor. Kablosuz internet hizmetiyle işlerinizi takip edebilir, sosyal medyadan uzak kalmazsınız.

Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın



Kış mevsiminde Alaçatı’nın güzelliklerini görmek ve birçok yere yakın Design Hotel’de konaklamak istiyorsanız buraya tıklayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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