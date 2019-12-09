Yılbaşının en sıcak adresi... Bu indirimi kaçırmayın!

Siz de içinizden “Şimdi Alaçatı’da olmak vardı.” diye geçiriyorsanız bu linkte tatilinizi yapabileceğiniz bir konaklama imkânı bulunuyor. Tıklamanız yeterli!



Bu bir ilandır







Yeni yılın her yeri saran havası mutlaka Alaçatı’nın mekânlarını ve sokaklarını da süslemiştir. Sevdiklerinizle birlikte yılbaşını Alaçatı’da geçirmeyi planlıyorsanız güler yüzlü hizmet anlayışıyla sizi Design Otel’e davet ediyoruz.







Tatilinizi yaparken size birkaç önerimiz var: Alaçatı’nın sessizliğinin içinde doğanın size söylediği şarkıları dinleyin. Evinizin rahatlığını bulacağınız odanızın penceresinden hayatı izleyin. Yeni yıla Alaçatı’da girmenin mutluluğunu tadın. Buraya tıklayın ve yerinizi şimdiden ayırtın.







Design Hotel, Alaçatı’da Tanay Tabiat Parkı'na, 3,1 km mesafede yer alıyor. Alaçatı’nın yakın çevresini gezmek görmek isterseniz her yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Otelin odaları bahçeye bakıyor. Evinizin konforunu sunan otelde ise elektrikli su ısıtıcısı ve bulaşık makinesi bulunuyor. Kablosuz internet hizmetiyle işlerinizi takip edebilir, sosyal medyadan uzak kalmazsınız.









Kış mevsiminde Alaçatı’nın güzelliklerini görmek ve birçok yere yakın Design Hotel’de konaklamak istiyorsanız buraya tıklayın.



Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır