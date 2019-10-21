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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yılbaşının en güzel adresi! Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…
Seyahat
21.10.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Yılbaşının en güzel adresi! Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Bütün bir yıl asla şansa bırakılmaması gereken bir gece varsa o da kesinlikle 31 Aralık akşamı... Planları önceden yapmak ise şart. 2020’ye merhaba coşkusunu sadece yılbaşı gecesi değil tüm hafta boyunca hakkıyla yaşamak için ise en güzel adres Yavru Vatan Kıbrıs… Peki Kıbrıs’ta neler yapmalı, hangi yılbaşı programını seçmeli? Sizin için hem güzel bir rehber hazırladık hem de pek cep yakmayan yılbaşı programlarını listeledik…

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Günlük hayatın yoğun temposunun verdiği yorgunlukla yılbaşı gecesini pijama, terlik, tombala ve televizyon karşısında portakal yiyerek geçirmek isteyebilirsiniz. Ama unutmamak gerekir ki yılbaşını nasıl geçirirseniz yeni yıl da öyle geçer derler. Dolayısıyla ‘Yılbaşında ne yapılır?’ sorusunun cevabıyla hiç aklınızda yokken belki 2020’yi kısa bir tatille bile karşılayabilirsiniz. Hem gezilecek yerlerin çokluğu hem sakinliği hem de bu sakinliğin yanında sunduğu eğlencelerle Kıbrıs en doğru adres… “Neden?” derseniz, çünkü kış mevsimi Kıbrıs’ın en güzel zamanı… Türkiye’nin dört bir yanı kara kışla mücadele ederken Yavru Vatan, kışın da hemen hemen her gün güneşli havasıyla içinizi ısıtacak. Bir de yüksek sezon olmadığı için otellerin dolulukları azaldığından fiyatlar da pek cebinizi yakmayacak. Üstelik vize yok, pasaport yok, yabancı dil sorunu yok, uzun uçuş süreleri yok, yüksek bedeller yok. Bavulunuzu yanınıza alıp, sadece nüfus cüzdanınızla bir saatlik uçuşla hop Yavru Vatan Kıbrıs’tasınız. 

Bu bir ilandır.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…



Peki 31 Aralık günü akşam eğlencesine kadar neler yapmalı?

Lefkoşa’yı ziyaret edin
Kıbrıs Cumhuriyeti ile KKTC’nin sınırında yer alan Lefkoşa iki ülkeye de başkentlik yapıyor. Şehrin içinden geçen sınır çizgisi iki ülkeyi bölse de Rum ve KKTC’li vatandaşların sıklıkla sınırı geçtiğini hatırlatalım. Lefkoşa ziyaretiniz esnasında bir zamanlar Lefkoşa’nın en lüks oteli olan Ledra Palace’ı uzaktan da olsa görmenizi tavsiye ederiz.

Panoramik manzaralı kalelere gidin

Kıbrıs, Jeopolitik konumundan ötürü hep birçok devletin kıskacında olan bir adaydı. Etrafının denizle çevrili olması dışarıdan gelecek tehlikelere karşı savunması zor bir sahne sunuyordu ancak Bizans ve Lüzinyan dönemlerinde inşa edilen Girne Kalesi, Aziz Hilarion Kalesi, Buffavento Kalesi ve Shakespeare’in Othello eserinde geçmesi üzerine adı değişen Othello Kalesi sayesinde ada fethedilme kaderini engelleyemese de buna uzun yıllar engel olmayı başardı. Buralarda çekeceğiniz fotoğraflarla Instagram’da bolca beğeni alacağınız garanti…

Soli ve Bellapais’i görmeden olmaz
Lefke, Yeşilırmak ve Güzelyurt ziyaretinizle birleştirebileceğiniz Soli Antik Kenti’nde adanın ilk dini yapısı olan bazilikayı görebilirsiniz. Tabii dini yapı demişken Girne’de Bellapais Manastırı, Güzelyurt’ta Aziz Mamas Kilisesi’ni de listenize mutlaka ekleyin. Soli’den önce Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi’ni de mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Yeni yıla starların performanslarıyla merhaba deyin

Gelelim bu yıl sizi bekleyen Yılbaşı programlarına… 2020’ye güzel bir gala gecesiyle kutlamak isterseniz şanslısınız bu yıl yüzde 50’ye varan büyük avantajlar sizi bekliyor. İşte o programlar…

Tarkan ve Sevilen şarkılarıyla muhteşem bir gece
Türkiye’nin dünyaca ünlü yıldızı Tarkan eşliğinde muhteşem bir yılbaşı eğlencesine ve de Kıbrıs’ın tüm güzelliklerini yansıtan görkemli Elexus Hotel’de 5 yıldızlı bir tatile davetlisiniz. Üstelik paket fiyatları 15.000 TL’den 7.438 TL’ye kadar düşüyor. Detaylar için tıklayınız.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Bülent Ersoy ve Hadise’yle yılbaşında çifte eğlence

28 Aralık’ta muhteşem sesli sanatçımız Bülent Ersoy, yılbaşı akşamında ise dillere pelesenk şarkılarıyla Hadise’nin sahne alacağı galalarla Limak Cyprus Deluxe Hotel’de çifte kutlama var. Paket fiyatları ise 8.000 TL’den 4.540 TL’ye kadar düşüyor. Detaylar için tıklayınız.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Dj Suat Ateşdağlı ile üç gecelik kutlama

2020 yılına girerken; Kıbrıs’ın ayrıcalıklarla dolu dünyası Concorde Luxury Resort Hotel’de Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve de Dj Suat Ateşdağlı’yla unutulmaz bir yeni yıl kutlaması sizi bekliyor. Üstelik 10.000 TL’den 5.102 TL’ye kadar düşen paket fiyatlarıyla… Detaylar için tıklayınız.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Candan Erçetin’le hem eğlenceli hem de romantik yeni yıl kutlaması
Senelerin yıldız sanatçısı Candan Erçetin’in güzel sesi ve yorumu eşliğinde; Merit Park Otel'de muhteşem bir tatil ve sınırsız ayrıcalıkları buradan inceleyebilirsiniz.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Serkan Kaya galalı muhteşem yılbaşı kutlaması
2020 yılına Kıbrıs’ta son dönemin en ünlü sanatçılarından Serkan Kaya’nın muhteşem sahne performansı ve Kıbrıs Kaya Palazzo Resort Hotel’in konforlu tatil imkanlarıyla girin. Bu muhteşem tatilin paket fiyatı ise 10.000 TL’den 5.072 TL’ye kadar düşmekte. Detaylar için tıklayınız.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Yeni Yılı Seda Sayan’ın kıpır kıpır sahne performansıyla kutlayın
Kıbrıs’ta hep düşlediğiniz o mükemmel tatil, yılbaşı akşamındaki Seda Sayan galası ile muhteşem bir anıya dönüşsün isterseniz Salamis Bay Conti Resort Hotel’deki bu eşsiz tatil paketini inceleyebilirsiniz. Detaylar için tıklayınız.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Nükhet Duru galalı konforlu yılbaşı tatili
Yılbaşı tatilinde Kaya Artemis’in ayrıcalıklarla dolu büyülü dünyasına, Nükhet Duru ile keyifli bir galaya davetlisiniz! Detaylar için tıklayınız.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

En eğlenceli yeni yıl kutlaması Kuşum Aydın’la...
Sahnelerin, kutlamaların vazgeçilmez ismi Kuşum Aydın’la, Lord's Palace’ta muhteşem bir yeni yıl tatiline katılmak isterseniz, buraya tıklayın.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Derya Uluğ ile muhteşem yeni yıl kutlaması
Bu sene yeni yıl tatilinizi konforun adresi Malpas Hotel’de, Derya Uluğ eşliğinde geçirmek için; fırsatı buradan inceleyebilirsiniz.

Yılbaşının en güzel adresi Hem bol eğlenceli hem de cep yakmıyor…

Sıcak ve neşeli atmosferi, muhteşem deniz manzarası, tarih boyunca taşıdığı farklı kültürlerle ait ögeleri ile Kıbrıs, tatil için harika seçeneklerden biri. Üstelik pasaportsuz, vizesiz kolay ulaşımı; konforlu otelleriyle zahmetsiz ve keyifli bir tatilin akla gelen ilk adresi. Yılbaşı tatilinizi Kıbrıs’ta geçirmek isterseniz, size özel hazırlanmış %50’ye varan indirimli paketler yakala.co’da!

Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...

 

 

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