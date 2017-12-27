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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatYılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir?
Seyahat Yılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir?
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Seyahat
Hürriyet Haberi
27.12.2017 - 14:07| Son Güncelleme:

Yılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir?

Yılbaşı için insanlar evlerini türlü şekilde süslüyorlar. Ama bu süslerden en vazgeçilmezi kuşkusuz çobanpüskülü. Avrupa'da çobanpüskülü yılbaşı ve Noel süsleri denince ilk akla gelenlerden. Peki yılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir? İşte sebebi…
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Noel ve yılbaşı döneminde Avrupa’da çobanpüskülü yaygın kullanılan süs bitkilerinden biridir. Yeşil dikenli yaprakları, kış boyunca canlı kalan yuvarlak kırmızı meyveleri ile bu bitki Hristiyanlık öncesinde eril gücün sembolü olarak kullanılıyordu. Ayrıca cadılara ve cinlere karşı tılsım olarak işlev gören bitkinin dalları kış boyunca evlerde tutuluyordu. Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla bitkinin bu iki özelliği birleştirildi. Artık çobanpüskülünün dikenli yaprakları Hz. İsa’nın başına geçirilen dikenli tacı, kırmızı meyveleri ise onun kanını temsil ediyordu. Noel dönemlerinde bu bitki dalları artık Hz. İsa’yı temsilen evlere sokulsa da eski batıl inançlar da hala varlığını sürdürüyor.

Yılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir

12 gün sonra bu dallar toplanır, ama asla ateşte yakılmaz, dışarıda bir yere atılır. Çünkü inanca göre ateşle yakılırsa kötü ruhları yeniden eve yaymış oluyorsunuz. Çobanpüskülü çalıları tek cinsiyetli olur, yani bir çalı tümüyle erkek ya da dişidir. İyi meyve vermesi için her iki cinsten ağacın birbirine yakın olması gerekir. Ancak erkek gücünün sembolü olan bu bitkide meyveyi veren dişi çalılardır. Oysa bahçelerimizdeki türlerine tam tersi adlar verilmiştir. Altın Kral türü dişi, Altın Kraliçe adı verilen türü ise erkektir.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği
Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği


Ayrıca çobanpüskülü çalısının dallarını kesip kötü ruhları kovması için evlerimize getirsek de bu ağaçların kesilmemesi yönünde batıl bir inanç vardır.

Yılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir

Bu inanç bugün bile güçlüdür. Avrupa'da ormanda çalışan işçiler çobanpüskülü çalılarını kesmek istemez. Aksi halde yıllar sonra yaşayacakları kötü bir olayı bile ona bağlayacaklardır. Yine Avrupa'da çiftlik sahipleri bile aynı inançla bu çalıları kesmez, büyük ağaçlara dönüşmesine izin verir. Böylece cadılar buralarda kolay hareket edemez hale gelecektir. Çobanpüskülünün meyveleri kış boyunca kuşlara besin kaynağı olur. Ancak çoğu zaman don sonrası ilisin adlı acı alkaloit seviyesi düşüp meyveler yumuşadıktan sonra.

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Yılbaşının en iyi 10 adresi
Yılbaşının en iyi 10 adresi


Bazı kuş türleri bu çalıları üzerinde kendi egemenlik alanlarını belirleyerek kış süresince kimseyi oraya yaklaştırmaz. Çobanpüskülünün yaprakları sert olduğu için böceklere yem olmaz. Bu bitkiyi besin kaynağı olarak kullanan 28 canlının bulunduğu belirtiliyor.

Yılbaşında evler neden çobanpüskülüyle süslenir

Fotoğraflar: Alamy, BBC


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