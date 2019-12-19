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Yılbaşında coşturacaklar... Hâlâ plan yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın
Seyahat
Hürriyet Seyahat
19.12.2019 - 00:20, Son Güncelleme:

Yılbaşında coşturacaklar... Hâlâ plan yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın

Siz de yıl boyu yoğun iş temposu içinde koşturup şehir hayatının karmaşasından yorulduysanız, yılbaşı tatilinizi dört mevsim tatil imkânı sunan Kıbrıs’ta, Concorde Luxary Hotel’de geçirmeye ne dersiniz? Üstelik harika bir eğlence de sizi bekliyor.

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Yılbaşına özel düzenlenen Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı’nın sahne alacağı programı kaçırmamak için hemen buraya tıklayın.

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Yılbaşında coşturacaklar... Hâlâ plan yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın


Yeni yıl, yeni umutlarla, Kıbrıs’ta karşılansın; bütün yılınız konforlu bir tatil tadında geçsin. Üç büyük galayla muhteşem bir kutlama sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Konaklama, uçak biletleri, transferler dahil tatil paketleriyle ruhunuzu dinlendirip aynı zamanda bolca eğleneceğiniz bir tatil imkanı sizi bekliyor.

Ayrıca Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel dünyasını merak edenler için ise; Girne Kalesi, Mavi Köşk, Dipkarpaz Aya Synesios Kilisesi, Lefkoşa Sur İçi, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Girne Bellapais Manastırı başlıca gezilip görülecek yerler arasında. Kıbrıs tatilinizi daha da zenginleştirmek için bu yerleri mutlaka görmelisiniz. Tüm bunlara size özel indirimlerle ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yılbaşında coşturacaklar... Hâlâ plan yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın


Yeni yıla unutulmaz bir giriş yapmak için Kıbrıs’ın muhteşem atmosferinde, üç farklı gala programıyla birlikte muhteşem bir tatil yapmak isterseniz; size özel ayrıcalıkları görmek için buraya tıklamanız yeterli.

Yılbaşında coşturacaklar... Hâlâ plan yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın


Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

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