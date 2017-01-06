Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

Yeni yıl hazırlıklarının başlaması ile birlikte yılbaşı akşamını, kalabalık bir sofra etrafında evde geçirecek olanları tatlı bir hindi telaşı sarmaya başlar. Hatta ister pişmişi olsun ister pişmeye hazır olan hindi olsun tüm siparişleri günler öncesinden verilir, çünkü yılbaşı sofralarının olmazsa olmazıdır hindi. Uzun yıllardır ülkemizde yılbaşıyla özdeşleştirilse de aslında, Hıristiyanların şükran gününde yedikleri geleneksel bir yemek.

Hikayeye göre 1600’lü yıllarda Kızılderililer, Avrupa’dan Amerika’ya yerleşmek için gelen ilk İngilizlere hindi avlamayı öğretirler. Zamanla o topraklarda yaşamaya iyice alışan İngilizler Kızılderililere şükranlarını sunmak için, hindi pişirerek büyük bir ziyafet verirler. O günden beri bu durum Amerikan toplumunun birçok yerinde devam eden bir gelenek haline gelmiş. Nihayet, bu gelenek 1841 yılında Franklin Roosvelt tarafından meclise taşınmış ve 'Şükran Günü' adıyla ulusal tatil ilan edilmiştir.

Amerika’dan Avrupa’ya oradan da bize geldiği bilinen hindi kültürü toplumların geleneklerine ve yemek alışkanlıklarına göre farklılıklar göstermiş. Bizim kültürümüzde çoğunlukla yeni yıl ile özdeşleşmiş, yılbaşı sofralarında kendine yadsınmaz bir yer edinmiş.

En güzel hindi nasıl pişirilir, hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?

Hindi eti tavuk etine göre daha geç pişer, bu nedenle dışı nar gibi kızarmış içi ağızda dağılan yumuşacık bir tat istiyorsanız hindinizi fırına vermeden önce haşlamalısınız. Daha sonra üzerine sosunu sürüp, bol malzemeli iç pilavla fırına vermelisiniz. Ancak çoğu zaman evlerimizdeki fırınlar biraz küçük kalabiliyor. Bu gibi durumlarda mahallenizin fırını, ya da pastanesiyle önceden konuşarak onların fırınlarında pişirebilirsiniz. Üstelik taş fırında, odun ateşinde pişirdiğiniz bu hindinin lezzeti kat be kat artacaktır. Böyle bir imkanınız yoksa bir seçeneğiniz daha var. O da hindinizi haşladıktan sonra parçalara ayırıp soslayarak evinizin fırınında pişirmek.

6 kişilik yılbaşı hindi tarifi

Sosu için...

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 bütün hindi

45 g tereyağı

Hazırlanışı...

Bir Hindiyi hafif diri kalacak şekilde haşlayıp ocaktan alın. Sosu için, zeytinyağını bir kaseye alın. Nar ekşisi, ince kıydığınız soğan, domates salçası, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Karışımı bir fırça yardımıyla hindinin üzerine sürüp hindiyi 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hindiyi bir fırın kabına alın.

İki önceden ısıtılmış 170 derece fırında 3.5 saat pişirin. Pişirirken fazla kararmaması için hindinin üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Her yarım saatte bir hindinizi çevirin ve her seferinde üzerine birer parça tereyağı sürün. Sıcak servis yapın.



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