Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler Yazıları Sıla UÇAN Yazıları Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?
GeriSıla UÇAN Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Seyahat
Sıla UÇAN
06.01.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

Yılbaşı akşamının en keyifli yanlarından biri de her biri birbirinden lezzetli tatların yer aldığı ziyafet sofraları. Peki yılbaşı sofralarının demirbaşı hindinin geleneği hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? İşte yılbaşı hindisi yapımında püf noktalar...

Yeni yıl hazırlıklarının başlaması ile birlikte yılbaşı akşamını, kalabalık bir sofra etrafında evde geçirecek olanları tatlı bir hindi telaşı sarmaya başlar. Hatta ister pişmişi olsun ister pişmeye hazır olan hindi olsun tüm siparişleri günler öncesinden verilir, çünkü yılbaşı sofralarının olmazsa olmazıdır hindi. Uzun yıllardır ülkemizde yılbaşıyla özdeşleştirilse de aslında, Hıristiyanların şükran gününde yedikleri geleneksel bir yemek.

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır

Hikayeye göre 1600’lü yıllarda Kızılderililer, Avrupa’dan Amerika’ya yerleşmek için gelen ilk İngilizlere hindi avlamayı öğretirler. Zamanla o topraklarda yaşamaya iyice alışan İngilizler Kızılderililere şükranlarını sunmak için, hindi pişirerek büyük bir ziyafet verirler. O günden beri bu durum Amerikan toplumunun birçok yerinde devam eden bir gelenek haline gelmiş. Nihayet, bu gelenek 1841 yılında Franklin Roosvelt tarafından meclise taşınmış ve 'Şükran Günü' adıyla ulusal tatil ilan edilmiştir.

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır

Yılbaşı hindisinin lezzetli adresi
Yılbaşı hindisinin lezzetli adresi

Amerika’dan Avrupa’ya oradan da bize geldiği bilinen hindi kültürü toplumların geleneklerine ve yemek alışkanlıklarına göre farklılıklar göstermiş. Bizim kültürümüzde çoğunlukla yeni yıl ile özdeşleşmiş, yılbaşı sofralarında kendine yadsınmaz bir yer edinmiş.

En güzel hindi nasıl pişirilir, hindi pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Hindi eti tavuk etine göre daha geç pişer, bu nedenle dışı nar gibi kızarmış içi ağızda dağılan yumuşacık bir tat istiyorsanız hindinizi fırına vermeden önce haşlamalısınız. Daha sonra üzerine sosunu sürüp, bol malzemeli iç pilavla fırına vermelisiniz. Ancak çoğu zaman evlerimizdeki fırınlar biraz küçük kalabiliyor. Bu gibi durumlarda mahallenizin fırını, ya da pastanesiyle önceden konuşarak onların fırınlarında pişirebilirsiniz. Üstelik taş fırında, odun ateşinde pişirdiğiniz bu hindinin lezzeti kat be kat artacaktır. Böyle bir imkanınız yoksa bir seçeneğiniz daha var. O da hindinizi haşladıktan sonra parçalara ayırıp soslayarak evinizin fırınında pişirmek.

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır

6 kişilik yılbaşı hindi tarifi

Sosu için...
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 bütün hindi
45 g tereyağı

14
Dünyadaki en ilginç yılbaşı gelenekleri
Dünyadaki en ilginç yılbaşı gelenekleri

Hazırlanışı...
Bir Hindiyi hafif diri kalacak şekilde haşlayıp ocaktan alın. Sosu için, zeytinyağını bir kaseye alın. Nar ekşisi, ince kıydığınız soğan, domates salçası, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Karışımı bir fırça yardımıyla hindinin üzerine sürüp hindiyi 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hindiyi bir fırın kabına alın.

İki önceden ısıtılmış 170 derece fırında 3.5 saat pişirin. Pişirirken fazla kararmaması için hindinin üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Her yarım saatte bir hindinizi çevirin ve her seferinde üzerine birer parça tereyağı sürün. Sıcak servis yapın.

www.ucanmutfak.com

Sıla UÇAN
Sıla UÇAN
silaucann@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer