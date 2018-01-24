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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatYeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled
Seyahat Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled
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Sıradaki Haber: Çorba cenneti Anadolu

Seyahat
Ebru Aykut ÖZTÜRK / Instagram: @renklirotalar
24.01.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Jülyen Alperine ve sayısız göle ev sahipliği yapan, korunmuş muhteşem doğası ile Slovenya, gezginleri kazanmakta oldukça usta. Özellikle sık ağaçların arasından geçerek ulaşılan Bled Gölü masal diyarını andırıyor. Her yıl yüzbinlerce turistin ziyaret ettiği gölde doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları, sandal gezileri, at ve bisiklete binmek gibi aktiviteleri yapabilirsiniz. İşte size Bled gezi rehberi...
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Slovenya; sahip olduğu Julian Alpleri, koruma altındaki ulusal parkları, sayısız gölü, şelalesi, nehri ve yeşilin her tonunu muhteşem manzaralar eşliğinde sunan doğası ile özellikle son dönemde tüm seyahatseverleri kendine hayran bırakıyor. Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled
2 milyon nüfusa sahip ülke, doğanın da sunduğu nimetler ile tüm halkının huzur içinde ve sakin yaşadığı bir ülke konumunda...  Avrupa komisyonu her sene doğaya saygılı çevre bilinci yüksek Avrupa şehirlerini inceleyip Avrupa’nın yeşil başkentini seçiyor. 2016 yılında ise Slovenya’nın başkenti Ljubljana yeşil başkent olarak seçildi ve ülke yeşil rota ünvanını gerçekten taçlandırmış oldu.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Yeşil rota’nın masal kasabası Bled ise Slovenya’nın en turistik  ve en çok merak edilen noktasıdır. Bled kasabası,  ortasında yer alan Bled gölünün çevresine konumlanmış durumda.  Tamamen koruma altında olduğu için de güzelliğinden gün geçtikçe hiçbir şey yitirmiyor.

Ljubljana’da Slovenya lezzetleri
Ljubljana’da Slovenya lezzetleri


Buzulların erimesiyle oluşmuş tektonik bir göl olan Bled; etrafını saran ağaçlar, her noktada manzaraya eşlik eden dev dağlar, tepeden gölü seyreden Bled Kalesi,  gölün kıyılarında yer alan  sevimli kuğular, kürek çeken sandallar ve en önemlisi gölün ortasında yer alan ada ve adada yer alan kilisenin çan sesleri ile  şehir hayatının stresinden uzaklaşıp  nefes almak ve kafa dinlemek için birebir. Destansı güzelliği ve masalsı görüntüsü ile huzura doğru romantik bir yolculuk vadediyor. Tüm bu özellikleri ile de yeşile hasret kalanlar, yıldönümü evlilik teklifi gibi özel bir kutlama için yakın bir yer arayanlar  ya da romantik bir tatil hedefleyen turistler Bled’i tercih etmeli.  

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

En güzeli ise Bled her mevsim çok özel her mevsim bambaşka bir ressamın tablosunu sunuyor bizlere.  Kışın karla kaplı göl manzarası eşsiz, başınızı her çevirdiğinizde her biri göl manzaralı birbirinden güzel kayak tesisleri var. Yaz aylarında gölde yüzmek serinlemek çok keyifli. İlkbahar da yeşilin binbir tonu, sonbahar da ise turuncunun kahverenginin binbir tonunu seyretmek efsane.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Bled’e ulaşım da oldukça kolay. İstanbul’dan her gün düzenli gerçekleşen Ljubljana uçuşlarından birini seçerseniz yaklaşık 2 saat içerisinde havalimanında olabilirsiniz. Havalimanından kiralayacağınız aracınız ile ise yarım saat içinde kendinizi Bled gölünün o muhteşem manzarasına hayranlıkla bakarken bulabilirsiniz.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Konaklama altenatifleri ise bütçenize ve zevkinize göre çok çeşitli . İsterseniz göle tepeden bakan villalarda, pansiyonlarda , göl kenarındaki az sayıdaki 5 yıldızlı otellerde ya da göle yakın ormanlık alanlardaki kamp yerlerinde konaklayabilirsiniz. Göle yürüme mesafesindeki nehir kenarında yer alan ağaç evlerde konaklamak ise bizi cocukluk günlerimize geri götürmüştü, inanılmaz zevk almıştık.

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Dünyanın en huzurlu 10 ülkesi
Dünyanın en huzurlu 10 ülkesi


Arkadaş grubu ile gidilecek tatiller için bu ağaç evleri, romantik bir tatil için ise göl kenarındaki otelleri öneririm. Diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ise genel olarak tüm konaklama, yeme-içme fiyatları çok daha uygun. Seyahatim boyunca, cebimi değil de aşkımı düşünderen bir ülke oldu Slovenya benim için.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Bled Gölünün manzarası günün her saatinde çok güzel olmasına rağmen öncelikle tavsiyem sabah erken saatlerde gölün tüm çevresini yürüyüp doğanın uyanışına tanıklık etmenizdir. Gölün çevresi yaklaşık 6 km. Yürüyüşün kolay geçmesi için de doğa ile uyumlu ahsap yollar yapılmış. Çok yürüyüş yapmayan birisi için uzun gelebilir belki ama her adımda gördüğünüz farklı bir manzara karşısında fotoğraf çekmek,  oturup manzara izlemek, göl kenarındaki kuğuları beslemek isteyeceğinizden o yolun nasıl bittiğini anlamayacaksınız bile.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Gün içinde gölü keşfetmeniz için en güzel araç ise bu yöreye özgü olan  ‘’pletna’’ isimli 7-8 kişilik tekneler. Gölü kirletmemek için hiçbir şekilde motorlu teknelere izin verilmediğinden bu tekneler insan gücüyle kürek çekerek ilerliyor. Tercih ederseniz kendi sandalınızı da kiralayabilir gölde istediğiniz gibi turlayabilir adaya kendiniz de gidebilirsiniz. 

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Gölün ortasında yer alan ada da ise Neo-gotik St. Martin kilisesi bulunuyor. Kiliseden önce ada üzerinde Slav mitolojisinde bereket ve aşk tanrıçası olan Ziva’nın tapınağı bulunuyormuş. Ziva’dan gelen Sloven geleneğine göre ise; yeni evlenen çift bu adaya gelir ve damat gelin kucağında kilisenin bu 99 basamaklı merdivenini tırmanırsa iyi bir evliliğe adım attıklarına dair bir inanış var.  Tırmandıktan sonra ise birlikte kilisenin çanını çalarlarsa iyi bir şans onları bekliyor ve dilekleri kabul olacak  demekmiş. Bu gelenek tabi biraz turistik bir hal almış. Günümüzde adaya gelen tüm turistler kilisenin çanını çalıp dilek diliyor. Bu sebeple kasaba da dolaşırken sürekli müzik edasıyla çınlayan çanı duyarsanız şaşırmayın.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Bled kalesi ise diğer bir görülmesi gereken turistik nokta. Özellikle güneşin batmaya başladığı akşam saatlerinde tercih ederseniz en güzel gün batımı manzaralarını seyredalabilirsiniz.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Slovenya’nın en meşhur talısı da adını romantik kasaba Bled’den alıyor.  Kremalı Bled kekini yerel ismiyle Kremna Rezina’yı  tüm geziniz boyunca her köşede karşınıza çıkıp ağzınızı sulandıracağı için denemeden dönmeyin.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Bled gezinizde aynı zamanda Slovenyanın tek milli parkı olan parkın en yüksek dağından ismini alan Triglav Milli Parkı’nın da sınırları içerisinde bulunuyorsunuz. Milli park, Julian Alpleri'nin birbirinden güzel zirvelerini, kayak merkezlerini, seyri doyumsuz yeşil düzlükleri ve iki muhteşem göl, Bled ve Bohinj'i içine alıyor. Park İtalyan sınırında ve Avusturya sınırına yakın bir noktaya kadar uzanmaktadır. Triglav Milli Parkı'nda yapılacak dağcılık, kayak, bisiklet, binicilik, golf, yüzme, kano, yelken, trekking gibi aktiviteler için de merkez bölge Bled Kasabası.  Buradan tüm aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Bu parkta bulunan Vintgar Gorge özellikle görülmesi gereken yerlerden. Birbirine yakın iki dağ arasında kenarlara sabitlenmiş dar tahta köprülerden yürüyorsunuz. Kanyonda yanınızda gürül gürül akan nehir ile keyifli bir yürüyüş  gerçekleştirirken ara ara oluşan şelaler ise heyecan katıyor. Yine milli parkta yer alan Bled gölüne yarım saat uzaklıkta Bohinj gölü de daha çok sportif aktivitelerin yapıldığı bir merkez konumundadır. Bled gölünün küçüklüğü, sıcaklığı ve romantizmine karşın Bohinj gölü çok daha büyük, heybetli ve hareketlidir.

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Bled ve çevresini 2-3 günde rahatlıkla gezip tüm keyfini de çıkarabilirsiniz. Çevre köyleri kasabaları görmek isterseniz buraya kadar gelmişken başkent Ljubljana’yı da göreyim derseniz en az 5-6 gün ayırmanız gerekecek çünkü Slovenya’da gördüğünüz her kasaba, her yol,her dağ,  her göl ya da nehir sizi kendine çekecek hayranlıkla manzarayı seyrederken zamanının nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. 

Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

 
Fotoğraflar: Ebru Aykut ÖZTÜRK / www.renklirotalar.com



Dünyanın en berrak gölü

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