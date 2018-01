Yeşil rota Slovenya’nın masal kasabası: Bled

Slovenya; sahip olduğu Julian Alpleri, koruma altındaki ulusal parkları, sayısız gölü, şelalesi, nehri ve yeşilin her tonunu muhteşem manzaralar eşliğinde sunan doğası ile özellikle son dönemde tüm seyahatseverleri kendine hayran bırakıyor.

2 milyon nüfusa sahip ülke, doğanın da sunduğu nimetler ile tüm halkının huzur içinde ve sakin yaşadığı bir ülke konumunda... Avrupa komisyonu her sene doğaya saygılı çevre bilinci yüksek Avrupa şehirlerini inceleyip Avrupa’nın yeşil başkentini seçiyor. 2016 yılında ise Slovenya’nın başkenti Ljubljana yeşil başkent olarak seçildi ve ülke yeşil rota ünvanını gerçekten taçlandırmış oldu.

Yeşil rota’nın masal kasabası Bled ise Slovenya’nın en turistik ve en çok merak edilen noktasıdır. Bled kasabası, ortasında yer alan Bled gölünün çevresine konumlanmış durumda. Tamamen koruma altında olduğu için de güzelliğinden gün geçtikçe hiçbir şey yitirmiyor.







Buzulların erimesiyle oluşmuş tektonik bir göl olan Bled; etrafını saran ağaçlar, her noktada manzaraya eşlik eden dev dağlar, tepeden gölü seyreden Bled Kalesi, gölün kıyılarında yer alan sevimli kuğular, kürek çeken sandallar ve en önemlisi gölün ortasında yer alan ada ve adada yer alan kilisenin çan sesleri ile şehir hayatının stresinden uzaklaşıp nefes almak ve kafa dinlemek için birebir. Destansı güzelliği ve masalsı görüntüsü ile huzura doğru romantik bir yolculuk vadediyor. Tüm bu özellikleri ile de yeşile hasret kalanlar, yıldönümü evlilik teklifi gibi özel bir kutlama için yakın bir yer arayanlar ya da romantik bir tatil hedefleyen turistler Bled’i tercih etmeli.

En güzeli ise Bled her mevsim çok özel her mevsim bambaşka bir ressamın tablosunu sunuyor bizlere. Kışın karla kaplı göl manzarası eşsiz, başınızı her çevirdiğinizde her biri göl manzaralı birbirinden güzel kayak tesisleri var. Yaz aylarında gölde yüzmek serinlemek çok keyifli. İlkbahar da yeşilin binbir tonu, sonbahar da ise turuncunun kahverenginin binbir tonunu seyretmek efsane.

Bled’e ulaşım da oldukça kolay. İstanbul’dan her gün düzenli gerçekleşen Ljubljana uçuşlarından birini seçerseniz yaklaşık 2 saat içerisinde havalimanında olabilirsiniz. Havalimanından kiralayacağınız aracınız ile ise yarım saat içinde kendinizi Bled gölünün o muhteşem manzarasına hayranlıkla bakarken bulabilirsiniz.

Konaklama altenatifleri ise bütçenize ve zevkinize göre çok çeşitli . İsterseniz göle tepeden bakan villalarda, pansiyonlarda , göl kenarındaki az sayıdaki 5 yıldızlı otellerde ya da göle yakın ormanlık alanlardaki kamp yerlerinde konaklayabilirsiniz. Göle yürüme mesafesindeki nehir kenarında yer alan ağaç evlerde konaklamak ise bizi cocukluk günlerimize geri götürmüştü, inanılmaz zevk almıştık.







Arkadaş grubu ile gidilecek tatiller için bu ağaç evleri, romantik bir tatil için ise göl kenarındaki otelleri öneririm. Diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ise genel olarak tüm konaklama, yeme-içme fiyatları çok daha uygun. Seyahatim boyunca, cebimi değil de aşkımı düşünderen bir ülke oldu Slovenya benim için.

Bled Gölünün manzarası günün her saatinde çok güzel olmasına rağmen öncelikle tavsiyem sabah erken saatlerde gölün tüm çevresini yürüyüp doğanın uyanışına tanıklık etmenizdir. Gölün çevresi yaklaşık 6 km. Yürüyüşün kolay geçmesi için de doğa ile uyumlu ahsap yollar yapılmış. Çok yürüyüş yapmayan birisi için uzun gelebilir belki ama her adımda gördüğünüz farklı bir manzara karşısında fotoğraf çekmek, oturup manzara izlemek, göl kenarındaki kuğuları beslemek isteyeceğinizden o yolun nasıl bittiğini anlamayacaksınız bile.

Gün içinde gölü keşfetmeniz için en güzel araç ise bu yöreye özgü olan ‘’pletna’’ isimli 7-8 kişilik tekneler. Gölü kirletmemek için hiçbir şekilde motorlu teknelere izin verilmediğinden bu tekneler insan gücüyle kürek çekerek ilerliyor. Tercih ederseniz kendi sandalınızı da kiralayabilir gölde istediğiniz gibi turlayabilir adaya kendiniz de gidebilirsiniz.

Gölün ortasında yer alan ada da ise Neo-gotik St. Martin kilisesi bulunuyor. Kiliseden önce ada üzerinde Slav mitolojisinde bereket ve aşk tanrıçası olan Ziva’nın tapınağı bulunuyormuş. Ziva’dan gelen Sloven geleneğine göre ise; yeni evlenen çift bu adaya gelir ve damat gelin kucağında kilisenin bu 99 basamaklı merdivenini tırmanırsa iyi bir evliliğe adım attıklarına dair bir inanış var. Tırmandıktan sonra ise birlikte kilisenin çanını çalarlarsa iyi bir şans onları bekliyor ve dilekleri kabul olacak demekmiş. Bu gelenek tabi biraz turistik bir hal almış. Günümüzde adaya gelen tüm turistler kilisenin çanını çalıp dilek diliyor. Bu sebeple kasaba da dolaşırken sürekli müzik edasıyla çınlayan çanı duyarsanız şaşırmayın.

Bled kalesi ise diğer bir görülmesi gereken turistik nokta. Özellikle güneşin batmaya başladığı akşam saatlerinde tercih ederseniz en güzel gün batımı manzaralarını seyredalabilirsiniz.

Slovenya’nın en meşhur talısı da adını romantik kasaba Bled’den alıyor. Kremalı Bled kekini yerel ismiyle Kremna Rezina’yı tüm geziniz boyunca her köşede karşınıza çıkıp ağzınızı sulandıracağı için denemeden dönmeyin.

Bled gezinizde aynı zamanda Slovenyanın tek milli parkı olan parkın en yüksek dağından ismini alan Triglav Milli Parkı’nın da sınırları içerisinde bulunuyorsunuz. Milli park, Julian Alpleri'nin birbirinden güzel zirvelerini, kayak merkezlerini, seyri doyumsuz yeşil düzlükleri ve iki muhteşem göl, Bled ve Bohinj'i içine alıyor. Park İtalyan sınırında ve Avusturya sınırına yakın bir noktaya kadar uzanmaktadır. Triglav Milli Parkı'nda yapılacak dağcılık, kayak, bisiklet, binicilik, golf, yüzme, kano, yelken, trekking gibi aktiviteler için de merkez bölge Bled Kasabası. Buradan tüm aktivitelerinizi planlayabilirsiniz.

Bu parkta bulunan Vintgar Gorge özellikle görülmesi gereken yerlerden. Birbirine yakın iki dağ arasında kenarlara sabitlenmiş dar tahta köprülerden yürüyorsunuz. Kanyonda yanınızda gürül gürül akan nehir ile keyifli bir yürüyüş gerçekleştirirken ara ara oluşan şelaler ise heyecan katıyor. Yine milli parkta yer alan Bled gölüne yarım saat uzaklıkta Bohinj gölü de daha çok sportif aktivitelerin yapıldığı bir merkez konumundadır. Bled gölünün küçüklüğü, sıcaklığı ve romantizmine karşın Bohinj gölü çok daha büyük, heybetli ve hareketlidir.

Bled ve çevresini 2-3 günde rahatlıkla gezip tüm keyfini de çıkarabilirsiniz. Çevre köyleri kasabaları görmek isterseniz buraya kadar gelmişken başkent Ljubljana’yı da göreyim derseniz en az 5-6 gün ayırmanız gerekecek çünkü Slovenya’da gördüğünüz her kasaba, her yol,her dağ, her göl ya da nehir sizi kendine çekecek hayranlıkla manzarayı seyrederken zamanının nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.



Fotoğraflar: Ebru Aykut ÖZTÜRK / www.renklirotalar.com









Dünyanın en berrak gölü