Japonya’da kiraz çiçeklerinin suya düşmesiyle oluşan muhteşem şölen
Japonya’da kiraz çiçeklerinin açması bir görsel şöleni de beraberinde getiriyor. Bir parkta kiraz çiçeklerinin suya düşmüş hallerini drone ile çekilmeyen sanatçı ise bu görsel şöleni ölümsüz kılmış. İşte o fotoğraflar...
Japonya'da kiraz çiçeklerinin açması, her bahar mevsiminde Japonya’daki parkları birer cennet köşesine dönüştürüyor.
Fotoğrafçı Danilo Dungo ise bu muhteşem manzarayı fırsat bilerek muhteşem bir işe imza attı. Kiraz çiçeklerinin suya düşmüş hallerini drone ile çekim yapan Fotoğrafçı büyük beğeni topladı…
Mart veya nisan aylarında kısa bir süre çiçek açan kiraz ağaçları, Tokyo'da bir görsel şölene dönüşmüş durumda ve yoğun ilgi görüyor.
Çiçeklerin suda yüzmesi, sudan yansıyan pembe renkler, adeta yerden gökyüzüne fışkıran havai fişek gösterisini andırıyor.
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