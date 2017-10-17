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Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri

Mersin Silifke yolu üzerinde Narlıkuyu Mahallesi yakınlarında bulunan Cennet-Cehennem çökükleri, her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Doğal yollardan oluşan bu iki büyük çukur; obruk, mağara ve çökük gibi isimlerle de anılıyor. Ayrıca efsaneye göre Antik Yunan Çağı efsanelerinden Typhon’un burada yaşadığına inanılıyor. İşte Cennet-Cehennem çökükleri ile ilgili detaylar…

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Cennet ve Cehennem Çökükleri, doğal yollarla oluşmuş Silifke Narlıkuyu yakınlarında bulunan tarihi ve turistik mağaralardır.

Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri

Yaklaşık 110 metre derinliğine sahip olan Cehennem çukuru, karstik (aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen) kayaların;  yeraltı akarsuyunun, yine açmış olduğu bir yeraltı mağara sistemi tavanını aşındırıp, çökmesiyle oluşmuş. Obruğun tabanından, batıdaki Cennet obruğunun altına yönelen bir yeraltı akarsuyu geçiyor.

Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri

Cehennem çukurunun ağız çember çapları 50 m ve 75 m, derinliği 110 metre. Kenarları içbükey olduğu için içerisine inmek mümkün değil. Cennet çöküğüne göre daha dar ve dik olmasından dolayı tabanına inilemiyor. Ancak özel dağcı ipi veya esnek merdivenle inip çıkmak mümkün.

Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri

Cehennem çukurunun yaklaşık 200 metre güneybatısında yer alan Cennet obruğu bir yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonun etkisiyle tavanın çökmesi sonucu meydana gelmiş büyük bir çukur.

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Elips biçimindeki ağız kısmı çapları 250 ve 110 metre olup derinliği 70 metre. Çökük tabanının güney ucunda 200 m. uzunluğunda ve en derin noktası 135 m. olan büyük bir mağara girişi ve bu mağaranın ağzında küçük bir kilise var.

Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri

Cennet çöküğünün içine her biri oldukça geniş 452 basamaklı taş bir merdivenle iniliyor. Epey bir merdiven inildikten sonra kiliseye varılıyor. Kilisenin giriş kapısı üzerindeki dört satırlık kitabede, bu kilisenin V. yüzyılda Aziz Paulus adında bir kişi tarafından Meryem Ana’ya ithafen yaptırılmış olduğu yazıyor.

Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri


Bölgeyi ziyaret eden Hıristiyanların ilgisini daha çok çeken Meryem Ana Kilisesi’nin çatısının bulunmaması ilginç bir özellik. Kiliseden sonraki mağaranın bitim noktasında bir yeraltı deresinin sesi duyuluyor. Cennet mağarasının bitimine yakın bir yerdeyse Hellenistik dönemden kalma bir Zeus Tapınağı olduğu belirtiliyor. Merdivenli yolun da bu dönemden kaldığı sanılıyor.

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Antik Yunan Çağı efsanelerinden Typhon'un yaşadığı yer

Mitolojiye göre Zeus, alevler kusan yüz başlı ejderha Typhon’u buradaki bir kavgada yendikten sonra, onu Etna Yanardağı’nın altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre Cehennem çukurunda hapsetmiş.

Yerin 30 kat altına yapılacak en gizemli yolculuk: Cennet-Cehennem çökükleri

Ziyaretçilerden kimileri de, Cehennem çukurunda eskilerden ejderha beslendiğini söylüyor. Bir çocuk, heyecanla ejderhalara canlı kedilerin atıldığını bazı kedilerin var olan delikten kaçıp cennet çukurundan çıktığını söylüyor.

Fotoğraflar: Alamy, Yolda Olmak

Kaynak: Hürriyet Haber

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