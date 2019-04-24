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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Yerdeki gökkuşağı'na turist ilgisi
Seyahat
Anadolu Ajansı
24.04.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

'Yerdeki gökkuşağı'na turist ilgisi

Konya'da bir firmaya ait 500 dönüm büyüklüğündeki lale tarlasına, çiçeklerin açmasıyla oluşan renk cümbüşünü görmek için yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

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Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 130 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, ‘yerdeki gökkuşağı’ olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Drone ile tarlayı farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor. Yaklaşık 50 milyon lalenin üretildiği tarlada görsel şöleni görmek için Rusya, Ukrayna, Almanya ve İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeden binlerce turist geliyor.

Yerdeki gökkuşağına turist ilgisi

"Görmek isteyenlerin 29 Nisan'a kadar gelmeleri gerek"

Firma yöneticisi Rüya Üstdeğerli, 500 dönüm arazide 50 milyon lale soğanı üretimi yaptıklarını söyledi. Eylül ve ekim aylarında lale soğanının toprakla buluşturulduğunu anlatan Üstdeğerli, nisan ayı sonlarındaysa hasadın gerçekleştirileceğini bildirdi. Üstdeğerli, tarlaya ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, şöyle konuştu:

Yerdeki gökkuşağına turist ilgisi

"Bu yıl soğuktan dolayı laleler biraz stresli. Güneşi görmesi gerekiyor. Soğuk ve sıcak havalar bu yıl biraz karıştı. O yüzden bazı laleler açmadı. Güneşi görememesinden dolayı bu durumla karşılaştık. Aslında bir kısmının açıp, diğerlerinin zamanla açacak olması daha fazla misafirimizin bu görsel şöleni görmesini sağladı. Ay sonunda 'taç kırma' denilen yöntemle hasat edeceğiz. Mayıs ayındaysa soğanları toplayacağız. Bu yıl daha fazla ziyaretçi geldi. Bundan da çok mutluyuz." Üstdeğerli, lale tarlasında görsel şöleni görmek isteyenlerin 29 Nisan'a kadar gelmeleri gerektiğini, akabinde çiçek kırımının yapılacağını aktardı.

Yabancı turistlerin ilgisi büyük

Kente Antalya'dan gelen Rus, Fransız, Alman, İtalyan ve Avusturyalı turistler, tarlada gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını dile getirdi. Kafilede yer alan Svetlana Odnovolenko gün boyu burada vakit geçirdiğini belirterek, "Rusya'dan her yıl Antalya'ya gezmeye geliyorum. Denizi çok seviyorum. Lale bahçesinin görselliği beni çok etkiledi. Buranın nerede olduğunu herkes çok merak ediyordu. Devasa bir lale tarlası, muhteşem… Her renkten milyonlarca çiçeği bir arada görmekten çok mutluyum." diye konuştu.

Yerdeki gökkuşağına turist ilgisi

Nikolai Pavel ise lale bahçesinin dünyaca ünlü olduğuna işaret ederek, "Farklı ülkelerden arkadaşlarla buraya geldik. Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'dan gelenler var. Burayı internetten öğrendik. Çok bilinen bir yer, fazlaca görselleri yer alıyor. Bence Türkiye'nin bilinen yerlerinden… Uzunca zamandır gelmeyi istiyorduk, bugün buradayız. Çok güzel, muhteşem… Binlerce kare fotoğraf çektik." değerlendirmesinde bulundu.

Yerdeki gökkuşağına turist ilgisi

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