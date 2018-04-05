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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var
Seyahat
Hürriyet Haber
05.04.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var

Dikenli tellerin olduğu çitleri çoğumuz biliyoruz ama Yeni Zelanda’da bulunan bu demir çit bildiklerimizden biraz farklı. Sivri dikenler yerine renk renk sütyenlerin asılı olduğu demir teller görenleri şaşırtıyor.

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Bu ilginç akımın başladığı yıl 1999. Çünkü o yılın Noel kutlamalarından sonraki sabah çitte dört adet sütyen asılı bulunmuş. Her ne kadar bu sütyenleri kimin, neden oraya astığı kesin olarak bilinmese de rivayete göre o gece kutlamalardan dönen dört kadın bir çılgınlık yapmak isteyip sütyenlerini çıkarıp çite asmışlar. Tabii bunun bir fenomen haline geleceğini, çitte çamaşırları görenlerin de bu furyanın katılımcısı olacağını hesaba katmadan.

Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var

2000 senesinin Şubat ayında çitte asılı olan sütyenlerin sayısı 60’ı geçmiş. Kimliği bilinmeyen birisi ya da birileri tarafından çitin üstündeki tüm çamaşırların toplanması ise takip eden aylarda olmuş. Yerel basına yansıyan bu olay daha sonra ülke çapında da duyulunca, sütyenler sayıca artarak çitin üstündeki yerlerini almış.

Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var

Ekim 2000’de, sayıları neredeyse 200’ken sütyenler bir şekilde yine ortadan kaybolmuş. Bu ortadan kaldırılmanın  bir öncekine kıyasla daha büyük olmuş; zira olay Avrupa’da da duyulunca 2006 senesinde çitte asılı olan sütyenlerin sayısı 800’ü geçmiş.

Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var

Central Otago’da yaşayanlar arasında çit hakkında fikir ayrılıkları varmış. Kimisi turistler için ilgi çekici bir alan olduğunu düşündüğü için çitin varlığından oldukça memnunmuş. Fakat çiti bir utanç kaynağı olarak değerlendirip, yoldan geçen sürücülerin ilgisini dağıtıp kazaya sebep olabileceğini düşündüklerinden tehlikeli bulanlar da olmuş. 2006 senesinde ortalık iyice kızışınca, sütyenlerin bir kısmı toplatılmış.

Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var

Çitin varlığını makul bulan çoban John Lee adında bir adam kendini çitin resmi olmayan koruyucusu ilan etmiş  olsa da, senenin sonunda çıkan bir yasayla çitin tehlikeli olduğuna karar verilmiş. Kaldırılması için karar çıktıktan sonra dünyanın en uzun sütyen zincirini oluşturmak isteyen bölgenin yerlileri, çitin üstüne 7.400 tane sütyen asmışlar. Bu rekor denemesi bilinen dünya rekorunun 100.000 altında olsa da 10 bin dolar para toplanmasına ve bunun da bir hayır kurumuna bağışlanmasına vesile olmuş. Çit bugün aynı bölgede, bir yarış alanın etrafında duruyor.

Yeni Zelanda’daki bu tel örgüde diken değil sütyen var

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