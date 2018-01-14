Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatYeni ‘yol’ arkadaşlarınız
Seyahat Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Avrupa’nın havası en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Seyahat
Hürriyet Haber
14.01.2018 - 05:00, Son Güncelleme:

Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Kitaplar çok iyi yol arkadaşlarıdır ve size yol boyunca ilham verirler. Bir sonraki yolculuğunuzda size bu kitaplardan birinin eşlik etmesine ne dersiniz? İşte yeni çıkan seyahat kitapları…
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kuş Ölür Sen Uçuşu Hatırla

Hürriyet Seyahat’in de yazarlarından Mehmet Coral’ın son kitabı, ‘Kuş Ölür Sen Uçuşu Hatırla’da bugüne kadar yaptığı 700 saati aşkın uçuşlarında zamanın ve düşüncenin sınırlarında dolaşıyor. Kitapta Victoria, İguazu, Niagara gibi büyük çavlanların üzerinde, Ege kıyılarındaki uçuşları ve özellikle Bermuda Şeytan Üçgenine dalan Coral, adeta sizleri hiç unutamayacağınız hikâyelere götürecek. Doğan Kitap’tan çıkan kıtabın fiyatı 20 TL.

Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Afrika’nın altın iksiri

Fas’ta sıvı altın olarak adlandıran özel bir yağ var: Argan… Dünya’da sadece Fas’ın güney batısında yetişen argan ağacının meyvesinden elde edilen mucizevi bir yağ… Figen Gündüz, Letaconnoux da ‘Fas’ın altın iksiri Argan’ kitabında kozmetik ve gastronomik değere sahip bu yağı anlatıyor. Kitabı okuduğunuzda aklınızda birçok soru oluşacak. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’da fethedemediği tek ülke Fas’ın altın iksirinin meziyetlerini tanıdıkça bu mistik ve gizemli topraklar için mutlaka yollara düşeceksiniz. Kitap Oğlak Yayınları’ndan satışta Fiyatı: 24 TL.

Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Alternatif bir gezi rehberi

Gezgin Okan Okumuş, ‘Kuzey ve Orta Afrika - Alternatif Bir Gezi Rehberi’yle Yeşil Burun Adaları, Etiyopya, Fas, Senegal, Tanzanya, Ruanda, Uganda, Kenya ve Mısır’daki yol deneyimlerini, turizm endüstrisinden bağımsız biçimde seyahat etmeye ilgi duyan okurlarıyla paylaşıyor. Peki bu kitapta neler bulacaksınız? Kuzey ve Orta Afrika’da unutulmaz yerel lezzetlerle tanışacak, vahşi doğada maceralara atılacak, farklı kültürden pek çok insana “Merhaba” diyecek, yerel ritüellere katılacak ve bu ülkelerdeki gündelik yaşama olduğu kadar ilginç, çarpıcı tarihi olaylara da tanıklık edeceksiniz. Kolektif Kitap etiketiyle satışa sunulan kitabın fiyatı: 35 TL.

Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Çölüm gizemi, Nil’in büyüsü

Gezgin Ali Eriç, büyük ilgi gören ‘İstanbul’dan İstanbul’a Bir Dünya Seyahati’nin ardından bu defa Afrika seyahatini kaleme aldı. Kendi aracıyla ilk kıta aşırı uzun seyahatini Afrika’ya yapan Eriç; 13 ülke ve yaklaşık 30 bin kilometreyle Cape Town’da sonlandırdığı bu benzersiz yolcuğunun anılarını ‘TurAfrika‘ adlı yeni kitabında derledi. Kitapta çölün gizeminden Nil’in büyüsüne ve Afrika’nın etkileyici vahşi doğasına kadar uzanan ilginç hikâyeler bulacaksınız. Cinius Yayınları’ndan çıkan kitabın fiyatı: 34 TL.

Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Japonya’nın bilinmeyenlerine yolculuk

Çalışma disiplinleri, dövüş sporları, mutfakları ve gündelik yaşam ritüelleriyle en çok merak edilen coğrafyalarından biri Japonya. Yıllardır dünyanın dört bir yanını gezen yazar ve tur rehberi Serdar Nazım Kölürbaşı tarafından hazırlanan ‘Japonya: Modern Bir İmparatorluğun Anatomisi’yle ülkenin bilinmeyen yönlerini keşfedecek, kitabı kapattığınızda bir Japonya turunu tamamlamış gibi hissedeceksiniz. Küsurat Yayınları’ndan çıkan kitabın fiyatı 15 TL.

Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
Sıradaki Haber
36 saatte Viyana
Üç kitaplı kent ve ilk görüşte ‘Aşk’…
Damadın nikaha fille geldiği bir düğün hikâyesi...
Türkiye’nin en görkemli 10 köşkü