Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Kuş Ölür Sen Uçuşu Hatırla



Hürriyet Seyahat’in de yazarlarından Mehmet Coral’ın son kitabı, ‘Kuş Ölür Sen Uçuşu Hatırla’da bugüne kadar yaptığı 700 saati aşkın uçuşlarında zamanın ve düşüncenin sınırlarında dolaşıyor. Kitapta Victoria, İguazu, Niagara gibi büyük çavlanların üzerinde, Ege kıyılarındaki uçuşları ve özellikle Bermuda Şeytan Üçgenine dalan Coral, adeta sizleri hiç unutamayacağınız hikâyelere götürecek. Doğan Kitap’tan çıkan kıtabın fiyatı 20 TL.

Afrika’nın altın iksiri



Fas’ta sıvı altın olarak adlandıran özel bir yağ var: Argan… Dünya’da sadece Fas’ın güney batısında yetişen argan ağacının meyvesinden elde edilen mucizevi bir yağ… Figen Gündüz, Letaconnoux da ‘Fas’ın altın iksiri Argan’ kitabında kozmetik ve gastronomik değere sahip bu yağı anlatıyor. Kitabı okuduğunuzda aklınızda birçok soru oluşacak. Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuzey Afrika’da fethedemediği tek ülke Fas’ın altın iksirinin meziyetlerini tanıdıkça bu mistik ve gizemli topraklar için mutlaka yollara düşeceksiniz. Kitap Oğlak Yayınları’ndan satışta Fiyatı: 24 TL.

Alternatif bir gezi rehberi



Gezgin Okan Okumuş, ‘Kuzey ve Orta Afrika - Alternatif Bir Gezi Rehberi’yle Yeşil Burun Adaları, Etiyopya, Fas, Senegal, Tanzanya, Ruanda, Uganda, Kenya ve Mısır’daki yol deneyimlerini, turizm endüstrisinden bağımsız biçimde seyahat etmeye ilgi duyan okurlarıyla paylaşıyor. Peki bu kitapta neler bulacaksınız? Kuzey ve Orta Afrika’da unutulmaz yerel lezzetlerle tanışacak, vahşi doğada maceralara atılacak, farklı kültürden pek çok insana “Merhaba” diyecek, yerel ritüellere katılacak ve bu ülkelerdeki gündelik yaşama olduğu kadar ilginç, çarpıcı tarihi olaylara da tanıklık edeceksiniz. Kolektif Kitap etiketiyle satışa sunulan kitabın fiyatı: 35 TL.

Çölüm gizemi, Nil’in büyüsü



Gezgin Ali Eriç, büyük ilgi gören ‘İstanbul’dan İstanbul’a Bir Dünya Seyahati’nin ardından bu defa Afrika seyahatini kaleme aldı. Kendi aracıyla ilk kıta aşırı uzun seyahatini Afrika’ya yapan Eriç; 13 ülke ve yaklaşık 30 bin kilometreyle Cape Town’da sonlandırdığı bu benzersiz yolcuğunun anılarını ‘TurAfrika‘ adlı yeni kitabında derledi. Kitapta çölün gizeminden Nil’in büyüsüne ve Afrika’nın etkileyici vahşi doğasına kadar uzanan ilginç hikâyeler bulacaksınız. Cinius Yayınları’ndan çıkan kitabın fiyatı: 34 TL.

Japonya’nın bilinmeyenlerine yolculuk



Çalışma disiplinleri, dövüş sporları, mutfakları ve gündelik yaşam ritüelleriyle en çok merak edilen coğrafyalarından biri Japonya. Yıllardır dünyanın dört bir yanını gezen yazar ve tur rehberi Serdar Nazım Kölürbaşı tarafından hazırlanan ‘Japonya: Modern Bir İmparatorluğun Anatomisi’yle ülkenin bilinmeyen yönlerini keşfedecek, kitabı kapattığınızda bir Japonya turunu tamamlamış gibi hissedeceksiniz. Küsurat Yayınları’ndan çıkan kitabın fiyatı 15 TL.