Yeni yılda istikamet çocuk dostu şehirler

Oğlum doğduğundan beri yeni yıla hep birlikte giriyoruz. Yeni yıl herkes gibi bizim için de yeni bir başlangıç demek, bu sebeple ailece yeni yılı karşılamayı önemsiyorum. Yeni yıl tatili için seyahat planı yaparken de ailece gidebileceğimiz, sadece anne baba olarak bizim değil oğlumun da keyif alabileceği bir destinasyon seçmeye özen gösteriyorum. Eğer siz de yeni yıla Avrupa’da çocuk dostu olduğunu düşündüğüm şehirlerden Londra, Paris ya da Berlin’de girecekseniz bu yazıdaki öneriler işinize yarayabilir.

Berlin’de yeni yıl hediyenizi Legoland’den alın

Berlin’de sevdiğimiz müzelerin başında MACHmit Museum für Kinder (Çocuk Müzesi) çocukların günlük hayat becerilerini geliştiren eğlenceli aktivitelerle dolu. Çocuklar etkinlik alanında sanatsal çalışmalar da yapıyor. Potsdamer Platz’ın yakınında bulunan Berlin Legoland Discovery Center hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çekiyor. Tüm günü burada geçirebilir, film gösterimlerini, legoların nasıl üretildiklerini izleyebilir, buradaki dükkândan da kendi yeni yıl hediyenizi satın alabilirsiniz. Eğer biraz sıra beklemeyi göze alırsanız ve yükseklik korkunuz da yoksa Avrupa’nın halka açık en yüksek binası olan Berlin TV Kulesi’ne çıkmanızı öneririm. 200’üncü katta tüm şehri tepeden gördüğünüzde büyülenmemek imkânsız. Araba, tren, gemi ya da uçak taşıt araçlarına ilgi duyan çocuklar ve yetişkinler mutlaka Berlin Teknik Müzesi’ne uğramalı. Otomobil bölümünde sergilenen eski Doğu Almanya arabası ‘Trabi’yle bir fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Eğer çocuğunuz çok küçük değilse, yeni yıla Berlin sokaklarında merhaba diyebilirsiniz. Yılbaşı akşamı Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu arasındaki bölgede sokak partileri, gösteriler ve konserler sabahın erken saatlerine kadar sürüyor.









Paris’te Disney karakterleriyle kutlama

Jardin de Tuileries Paris’te en sevdiğimiz parklardan biri. Louvre Müzesi’ni gezdikten sonra parkta keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Jardin d’Acclimatation içinde lunapark, biz gitmeyi tercih etmesek de hayvanat bahçesi ve ayrıca aktivite ve etkinlik merkezi olan büyük bir çocuk parkı. Paris’e kadar gelip de bir Fransız klasiği olan Café de Paris soslu antrikot ve yanında patates kızartması yenmeden dönülmez. Bu ikilinin en lezzetlisini ailenizle birlikte yiyebileceğiniz yerse elbette şehirde üç şubesi bulunan Le Relais de L’Entrecôte.

Champs-Élysées üzerindeki Ladurée’de bir tatlı molası için uğrayabilir, çocukların da çok sevdiği makaronların tadına bakabilirsiniz. Güllü ve karamelli makaron bizim favorimiz. Yeni yıla Disney karakterleriyle birlikte şarkılar söyleyerek ve havai fişek gösterilerini izleyerek girmek isterseniz Disneyland’ı ziyaret etmelisiniz. Farklı etkinlik paketleri için internet üzerinden daha uygun fiyatlı bilet bulabilmeniz mümkün. Champs-Élysées’de yılbaşı gecesi çocukların da ilgisini çekebilecek ses ve ışık gösterilerinin olacağı bir sokak partisi düzenleniyor. Bir diğer yılbaşı eğlencesi de Montmartre – Sacré Coeur ve çevresinde olacak.









Londra’da havai fişek gösterilerini izleyin

Londra’daki en büyük ve en güzel oyuncakçı Regent Caddesi üzerindeki Hamleys. Bebeklerden arabalara, pelüş oyuncaklardan kutu oyunlarına ne ararsanız burada bulacaksınız. Londra’ya gelip müzikale gitmeden olmaz. Eğer çocuğunuz 7 yaşından büyükse ‘Aladdin’, ‘Aslan Kral’ ya da ‘Mary Poppins’e son dakika bilet bulabilirsiniz. Şehrin en güzel müzelerinden biri olan Doğa Tarihi Müzesi’nin girişindeki buz pateni alanında keyifli saatler geçirebileceğiniz gibi, içerde de dinozorları, deniz canlılarını ve daha pek çok hayvanı inceleyebilirsiniz. Luke Jerram’ın NASA görüntülerinden yarattığı Ay enstalasyonu da 5 Ocak 2020’ye kadar görülebilir.

Londra’nın Gözü isimli dönme dolap tam 32 kabine sahip. Yarım saat boyunca tüm şehri tepeden izleyebilir; şu anda bakımda olan Big Ben’e de el sallayabilirsiniz. Thames Nehri kıyısında yapılan havai fişek gösterileri için bilet almanız gerekiyor. Ama Primrose Hill, Hampstead Heath ya da Millennium Köprüsü’ne giderseniz havai fişek gösterileri bedava. Piccadilly üzerindeki Waterstones, şehirde en sevdiğimiz kitapçı. Çocuk katındaki kitap okuma atölyeleri ücretsiz. Kitap alışverişinden sonra aynı cadde üzerindeki Fortnum&Mason’un Gallery restoranında bir İngiliz klasiği olan balık ve patates kızartması sipariş verebilirsiniz. Çocuklar için boyama sayfası ve boya kalemi veriyorlar. Sevdiklerinize yeni yıl hediyesi çay ve tereyağlı kurabiye de alabilirsiniz.







