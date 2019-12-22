Yeni yıla şehir dışında girmek isteyenlere birbirinden cazip 8 seçenek

Önce kayak keyfi, sonra eğlence

Yılbaşına özel Bursa Uludağ turu



Kayakla eğlencenin harmanlandığı Türkiye’nin en eskisi Uludağ’da gelenek bu yıl da devam ediyor. Yeni yıla hem kayak yaparak hem de güzel bir yılbaşı balosuyla girmek isteyenler için doğru adres burası… Gündüz kayak keyfinin ardından Mudanya’daki otele hareket edilecek ve burada Mütareke Evi Müzesi, Trilye ve Taş Mektep Ruhban Okulu ziyaret edilecek. Yılbaşı balosunda ise Udi Ersoy’un ve Fasıl Grubu sahne alacak. Prontotour 31 Aralık-1 Ocak / Çift kişilik odada iki kişi konaklama fiyatı 1878 lira. (prontotour.com)









Yaylalarda yeni yıl coşkusu

Butik Karadeniz ve Batum turu



Bu turda bol oksijen ve kar var… ‘Yaylaların Sultanı’ olarak anılan Ayder Yaylası’ndan başlayacak olan gezi, Çat Vadisi boyunca devam edecek, Şenyuva Taş Köprü’de fotoğraf molası da verilecek. İkinci gün Rize Çayeli’nde yapılacak kahvaltıdan sonra Haremtepe (Çeçeva) Köyü’ne keşfe gidilecek. Sonraki duraksa Gürcistan, Batum. Jolly, 30 Aralık-1 Ocak / Çift kişilik odada iki kişi konaklama fiyatı 2 bin 998 lira. Sınırsız alkol ve dans şovlarının olduğu yılbaşı gecesine katılımsa 400 lira. (jollytur.com)









Hangi yüzyılda olduğunuzu unutabilirsiniz

Mardin-Midyat ve Hasankeyf turu



Mardin, kültürler kavşağı Anadolu’nun en görkemli noktalarından. Pek çok medeniyeti koynunda yeşerten kentte ilk durağınız Deyrulzafaran Manastırı olacak. Ardından Kasımiye Medresesi ve Kırklar Kilisesi’ni gezeceksiniz. Sonrasındaysa Midyat keşfi var. Midyat Konuk Evi, Mor Loozo Manastırı ve Midyat Mağaraları gibi tarihi yerleri gezdikten sonra rotanız yakın zamanda su altında kalacak Hasankeyf olacak. Antonina Turizm, 30 Aralık-1 Ocak / Çift kişilik odada tek kişi konaklama fiyatı 2 bin 195 lira. (antoninaturizm.com)









Sessizlik ve huzur bir arada

Kartepe-Sapanca-Maşukiye ve Ormanya turu



Tura, Hereke’de denize sıfır konumda bulunan restoranda serpme kahvaltıyla başlanacak. Kahvaltı sonrası istikamet Maşukiye. Burada şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğa içinde yürüyüş yapılacak. İsteyen atv safari, zipline ve utv turu gibi aktivitelere de katılabilir. İkinci gün kayak zamanı! Bunun için sabah 10.00’dan 16.00’ya kadar serbest zaman var. Yakala.co, 31 Aralık-1 Ocak / İki ya da üç kişilik odalarda kişi başı konaklama 279 lira. (yakala.co)









DJ’li otel eğlencesi

Titanic Deluxe Golf Belek



Yeni yılı kışın uğramadığı bir yerde hem dinlenerek hem de eğlenerek geçirmek isteyenlerin mutlu olacağı bir tur. Otel, Turkuvaz mavisi denizi ve mavi yengeçleriyle ünlü Beşgöz Nehri’nin kenarında kurulu. Çocuklu aileleri de düşünerek hazırlanan program 19.00’da yılbaşı kokteyliyle başlayacak. Gala yemeğiyle sürecek eğlence DJ performanslarıyla gece yarısına kadar hız kesmeyecek. Ayrıca çocuklar için de PlayStation turnuvası, tombala, sihirbaz gösterisi gibi birçok etkinlik yapılacak. Ets Tur, 31 Aralık-1 Ocak / Standart odada, yılbaşı eğlencesi dahil iki kişi fiyatı 1940 lira. (etstur.com)



Yılbaşında karlar diyarına

Kars-Çıldır-Erzurum turu



Türkiye’de kış denince akla gelen ilk yerlerden Kars… Doğu Ekspresi ile bu kente gitmek son yıllarda oldukça popüler. Yalnız tam 30-31 Aralık hareketli tren yolculuğu bulmak şu sıralar biraz zor. Uçakla yolculuk en kolay seçenek! Turda birinci gün Ani Ören Yeri, 12 Havariler Kilisesi, Kars Kalesi, Namık Kemal Evi ve Taş Köprü gezilecek. İkinci günse Çıldır Gölü ve Kars Müzesi’nde keşfe çıkılacak. Üçüncü gün rota Erzurum. Sarıkamış Şehitleri Anıtı, Erzurum Çifte Minare ve Üç Kümbetler görülecek yerler. Setur, 30 Aralık-1 Ocak / Çift kişilik odada iki kişi konaklama fiyatı 4 bin 720 lira. (setur.com.tr)









Ege Bağlarında Yeni Yıl Kültür Turu

29 Aralık-1 Ocak Fiyatı: 3 bin 395 lira. Antonina Turizm (antoninaturizm.com).



BONUS

Kıbrıs Elexus Hotel’de Tarkan konserli yılbaşı tatili

31 Aralık-1 Ocak. Fiyatı: Kişi başı 4 bin 880 lira (yakala.co).