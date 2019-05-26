Yeni nesil kamp deneyimi
Önce bayram tatili, sonra da yaz tatili için hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanmak üzere. Bu sene kampçılık yeniden yükselişte. Üstelik bu iş eskisi kadar zorlu ve konfordan uzak değil. Yeni nesil teknolojiler kamp sevdalıları için de sunuluyor. Bu hafta seyahat için geliştirilen teknolojileri araştırdık. Yeni nesil çadırlardan taşınabilir jeneratörlere kadar pek çok ürün var.
Güneş enerjisinden yararlanın
Akıllı telefon, tablet, aydınlatma ve daha birçok elektronik ürünü kampta şarj etmek için güneş yardımınıza koşuyor. Bushnell şirketinin geliştirdiği Bear Grylls adındaki ürünün en büyük özelliği, kompakt bir yapıda olması ve rulo olarak katlanabilmesi. Hava karardığında sararak yerden avantaj sağlayabilirsiniz. Bir amperlik akım sağlayan model ile akıllı telefonlarınızı şarj edip, LED’li aydınlatma ürünlerinizi çalıştırabilirsiniz. Fiyatı 750 TL.
Kurulması en kolay çadır
Alman Heimplanet şirketinin geliştirdiği The Cave adındaki model, iskeleti şişerek kuruluyor. Kampa giderken yanınızda götüreceğiniz bir pompa ile şişirebiliyorsunuz. Şişirilen kısımlar birden çoklu bölümden oluştuğu için en sert rüzgârda bile hasar görmüyor. Çadırın ağırlığı 4.8 kilogram ve 3-4 kişi rahatça konaklayabiliyor. Fiyatı 546 Euro.
GPS’i unutmayın
Doğa yürüyüşü yapanların yanında mutlaka bir pusula olması gerekiyor. Pusulaların yerini artık GPS destekli navigasyon sistemli cihazlar aldı. Bunlardan biri de Bushnell’in ürettiği Backtrack D-Tour. Akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışan model, gittiğiniz yerlerin Google Maps üzerinden görsel olarak takip edilmesini sağlıyor. Gezdiğiniz rota ise 48 saat boyunca cihazda saklanıyor. Fiyatı 439 TL.
Çanta tipi jeneratör
Jeneratörler kamp ruhuna uygun olmasa da elektrik ihtiyacınızı anında karşılayabilen tek çözüm. Bu noktada kolay taşınabilir çanta tipi jeneratör modelleri öne çıkıyor. Hyundai’nin ‘G2000i’ modeli benzinli motorlu ve 2kVA güç üreten jeneratörü kampta işinizi fazlasıyla görecektir. Fiyatı 2 bin 820 TL.
Işıklı eldiven
Kampta aydınlatma olmazsa olmaz. El fenerlerini bir kenara bırakın. Işıklı eldivenler ise anlık aydınlatma ihtiyacınızı karşılayacak en iyi çözümlerden. Vastar’ın geliştirdiği model, işaretparmağı ve başparmakta yer alan güçlü beyaz ışığa sahip. Cihaz pille çalışıyor, yani şarj ile uğraşmanıza gerek yok. Trekking, balıkçılık ve bisiklet başta olmak üzere pek çok farklı alanda
kullanabilirsiniz. Fiyatı 100 TL.
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