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HürriyetSeyahatAltı saatte bir suyu çekilen körfez!
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Seyahat

Altı saatte bir suyu çekilen körfez!

'Bay of Fundy’ adlı bu körfeze sahip yerleşkede etkili gelgitler hakim. Şiddetli gelgitler dolayısıyla körfez yaklaşık altı saatte bir sularını yenilerken ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

Hürriyet Haber
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Gün içinde suların tamamen çekilmesine ve yaklaşık altı saat arayla yeniden dolmasına sebep olan medcezir görenleri şaşırtıyor.

Altı saatte bir suyu çekilen körfez

Gelen akıntı, körfezden ayrılan su akıntısını geriye çeviriyor ve böylece su seviyesi şiddetli bir şekilde inip çıkıyor.

Altı saatte bir suyu çekilen körfez

Bay of Fundy dünyadaki en yüksek gelgitlere sahip olmasıyla biliniyor. Öyle ki gelgit seviye farkı 16 metreyi bulabiliyor.

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Bu sebeple körfezin sularının yeniden dolması biraz zaman alıyor. Ama bu ilginç sürece tanıklık etme fırsatını yakalayan ziyaretçiler bu esnada yemeklerini yiyebilir ve anın tadını çıkarabilir.

Altı saatte bir suyu çekilen körfez

Kaynak: Hürriyet Haber

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Altı saatte bir suyu çekilen körfez!
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