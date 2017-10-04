Altı saatte bir suyu çekilen körfez!

Gün içinde suların tamamen çekilmesine ve yaklaşık altı saat arayla yeniden dolmasına sebep olan medcezir görenleri şaşırtıyor.





Gelen akıntı, körfezden ayrılan su akıntısını geriye çeviriyor ve böylece su seviyesi şiddetli bir şekilde inip çıkıyor.





Bay of Fundy dünyadaki en yüksek gelgitlere sahip olmasıyla biliniyor. Öyle ki gelgit seviye farkı 16 metreyi bulabiliyor.



Bu sebeple körfezin sularının yeniden dolması biraz zaman alıyor. Ama bu ilginç sürece tanıklık etme fırsatını yakalayan ziyaretçiler bu esnada yemeklerini yiyebilir ve anın tadını çıkarabilir.