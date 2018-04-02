Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriYeni dünyanın eski şehri: Cholula
GeriSeyahat Yeni dünyanın eski şehri: Cholula
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula
Seyahat
Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar
02.04.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com

Amerika kıtasında kurulduğu günden bugüne şehir yaşantısının devam ettiği en eski kent olan Cholula aynı zamanda kiliseler şehri olarak da biliniyor. Bir efsaneye göre İspanyol fetihçi Hernan Cortes’in Cholula’da yılın her günü için bir kilise inşa ettirme emri gerçekleşmese de Cholula halen Meksika’nın en dindar şehirlerinden birisi.  Kiliselerinin yanı sıra Cholula dünyanın en büyük piramidine de ev sahipliği yapıyor. İspanyolca adı Gran Piramide de Cholula olan piramit, Mısır’daki Giza Piramitleri’nin en büyüğü Keops Piramidi’nin hacim olarak neredeyse iki katı büyüklüğünde. Az bilinen ama mutlaka görülmesi gereken Cholula şehri gezi rehberi sizlerle…

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

En eski şehir; Cholula

Milattan önce 500’lerde, Cholula’nın doğu kısmında bir su kaynağında küçük yerleşkeler ile başlayan şehir hayatı, aradan geçen 2500 seneye rağmen çok fazla gelişip büyümese de dini ve tarihi açıdan Yeni Dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Hernan Cortes’in her gün için şehirde bir kilise inşa edilmesini emretmesi amacına ulaşmasa da şu anda şehirde 159 adet ibadethane bulunuyor. Küçük bir şehir olmasına rağmen 159 ibadethanenin bulunması yürürken her sokakta bir kilise veya şapelle karşılaşmanıza olanak sağlıyor.

Büyük Cholula Piramidi ve Arkeolojik Alan

Cholula’ya geldiğinizde bir tam gününüzü ayırabileceğiniz devasa bir piramit ile beraber Meksika ve Mezoamerikan tarihi ile tanışabileceğiniz özel bir arkeolojik alan da bulunuyor. Piramidin büyük bir bölümü dağın içinde yer aldığı için dışarıdan baktığınızda alıştığımız piramit görüntüsünden farklı bir piramit manzara görüyorsunuz. 

Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri
Tarihle turkuazın buluştuğu antik Maya şehri  

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Piramidin büyük bir çoğunluğu dağ tarafından yutulmuş durumda. Üstünde de Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios kilisesi bulunmakta. İşte bu da alıştığımız tamamen dışında çok farklı bir karışım sunuyor. Biletinizi aldığınız yerden itibaren her yanı 400 metre uzunluğundaki devasa piramidin içindeki dar yollardan ilerliyor, ardından güneş ışığının belirdiği noktadan da arkeolojik alana merhaba diyorsunuz. Mezoamerikan kültürünün önemli sporu  (Juego de pelota)  “Top oyunu”’nun oynandığı alanları ve piramidin ek yapılarını ayrı ayrı görebilirsiniz.

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Piramitte bir çilingir duvarı; Mural de los bebedores

En ilgi çeken yapılardan birisi de kuşkusuz “İçenlerin Duvarı” (Mural de los bebedores) 110 kadar Mezoamerikan’ın, Meksika’nın yerel içkisi Pulque ve şarap ile resmedildiği bir duvar bulunuyor.

Dağların aşkı büyük olur; Cuexcomate ise küçük!

Cholula’ya sadece yirmi dakika mesafedeki Cuexcomate dünyanın en küçük volkanik dağı olarak biliniyor. Birkaç yıl önceye kadar evsiz ve alkoliklerin kaldığı in aktif bir volkan iken sonradan turizme açılan Cuexcomate ayrı bir hikâyesi daha var.

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Efsaneye göre Meksika’nın en büyük volkanik dağları Popocatépetl ve Iztaccihuatl volkanik dağlarının aşkının bir meyvesi olarak da adlandırılıyor. Popocatépetl ise Cholula’ya daha uzak olmasına rağmen şehrin en önemli turistik yapılarından Büyük Cholula Piramidi’nin tepesindeki kilisenin muhteşem arka planını oluşturuyor.

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Voladores de Papantla - Danza de voladores

Mezoamerikan kültüründe “Papantla’nın uçanları” veya “Uçanların dansı”olarak bilinen dans grupları sizi meydanda karşılıyor. 30 Metrelik bir direğe tırmanan beş kişiden dördü direğin tepesindeki köşelerde durup ilk önce bileklerine bir ip bağlıyorlar. Tepede bir kişi kalıyor ve diğer dört kişi ayak bileklerindeki ipi yavaş yavaş açarak 30 metreden yere kadar ters bir şekilde sallanarak dans ediyorlar. Oldukça zor ve tehlikeli bir gelenek. Ortaya çıkış tarihi ve sebebi tam olarak bilinmese de tanrılardan yağmur istemek ve benzeri sebeplerden dolayı ortaya çıktığı öne sürülüyor. Günümüzde bu tehlikeli dansın yöreden yöreye değişen birkaç çeşidi bulunuyor.

Cholula’da Ne Yenir?

Meksika’nın neresinde olursanız olun her sokakta ve parkta midesini dolduran insanları görebilirsiniz. Kuşkusuz bunun sonucu olarak da ABD’den sonra obeziteyle en çok problem yaşayan ikinci ülke Meksika. Oysaki Meksika gastronomisinin farklı ve sağlıklı yemekleriyle Cholula’da yeni tatlar keşfedebilirsiniz. Cholula’ya özgü “Cholulteca Çorbası”nı yerel lezzet avcıları mutlaka tatmalı. Ardından içinde çikolata ve farklı türlerden acı biberler bulunan yerel lezzet Mole Poblano da yine Cholula’nun bağlı olduğu eyalet Puebla’dan Meksika’ya yayılmış bir lezzettir.  Bunların haricinde Mixiote, mavi mısır, Kakao suyu, Tamales’i de tadabilirsiniz. Türk damak tadının epey bir uzağında olan Chapulines (Bir çekirge türü) de çekirdek niyetine sokaklarda açık olarak satılıp kültürün önemli bir parçası. Ön yargısız olarak yiyip tadını sevdiğim Chapulines’i içi kıtır dışı da baharatlı bir kuruyemiş gibi de basitçe betimleyebilirim.

30
Ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği ilginç bir bölge
Ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği ilginç bir bölge

Alfombra de Semana Santa – Paskalya Halısı

Bir tesadüf olarak Semana Santa’da yani Paskalya zamanında denk geldiğim bu dindar şehrin tüm sokakları rengârenk talaşlardan yapılan halılar ise süsleniyor. Üstünde dini sembollerin yer aldığı bu halıları şehrin merkezinde (Zocalo’da) birçok sokakta görebilirsiniz.

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Konteyner Şehir

Cholula’nın neredeyse her bölgesinde kendinizi dini ve çok eski bir şehirde hissediyorsunuz. Yoğun Meksika kültürü de kendini her yerinde belli ediyor ama sadece bir yer hariç. Turistlere farklı bir deneyim sunmak adına kurulan konteyner bölgesine giriş yaptığınızda bir anda Cholula’nın kendine has havasından çıkıp modern bir alana giriyorsunuz. Nargile kafeden Tequila barlara kadar birçok farklı konsepti konteynerler içinde bulabilirsiniz. Kültürel bir gezinin ardından kafa dağıtmak için orijinal bir adres.

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Fotoğraflar: Oğulcan TATAR

Oğulcan TATAR
Oğulcan TATAR
ogulcan@doyasiyagez.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yeni dünyanın eski şehri: Cholula

Ölülerin ve yaşayanların bir araya geldiği ilginç bir bölge

Dünyanın en sıra dışı adası! Kadınlar asla giremiyor, erkekler de belli şartları yerine getirmek zorunda...

Biraz Osmanlı, biraz da İtalyan...