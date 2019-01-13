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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yeni CIP salonundan ilk izlenimler
Seyahat
Yazı ve Fotoğraflar: Sinan Hamamsarılar
13.01.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Yeni CIP salonundan ilk izlenimler

Yeni İstanbul Havalimanı’nda, THY’nin iç hat CIP Salonu’nun açıldığı duyurulunca atlayıp gittim. Burası Atatürk Havalimanı’na kıyasla daha ferah ve aydınlık. Ücretsiz rezervasyon yapılabilen akıllı toplantı odaları, çocuk oyun alanı, canlı bitkilerle kaplanmış bir yeşil duvar ile üç oyun konsolunun bağlı olduğu ‘gaming’ alanı var.

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Yeni havalimanına ulaşmak için Ocak 2019 itibariyle birkaç seçenek mevcut: İETT otobüsleri, Havaist otobüsleri, taksi, özel araç ya da özel transfer... Taksim’den 12.50’de hareket eden otobüs, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Levent duraklarının ardından İGA’ya (Istanbul Grand Airport) tam 70 dakikada ulaştı. THY CIP Lounge, ana hizmet binasının hemen sağ cephesinde yer alıyor. Dışarıdan ayrı girişi var ama dileyen G kapısı bölgesine yürüyüp bir alt kata inerek içeriden de ulaşabilir. Lounge girişinde otopark ve vale hizmeti var. Henüz banka, kredi kartı, aidiyet kartı gibi bir kurum ile anlaşma yapılmamış.

Yeni CIP salonundan ilk izlenimler

Yeni CIP salonundan ilk izlenimler


Lounge girişinde solda THY bilet masası, karşınızda kontuarlar ve bagaj teslim bölümleri, sağda ise güvenlik ve salonlara geçiş bölümü sizi karşılıyor. Salonlar, Atatürk Havalimanı’nda olduğu gibi ikiye ayrılmış. Business sınıfı yolcular ve Miles&Smiles Elite Plus yolculara ayrı, Elite ve Classic Plus statüye sahip yolculara ayrı bir salon tasarlamışlar. Ancak şu anda tek salon üzerinden hizmet veriliyor.

Güvenlikten geçtikten sonra bin 500 metrekare büyüklüğünde, 250 kişilik yeni salon karşılıyor. Şu anda faaliyette olmayan diğer salon da aynı özelliklerde. Atatürk Havalimanı iç hatlar CIP lounge hizmetlerinden sıkça yararlanan biri olarak ilk hissiyatım İGA’daki yeni salonların daha ferah ve aydınlık olduğu yönünde. Geniş bir alana konumlandırılmış salonda göze çarpan ilk farklılıklar kapılarındaki ekranlardan ücretsiz rezervasyonu yapılabilen akıllı toplantı odaları, çocuk oyun alanı, yakın zamanda bir Instagram köşesine dönüşme potansiyeli olan ve canlı bitkilerle kaplanmış yeşil duvar ile üç tane oyun konsolunun bağlı olduğu televizyonlardan oluşan gaming alanları oluyor.

Yeni CIP salonundan ilk izlenimler

Yeni CIP salonundan ilk izlenimler



İç hatlar CIP’nin yeme-içme işlerini, Atatürk dış hatlar THY CIP Lounge’un yeme-içme işlerini de yürüten, pideleriyle meşhur Do&Co üstlenmiş. Makineden alabileceğiniz kahvelerin dışında ayrıca bir servis görevlisi aracılığıyla kahve servisi yapılıyor. Sabahları sıcak simit-tereyağı servisi var. Soğuk içecek dolabındaki seçenekler artmış, öğlen ve akşam servisinde 2-3 çeşit meze ya da zeytinyağlıyla birlikte salata barı ve simit-sandviç bölümü açılmış. İç hatlar salonlarında yine alkollü içecek servisi yok. İsraf kontrolü adına tezgâhlarda çok yemek tutulmuyor. Ancak ilgili görevliler eksikleri gördüğü anda size hızlıca yardımcı oluyor. Do&Co’nun bu mönüyle yolcuları ne kadar memnun edebileceği şimdilik merak konusu. Benim mönüdeki favorim, uçaklarda da servis edildiğine denk gelebileceğiniz kakaolu kek! Belli saatlerde sıcacık çıkıp tezgâha yerleştiriliyor.

Yeni CIP salonundan ilk izlenimler



Kadın ve erkek tuvaletlerinin ferahlığı göz doldururken duş alanının ve bebek bakım odasının lounge içerisinde eksikliği hissediliyor. Engelli tuvaletinde yer alan duş ise faydalı bir detay olmuş. İhtiyacı olanlar için mescidin girişinde ayak havlusu ve terlik de ihmal edilmemiş. Uçağa biniş işlemlerinin CIP salonundaki kapılardan yapılan kısmı için yine otobüsler hizmet veriyor. Bu arada iç hatlardan transfer gelen yolcular için CIP salonuna geçişin şimdilik kapılardan değil, iç hatlar transfer bölümünden yapıldığını belirtmekte fayda var. 10 dakikanın üzerinde bir zaman kaybına yol açabilen bu detay, transfer yolcularının indikleri kapılardan alt katlara geçişlerine izin verilmesiyle aşılabilecek gibi duruyor.

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