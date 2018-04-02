Yeni bir rota: Fırat'ın gizli hazinesi 'Takoran Vadisi'

Fırat Nehri'nin doğal güzelliğiyle büyüleyici bir manzara oluşturduğu, çok farklı turizm etkinliklerinin yapılabilmesine olanak sağlayan Şanlıurfa'daki Takoran Vadisi'ne ilgi artıyor. Ortadoğu'nun en uzun akarsularından Fırat Nehri üzerine kurulan, dünyanın sayılı Türkiye'nin ise en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı yapıldıktan sonra ortaya çıkan Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi, doğal güzellikleriyle her geçen gün daha fazla kişinin dikkatini çekmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ile Adıyaman'ın Gerger ilçeleri arasındaki, yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, doğal yapısıyla öne çıkıyor. Vadide, daha çok hafta sonları bölge illerden gelen yerli turistler tekne turlarına katılıyor. Bölgeyi haftada ortalama 500 turist geziyor. Fırat Nehri'nin coşkuyla akan sularının sakinleştiği bölgede, menderes gibi kıvrım kıvrım vadinin çevresinde çok sayıda mağara ve şelale de bulunuyor. Nehrin serinliğinin hissedildiği vadiyi tekne ile gezen doğaseverler, gürültüden uzak büyüleyici bir manzarayla baş başa kalma imkanı elde ediyor.



"FARKLI ETKİNLİKLER YAPILABİLİR"



Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sedat Benek, yaptığı açıklamada, vadinin dünyada ender rastlanan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Bölüm olarak bölgede keşfedilmeyi bekleyen yerlere yönelik akademik çalışmalar yaptıklarını belirten Benek, Takoran Vadisi'nin yörenin eşsiz mekanlarının başında geldiğini dile getirdi.

Benek, vadide birçok etkinliğin yapılabileceği ortam bulunduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünya tarihine baktığımız zaman önemli coğrafyalardan birisi Mezopotamya'dır. Buranın da önemli bir bölümü yukarı Mezopotamya bölümüdür. Burası Türkiye sınırları içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne tekabül ediyor. Mezopotamya'yı da besleyen, ortaya koyan Fırat ve Dicle akarsularımız var. Takoran Vadisi, Fırat Nehri'nin üzerinde Atatürk Barajı yapıldıktan sonra ortaya çıkan geniş bir alanı kapsamaktadır. Buranın en tipik özelliği çok farklı turizm etkinliklerinin yapılabileceği bir yer olmasıdır. Burada dalışlar, tekne turları, balıkçılık, yürüyüş ve gözlem merkezleri yapılabilir. Burası aynı zamanda mikro klima etkisine de sahiptir"



Bölgenin coğrafi yapısının farklılık gösterdiğine dikkati çeken Benek, "800 metreden aşağıya inince bambaşka bir coğrafya sizi karşılıyor. Yemyeşil, farklı bitki örtüsünün olduğu çeşitli sebze ve meyvelerinin yetişebildiği, bazalt taşlarının kendisini hissettirdiği, kanyonların, morfolojik kıvrılma ve kırılmaların olduğu, jeolojik, doğal bitki örtüsü ve beşeri faktörler açısından önemli bir yer" diye konuştu.





"DAHA FAZLA TANITILMALI"

Vadiyi gezen Mardinli Yusuf Sunar da "Böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyorduk. Bu vadinin tanıtımının olması gerekir. Takoran Vadisi'nin de turistik açıdan Halfeti ve Hasankeyf gibi önemli olduğunu düşünüyoruz. Reklamı yapılarak turizme açılabilir. Güzelliklerin değerli bir şekilde korunması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Emin Fidan da Diyarbakırlı olduğunu belirterek, "İlk başta Halfeti kadar olamaz diye düşündüm ama kanyonları ve vadileriyle çok güzel bir yer. Gittik, gezdik, gördük pikniğimizi yaptık. Bütün arkadaşlarımın gitmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. Zöhre Akar ise vadinin çok özel bir manzaraya sahip olduğunu aktararak, halkın ilgisinin de dikkatini çektiğini anlattı. Bölgenin geliştirilmesi ve tanıtılması gerektiğine işaret eden Akar, "Bölgeyi gezme imkanımız oldu, güzel bir yer. Yurt içinde ve dışında daha iyi tanıtılmalı, herkesin gezip görmesi gereken bir yer" dedi.