Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatVodafoneYeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya
Seyahat Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Sıradaki Haber: Var olmayan ülkeler! Bu ülkeler sizi çok şaşırtacak...

Seyahat
Hürriyet Haber
11.01.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya

Kışın gelmesiyle birlikte kayak tatili için planlar yapılmaya başlandı. Kayak tatili dendiğinde Avrupa’da akla gelen birkaç yerden biri İtalya… Peki hangi kayak merkezlerine gitmeli? İşte sizin İtalya’nın en güzel kayak merkezleriniz derledik…
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0

Kış kapıya dayandı. Kayak hazırlıkları başladı. Çok değil, birkaç haftaya Avrupa'daki kayak merkezleri dolmuş olacak. Peki İtalya’da en kayak denince nerelere gitmeli işte detaylar…

İtalya’da kayak denince akla gelen ilk yer: Cortina

Cortina İtalya’nın 6.075 nüfuslu bir bölgesi. Alpler vadisi üzerinde yer alır ve çokça kayak pistleri, konaklama tesisleri ve alışveriş merkezlerine sahip. Bir tatil beldesi olarak Cortina 1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış. Dünyanın ilk kayak merkezleri arasında yer alan bu bölge ayrıca İtalya’nın en seçkin yerlerinden biri... Kayak dışında her türlü kış sporunun da yapılmasına imkan sağlarken muhteşem manzarası ile misafirlerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Ayrıca Cortina çevresindeki Dolamit kayak merkezleri ile birlikte dünyanın en büyük kayak arazisini oluşturmakta. Yaklaşık 80 tane olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 58 km... Sınıflandırması ise:

Yeşil: 2 adettir. Yeni kayak öğrencileri içindir.
Mavi: 39 adettir. Orta zorluğa yakın olan pistlerdir.
Kırmızı: 30 adettir. Orta zorluktadır.
Siyah: 7 adettir. Zor olan pistlerdir.

Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya

Bu pistlerin çevresinde kayakçıların kullanabileceği teleferik ve ski-liftler ile çeşitli kafeler ve restoranlar yer almakta... Ayrıca Faloria bölgesinde Franchetti kanyonu ağzında snowboarding için özel bir spor merkezi açılmış. 1903’te kurulan Sci Club Cortina ve diğer kayak eğitim merkezleri ile bu bölge kayak sporuna gönül verenlerin ilgisini çekiyor. Farklı olarak kış sporu yapmak isteyenlere Alpin tipi oteller konaklama imkanı sağlıyor. Kalabalık olmayan pistleri ve sakin ortamı ile amatör ve profesyonel sporcuları misafir eden Cortina İtalya’ya göre biraz pahalıdır.

En iyi kombinasyon: Dolomıtı Superskı

Dolomiti Superski, Doğu İtalyan Alpleri yani Dolomitler’in bir düzine kayak merkezini birbirine bağlayan bir bölge. Bu sayede tek bir skipass ve kısa otobüs transferleri ile tam 1.200 km’lik bir kayak safarisi yapmak mümkün. Gezi rotanıza Cortina d’Ampezzo gibi hem ‘kara’ hem de ‘slow-ski’ pistleri ile ünlü ve Val Gardena gibi kırka yakın restoranıyla Tirol ve İtalyan mutfaklarının bir karışımını en iyi şekilde sunan merkezleri alabilirsiniz. Bölgeye ulaşımın Venedik’ten oldukça rahat olduğu da düşünülürse, kayak safarinize bir de efsanevi bir şehir ekleyerek tatilinizi iyice renklendirebilirsiniz. Burada kar kalınlığı 30 cm. pistlerin üçte biri açık. 120 km’lik bölümün 35 km’si açık.

Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya

Nezih bir kaçamak: Cervınıa

Aoste vadisinde, İtalyan tarzı, nezih bir kaçamak... Dev Alp sıradağlarının gölgesinde,2050 m. yükseklikte olan bu tesis, efsanevi Cervin tepesine ilk ayak basan dağcılardan esinlenmiştir. Yükseklerdeki tertemiz havanın yanısıra, Köydeki iç mekanlarda ailenizle mükemmel vakit geçirebileceğiniz sımsıcak bir ortamla karşılaşacaksınız. Güneşli terastan, İsviçre'ye kadar uzanan pistleri kusbakışı izleyebileceksiniz. Büyük küçük herkes burada kaymanın zevkini tatmaya davetli.

Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya

Fotoğraflar: Alamy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Bunları da Okuyabilirsiniz
﻿