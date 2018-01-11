Yeni başlayanlar için en doğru adres: İtalya

Kış kapıya dayandı. Kayak hazırlıkları başladı. Çok değil, birkaç haftaya Avrupa'daki kayak merkezleri dolmuş olacak. Peki İtalya’da en kayak denince nerelere gitmeli işte detaylar…



İtalya’da kayak denince akla gelen ilk yer: Cortina

Cortina İtalya’nın 6.075 nüfuslu bir bölgesi. Alpler vadisi üzerinde yer alır ve çokça kayak pistleri, konaklama tesisleri ve alışveriş merkezlerine sahip. Bir tatil beldesi olarak Cortina 1956 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmış. Dünyanın ilk kayak merkezleri arasında yer alan bu bölge ayrıca İtalya’nın en seçkin yerlerinden biri... Kayak dışında her türlü kış sporunun da yapılmasına imkan sağlarken muhteşem manzarası ile misafirlerine unutulmaz bir atmosfer sunuyor. Ayrıca Cortina çevresindeki Dolamit kayak merkezleri ile birlikte dünyanın en büyük kayak arazisini oluşturmakta. Yaklaşık 80 tane olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 58 km... Sınıflandırması ise:

Yeşil: 2 adettir. Yeni kayak öğrencileri içindir.

Mavi: 39 adettir. Orta zorluğa yakın olan pistlerdir.

Kırmızı: 30 adettir. Orta zorluktadır.

Siyah: 7 adettir. Zor olan pistlerdir.





Bu pistlerin çevresinde kayakçıların kullanabileceği teleferik ve ski-liftler ile çeşitli kafeler ve restoranlar yer almakta... Ayrıca Faloria bölgesinde Franchetti kanyonu ağzında snowboarding için özel bir spor merkezi açılmış. 1903’te kurulan Sci Club Cortina ve diğer kayak eğitim merkezleri ile bu bölge kayak sporuna gönül verenlerin ilgisini çekiyor. Farklı olarak kış sporu yapmak isteyenlere Alpin tipi oteller konaklama imkanı sağlıyor. Kalabalık olmayan pistleri ve sakin ortamı ile amatör ve profesyonel sporcuları misafir eden Cortina İtalya’ya göre biraz pahalıdır.

En iyi kombinasyon: Dolomıtı Superskı



Dolomiti Superski, Doğu İtalyan Alpleri yani Dolomitler’in bir düzine kayak merkezini birbirine bağlayan bir bölge. Bu sayede tek bir skipass ve kısa otobüs transferleri ile tam 1.200 km’lik bir kayak safarisi yapmak mümkün. Gezi rotanıza Cortina d’Ampezzo gibi hem ‘kara’ hem de ‘slow-ski’ pistleri ile ünlü ve Val Gardena gibi kırka yakın restoranıyla Tirol ve İtalyan mutfaklarının bir karışımını en iyi şekilde sunan merkezleri alabilirsiniz. Bölgeye ulaşımın Venedik’ten oldukça rahat olduğu da düşünülürse, kayak safarinize bir de efsanevi bir şehir ekleyerek tatilinizi iyice renklendirebilirsiniz. Burada kar kalınlığı 30 cm. pistlerin üçte biri açık. 120 km’lik bölümün 35 km’si açık.

Nezih bir kaçamak: Cervınıa

Aoste vadisinde, İtalyan tarzı, nezih bir kaçamak... Dev Alp sıradağlarının gölgesinde,2050 m. yükseklikte olan bu tesis, efsanevi Cervin tepesine ilk ayak basan dağcılardan esinlenmiştir. Yükseklerdeki tertemiz havanın yanısıra, Köydeki iç mekanlarda ailenizle mükemmel vakit geçirebileceğiniz sımsıcak bir ortamla karşılaşacaksınız. Güneşli terastan, İsviçre'ye kadar uzanan pistleri kusbakışı izleyebileceksiniz. Büyük küçük herkes burada kaymanın zevkini tatmaya davetli.

Fotoğraflar: Alamy