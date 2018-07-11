Yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla Hopa…
Kuzeydoğuda Sarpi, doğuda Borçka, güneydoğuda Murgul, güneybatıda Arhavi ve kuzeybatıda Karadeniz ile çevrili Hopa, Artvin'in önemli ilçelerinden biridir. Hopa'nın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...
Roma dönemindeki adı Anaxoupê olan Hopa, doğal güzellikleri ile tipik bir Karadeniz ilçesi. Yemyeşil ormanları, tertemiz havası ve doğası ile Hopa’nın görülmeye değer yerlerinden bazılarını sizler için derledik…
ORTA HOPA CAMİİ
19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Orta Hopa Camii, 1994 yılında restore edilerek günümüze sağlam olarak ulaşması sağlanmıştır. Dıştan 14.20×12.60 metre ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan caminin son cemaat yeri bulunmamaktadır. Etrafında hazireler yer alan cami, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Cephelerinde herhangi bir süslemesi bulunmayan yapının iç mekanında yer alan minber, mihrap, mahfil ve tavanında çeşitli süslemeler dikkat çekicidir. Tavan ve kubbesi orijinal dokunun en belirgin özelliklerini yansıtmaktadır
HOPA LİMANI
Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olan Hopa Limanı ilçenin en hareketli yerlerindendir. İlk defa 1962 yılında proje çalışması tamamlanan limanın inşaatına 1963 yılında başlanmış, 1972 yılında yapımı tamamlanan bölümleriyle hizmete açılmıştır. 1997 yılında özel bir firmaya devredilen Hopa Limanı görülmeye değer yerler arasındadır.
ÇAMBURNU TABİATI KORUMA ALANI
Sarıçamın deniz kıyısına indiği nadir yerlerden biridir. Ayrıca kuzeyden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz dağlarına ulaştığı ilk yerdir.Bu özelliği ile Çamburnu Sarıçam meşcereleri relikt karakter göstermektedir. Alan turizm, eğitim ve araştırma kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Karadeniz boyunca uzanan Çamburnu Tabiat Koruma Alanı, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal bir yer.
KOPMUŞ PLAJI
Doğu Karadeniz’in halka açık tek plajı. Hopa’da denize girilebilecek yegane yer olan Kopmuş Plajı, bölge halkının sıcak yaz günlerinde nefes alabildiği, günün yorgunluğunu akşam güneşinin enfes görüntüleriyle attığı huzur dolu bir yer. Plajın uluslararası yol güzergâhında olması nedeniyle, yabancı turistlerin de uğrak merkezi. Kopmuş Plajı'nın Karadeniz Kıyı Protokolü kapsamında 10 yıllığına kullanım hakkı Hopa Belediyesine devredildi.
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