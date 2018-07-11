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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla Hopa…
Seyahat
Hürriyet Haber
11.07.2018 - 13:59, Son Güncelleme:

Yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla Hopa…

Kuzeydoğuda Sarpi, doğuda Borçka, güneydoğuda Murgul, güneybatıda Arhavi ve kuzeybatıda Karadeniz ile çevrili Hopa, Artvin'in önemli ilçelerinden biridir. Hopa'nın tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...

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Roma dönemindeki adı Anaxoupê olan Hopa, doğal güzellikleri ile tipik bir Karadeniz ilçesi. Yemyeşil ormanları, tertemiz havası ve doğası ile Hopa’nın görülmeye değer yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

ORTA HOPA CAMİİ

19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Caminin kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Orta Hopa Camii, 1994 yılında restore edilerek günümüze sağlam olarak ulaşması sağlanmıştır. Dıştan 14.20×12.60 metre ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen plana sahip olan caminin son cemaat yeri bulunmamaktadır. Etrafında hazireler yer alan cami, dıştan kırma çatıyla örtülmüştür. Cephelerinde herhangi bir süslemesi bulunmayan yapının iç mekanında yer alan minber, mihrap, mahfil ve tavanında çeşitli süslemeler dikkat çekicidir. Tavan ve kubbesi orijinal dokunun en belirgin özelliklerini yansıtmaktadır

HOPA LİMANI

Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olan Hopa Limanı ilçenin en hareketli yerlerindendir. İlk defa 1962 yılında proje çalışması tamamlanan limanın inşaatına 1963 yılında başlanmış, 1972 yılında yapımı tamamlanan bölümleriyle hizmete açılmıştır. 1997 yılında özel bir firmaya devredilen Hopa Limanı görülmeye değer yerler arasındadır.


Yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla Hopa…


ÇAMBURNU TABİATI KORUMA ALANI

Sarıçamın deniz kıyısına indiği nadir yerlerden biridir. Ayrıca kuzeyden gelen göçmen kuşların Doğu Karadeniz dağlarına ulaştığı ilk yerdir.Bu özelliği ile Çamburnu Sarıçam meşcereleri relikt karakter göstermektedir. Alan turizm, eğitim ve araştırma kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Karadeniz boyunca uzanan Çamburnu Tabiat Koruma Alanı, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için ideal bir yer.

KOPMUŞ PLAJI

Doğu Karadeniz’in halka açık tek plajı. Hopa’da denize girilebilecek yegane yer olan Kopmuş Plajı, bölge halkının sıcak yaz günlerinde nefes alabildiği, günün yorgunluğunu akşam güneşinin enfes görüntüleriyle attığı huzur dolu bir yer. Plajın uluslararası yol güzergâhında olması nedeniyle, yabancı turistlerin de uğrak merkezi. Kopmuş Plajı'nın Karadeniz Kıyı Protokolü kapsamında 10 yıllığına kullanım hakkı Hopa Belediyesine devredildi.

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