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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Yelken ve kanolar Karadeniz'in mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
05.08.2019 - 15:00, Son GÃ¼ncelleme:

Yelken ve kanolar Karadeniz'in mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±

DoÄŸal gÃ¼zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra sahip olduÄŸu turizm destinasyonlarÄ±yla uluslararasÄ± marka olan Trabzon, daÄŸ ve yayla turizminin yanÄ± sÄ±ra son yÄ±llarda yat turizmi ve su sporlarÄ±yla da adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.

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DoÄŸal gÃ¼zelliklerinin yanÄ± sÄ±ra sahip olduÄŸu UzungÃ¶l ve SÃ¼mela ManastÄ±rÄ± gibi turizm destinasyonlarÄ± ile uluslararasÄ± marka olan Trabzon, daÄŸ ve yayla turizmi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± potansiyelini giderek Ã§eÅŸitlendiriyor. Mavi ve yeÅŸilin bin bir tonunun hakim olduÄŸun kentte, daÄŸ ve yayla turizminin yanÄ± sÄ±ra yat turizmi, yelken, kano gibi su sporlarÄ± da giderek yaygÄ±nlaÅŸÄ±yor. Zaman zaman yelkenli yatlarÄ±n demirlediÄŸi kentte, BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ Yelken KulÃ¼bÃ¼ Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya gelen genÃ§ler de yelken ve kano yaparak Karadeniz'in serin sularÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.

Yelken ve kanolar Karadenizin mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±

GÃ¼nÃ¼n erken saatlerinde BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ limanÄ±nda kanolarÄ±na binen genÃ§ler, saatlerce denizde kÃ¼rek Ã§ekiyor. Ellerinin su toplamasÄ±na ve kanamasÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen genÃ§ler, akarsu yerine denizde antrenman yaparak katÄ±ldÄ±klarÄ± yarÄ±ÅŸmalarda da TÃ¼rkiye birinciliÄŸi gibi Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza atÄ±yor. DoÄŸanÄ±n tÃ¼m gÃ¼zelliklerini bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Karadeniz'de demirleyen yelkenli yatlar, kano ve yelkenciler gÃ¼zel manzaralar oluÅŸturuyorlar.

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Yelken ve kanolar Karadenizin mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±

"AmacÄ±mÄ±z denizi sevdirmek, amatÃ¶r denizciliÄŸi Ã¶ÄŸretmek"

BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ Yelken KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± GÃ¼rhan Zengin, kulÃ¼p Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda su sporlarÄ±yla ilgili kano, yelken ve zÄ±pkÄ±nla balÄ±k avlamak gibi branÅŸlarÄ±n olduÄŸunu anlattÄ±. Zengin, derneÄŸin yaklaÅŸÄ±k 8 yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸinin olduÄŸunusÃ¶yleyerek, bu sÃ¼reÃ§te genÃ§lerin katÄ±ldÄ±klarÄ± yarÄ±ÅŸmalardan Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸini vurguladÄ±. GenÃ§lerin birbirlerine baÅŸarÄ±larÄ±yla rol model olduklarÄ±nÄ± ifade eden Zengin, "Bu sporu daha kÃ¼Ã§Ã¼klere de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z, sevdireceÄŸiz. TÃ¼rkiye'de baÅŸarÄ±lÄ± sporcular yetiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Temel amacÄ±mÄ±z performanstan ziyade genÃ§lerimizi kazanmak, yanlÄ±ÅŸ alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan kurtarmak, onlara denizi sevdirmek, amatÃ¶r denizciliÄŸi Ã¶ÄŸretmek" dedi.

Yelken ve kanolar Karadenizin mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±

"AltyapÄ±larÄ± yapmamÄ±z gerekiyor"

Zengin, akarsu kanocularÄ±nÄ±n da denizde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bizim akarsuyumuz yok ama bu eksikliÄŸimizi hava fÄ±rtÄ±nalÄ±, dalgalÄ± olduÄŸu zaman denizlerde gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BugÃ¼n Avrupa'da suni parkurlar var. Ä°nsanlar orada spor yapÄ±yor, bu ihtiyacÄ± giderebiliyorlar. Trabzon'da da bunun olmasÄ± gerekiyor" ifadelerini kullandÄ±. Ä°lgililerden su sporlarÄ±nÄ±n daha da geliÅŸtirilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan altyapÄ± konusunda destek isteyen Zengin, Karadeniz rallisine Ã§Ä±kan 15 yelkenli yatÄ±n da BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ ilÃ§esinde bir sÃ¼re Ã¶nce demirlediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Zengin, gelen turistlerin de bÃ¶lgeye hayran kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "YalnÄ±z altyapÄ± eksikliÄŸimiz var. BÃ¶lgede yelken yatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirebilmek iÃ§in de altyapÄ±larÄ± yapmamÄ±z gerekiyor. Bu konuda yetkililere zaman zaman rapor veriyorum, projelerimizi sunuyorum. Ä°nÅŸallah karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼rede alÄ±rÄ±m" dedi.

Yelken ve kanolar Karadenizin mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±

"ÃœnlÃ¼ kanocu Jessica Fox gibi olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m"

Kanoda TÃ¼rkiye Åžampiyonu olan BÃ¼ÅŸra GÃ¼dÃ¼ de spora ilk yelkenliyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l yelkenli yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan da kanoya geÃ§tiÄŸini sÃ¶yleyen GÃ¼dÃ¼, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bana iki seÃ§enek sundular. Durgun su mu? akarsu mu? diye. Daha Ã§ok aksiyon seven biri olduÄŸum iÃ§in akarsu ile baÅŸlamaya karar verdim. EÄŸittiler, gÃ¶sterdiler saÄŸ olsunlar. Bazen antrenÃ¶rÃ¼m olmadÄ± tek baÅŸÄ±ma Ã§alÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Videolar izledim. O ÅŸekilde yarÄ±ÅŸlara katÄ±ldÄ±m. Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r de birincilik getirdim. Ailem de Ã§ok memnun."

GÃ¼dÃ¼, ÅŸuan olimpik merkeze gitmek iÃ§in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Oraya girdikten sonra dÃ¼nya yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kazanmayÄ± istiyorum. Hedefim aslÄ±nda herkesin bir meslek hayali olduÄŸu gibi benim de var. Allah'Ä±n izniyle psikolog olmak istiyorum. Bu ÅŸekilde devam edersem hem meslek olarak psikoloji okuyacaÄŸÄ±m hem de inÅŸallah hayalimi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim ve Ã¼nlÃ¼ kanocu, dÃ¼nya birincisi Jessica Fox gibi bir kadÄ±n olmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m."Â 

Yelken ve kanolar Karadenizin mavisine yakÄ±ÅŸtÄ±

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