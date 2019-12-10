Yedikuyular Kayak Merkezi sezona hazır

Kahramanmaraş'ta geçen yıl hizmete giren uluslararası standartlardaki Yedikuyular Kayak Merkezi, yeterli kar yağışı alan pistleriyle kayakçıları bekliyor.

Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan kayak merkezinde 7 kilometrelik kayak pisti bulunuyor. Geçen yıl Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişiyi ağırlayan merkezde, yeni sezon için tüm hazırlıklar yapıldı.

"Kar yağışı başladı, her yer bembeyaz oldu"



Kayak merkezinin işletme sorumlusu Batuhan Kaylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl açtıkları merkezde, beklenenin üzerinde müşteri potansiyeli oluştuğunu söyledi.

Bu yıl da erkenden gelip, tesisi, başta Kahramanmaraş olmak üzere bölge halkı için hazır hale getirdiklerini dile getiren Kaylan, "Kar yağışı başladı. Durumumuz çok iyi. Kayseri'deki kayak merkezi suni karlama yapıyor ama burada öyle bir ihtiyaç yok. Doğal kar mevcut. Vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

Tesisteki pistlerin ve telesiyejin hazır olduğunu ifade eden Kaylan, bakımları yapılan ekipmanların çalıştığını söyledi. Kayak merkezine yerli ve yabancı turistleri beklediklerini belirten Kaylan, şöyle konuştu: "Kar yağışı başladı, her yer bembeyaz oldu. İnsanlarımız artık gelmeye başladı, fotoğraf çekiyorlar, mangallarını yakıyorlar. Artık hazırız, tesislerimiz vatandaşlarımız bekliyor. Kayak sporuyla ilgilenen bütün sporcularımızı bekliyoruz."