Yazın rehavetinden uzakta

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber: İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Seyahat
Sıla UÇAN
30.01.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Yazın rehavetinden uzakta

Balığın en lezzetlisini, otun en tazesini, turunçgillerin en güzel kokulusunu mu arıyorsunuz o zaman haydi Bodrum’a. Kışın Bodrum güzel olur mu diye tereddüt etmeyin. Yağmur yağsa da ardından açan güneşin parıltısı sizi yaz sıcaklığı gibi sarıyor.
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Her ne kadar Bodrum denilince akla ilk yaz gelse de, kışın da bambaşka güzelliklerle dolu olduğunu bilmenizi isterim. Yapılacak o kadar aktivite, yenilecek o kadar yemek var ki… Güne ister mandalina ağaçlarının renklendirdiği sokaklarda yürüyerek hatta geçerken dalından mis kokulu bir mandalina koparıp yemenin keyfine vararak, isterseniz de kendinizi deniz kenarına atıp, yosun kokusunu içinize çekerek yürüyerek başlayın. Ardından yazın sıcaktan gezmeyi göze alamayıp çoğu detayını es geçtiğiniz Bodrum Kalesi’ni her detayı ile tanımaya, kalenin içinde yer alan ve Doğu Akdeniz’in en büyük amforaları koleksiyonuna sahip Sualtı Müzesi’ni gezmeye ne dersiniz. Kaleye karşı bir yorgunluk kahvesi içtikten sonra cuma günleri kurulan Bodrum pazarını gezin. Bir şey almasanız bile tazecik sebze meyvelerle dolu tezgahları gezin, bol bol fotoğraf çekin. Hatta vaktiniz olursa Salı günleri kurulan kıyafet ve kumaş pazarını gezebilir, buldan kumaşından yapılmış yatak örtüsünden elbiseye geniş yelpazedeki el işlerini keyifle inceleyebilirsiniz.

Bodruma Flamingolar damgasını vurdu
Bodrum'a Flamingolar damgasını vurdu

Yazın rehavetinden uzakta

Akşam yemeği için adresiniz, Barlar Sokağı’nda bir ara sokakta yer alan ‘Arka Pizza olmalı derim. Ancak önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın, yoksa yer bulamayabilirsiniz. ‘Arka Pizza’ öyle keyifli bir yer ki sokağa adımınızı attığınız anda burnunuza gelen kokular, çalışanların sıcaklığı ve samimiyeti sizi bir anda sarıp sarmalıyor. Üzeri bol malzemeli incecik, çıtır çıtır pizzalar, tam kıvamında pişmiş enfes soslarla tatlandırılmış makarnalar, tazecik sebzelerle hazırlanmış salatalar ve şahane başlangıçlar… Benim tavsiyem çok aç gidip sevdiğiniz ne varsa ortaya söylemek ve bir lezzet patlaması yaşamak.

Yazın rehavetinden uzakta

Yağmurlu bir güne uyandıysanız soluğu Yalıkavak’daki Asmalı Çardak’da alabilirsiniz. Portakal ve mandalina ağaçlarının arasından geçip içeriye girin. Sobanın kenarındaki masalardan birine oturun ve gerisini düşünmeyin. Masanız çok kısa sürede el açması otlu gözleme, yine el açması incecik börek, pişi, tazecik sebzeler, mis kokulu reçeller başta olmak üzere envayi çeşit kahvaltılıkla taçlansın. Oturduğunuz bahçenin ürünleri ile donatılmış bir sofra eminim çok hoşunuza gidecektir. Asmalı Çardak’ın en özel yanlarından biri de aile işletmesi olmasının yarattığı samimi ortam diyebilirim.

Türk şiirinin mabedi: Aşiyan Müzesi
Türk şiirinin mabedi: Aşiyan Müzesi

Yazın rehavetinden uzakta

Buradan ayrıldıktan sonra rotanızı adını girişindeki tarihi iki yoğurt dibeğinden alan Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’ne çevirebilirsiniz. Sergi salonlarını gezip, dükkanlara göz atıp, bol bol fotoğraf çektikten sonra zeytin ağaçları arasında bir keyif kahvesi içerek Dibeklihan’a veda edebilirisiniz. Kim bilir belki zamanınız ve enerjiniz kalırsa Zeki Müren Sanat Müzesi’ni de gezersiniz.

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14 Şubat’a 10 öneri
14 Şubat’a 10 öneri

Yazın rehavetinden uzakta

Bodrum’da yapılacaklar listesi o kadar uzun ki: Bir Bodrum klasiği olan Kısmet Lokantası’na uğrayarak bulunduğunuz ayın en taze otlarını yemek, günbatımında yeni limanda, kızıl bir gökyüzü eşliğinde Kos Adası’na kadeh kaldırmak, Antik Tiyatro’yu selamlamak, Halikarnas Mozolesi’ni ziyaret etmek, M.Ö 360 yıllarında yapıldığı düşünülen Myndos Kapısı’nda geçmişe yolculuk yapmak bunlardan sadece birkaçı. Bodrumu yazın tembelliğinde, sıcağın rehavetinde değil bir kez de kışın enerjisi ile yaşayın derim. Boşuna dememiş Cevat Şakir ‘Başka yerde ölüp nur içinde yatacağınıza Bodrum’da nur içinde yaşayın’…

Fotoğraflar: Sıla UÇAN/www.ucanmutfak.com

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