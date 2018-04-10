Şarkılara konu olan Portofino

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Zeynep ZOR / Instagram ve YouTube: @zey_zor
10.04.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Şarkılara konu olan Portofino

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
Şarkılara konu olan Portofino

İtalya’nın her köşesine âşık olmamak mümkün mü? Portofino’da bir gün, hiç uyanmak istemediğim harika bir rüya gibiydi. Peki, bir günde nereleri gezebilirsiniz, ne yer ne içersiniz? İşte size Portofino gezi rehberi…

Bu minicik balıkçı köyünü gezmek için bir gün yetse de verdiği keyfin tadına varmak için bir kaç güne ihtiyacınız olabilir. Biz keşke daha fazla kalsaydık diye pişman olanlardanız. Konaklamak için iki tane seçenek vereceğim. Çünkü iki otel de birbirinden güzel manzaralar sunuyor. İlki Belmond Splendido ikincisi ise Hotel Piccolo Portofino. Şehir merkezine oldukça yakınlar. Yürüyerek ulaşabilirsiniz. Genova iline bağlı olan bu minik köyün nüfusu yaklaşık 500 kişi. Ama gelin görün ki yazın turist yoğunluğu yüzünden bu sayı oldukça katlanıyor. Çok küçük bir liman köyü olduğu için popüler sezonlarda gelirseniz kalabalıktan yemek yemek, kahve içmek için saatlerce sıra beklemeniz gerekebilir. Otel fiyatları hemen 3 katına çıkabilir ve yer bulmakta zorluk yaşayabilirsiniz. 

Şarkılara konu olan Portofino

Size tavsiyem; bahar aylarını tercih etmeniz. Mart sonu, nisan ve mayıs ideal… Rengârenk evlerin sıra sıra dizilmiş manzarası, bütün pencerelerin aynı tonda yeşile boyanması ve yemyeşil doğanın yemyeşil sularla sarılması sizi büyüleyecek. Gözlerimi alamadığım bu harika manzaralar hala aklıma geldikçe tekrar ziyaret etmek istiyorum. Bol bol fotoğraf çekmenizi tavsiye ederim. İtalya denince akla hemen pizzalar, makarnalar geliyor ama Portofino’da taptaze deniz ürünleri bulmanız daha olası. Limanda sıralanmış balıkçı teknelerini gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şehir merkezinde çeşit çeşit kafeler ve restoranlar mevcut. Biz hiç araştırma yapmadan rastgele seçimler yaptık ve yediklerimizden oldukça memnun kaldık. Özellikle kerevit ile ün salmış balık restoranlarını ziyaret etmenizi tavsiye ederim.

Şarkılara konu olan Portofino

Şehir merkezinde bulunan daracık ara sokaklardaki minik dükkânlardan yazlık kıyafet, lavantalı sabun gibi hediyelik eşyalardan alabilirsiniz. Eğer bebeğiniz varsa bebek arabası koşulları zorlayabilir. Yollar yokuşlu, yayalar için bile oldukça zorlu ve upuzun merdivenli olduğu için yanınızda taşımanızı hiç tavsiye etmem. Araba kiralayıp bizim gibi İtalya turu yapacaksanız eğer mutlaka küçük bir model tercih etmeniz gerekiyor. Hayatımda hiç görmediğim kadar daracık olan yollardan geçtik. İki araba yan yana zor gidiyor. Portofino’da mutlaka görmenizi tavsiye edeceğim bir kaç yer var. Bunlardan biri Castello Brown Kalesi. O kadar yüksekte ki, şehrin manzarasına tepeden baktığınızda inanamayacaksınız. San Giorgio Kilisesi, Portofino Park ve açık hava müzesini de mutlaka gezmenizi öneririm. 

Şarkılara konu olan Portofino

Size tavsiyem, Portofino gezinizi yapacağınız İtalya turuna katmanız. Araba kiralayarak yakın çevreyi keşfetmeniz olacak. Buralara kadar gelmişken Toskano bölgesi; Siena’yı ziyaret edebilirsiniz. Meşhur Pisa Kulesi, İtalya’nın en ünlü köylerinin bulunduğu Cinque Terre bölgesini de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. 

Şarkılara konu olan Portofino

Fotoğraflar: Alkan ZOR

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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