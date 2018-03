Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü

İsviçre’de yaşayan, birbirini çok seven âşık bir çift, çok romantik bir atmosferi olması sebebiyle Blausee Gölü’nü oldukça sık ziyaret ederlermiş.

Zaman geçmiş, adam hastalanmış. Hastalığa yenik düşüp hayatını kaybetmiş. Çok zor günler geçiren sevgilisi ise, neredeyse her gün bu göle gidip eski günlerini hatırlayarak gözyaşlarını dökmüş.







Blausee Gölü’nün dillere destan mavi-yeşil tonlarındaki suyunun neden o renkte olduğu hâlâ bilinememekte. Efsaneye göre her gün gölde ağlayan kadının gözyaşları buna sebep olmuş. Bu acıya daha fazla katlanamayan kadın, yine Blausee’ye gittiği bir gün göl kenarında hayatını kaybederek suya yuvarlanmış. Bu hikâyenin anısına gölün içinde hayatını sevdiği adam uğruna kaybeden kadının bir heykeli bulunuyor. Beni çok etkileyen bu hikâyenin üstüne bir de suyun dibindeki heykeli görünce tüylerim ürperdi. Su o kadar berrak ki, her detayı seçebiliyorsunuz. Kırılıp suya düşen ağaç gövdeleri, dalları, çeşit çeşit balıkları, kayaları... Etrafını çevreleyen dağların büyülü manzarası ise dupduru suya öyle güzel yansıyor ki, dakikalarca bakakalıyorsunuz.









Gölü ziyaret etmek ücretli. Öğrenciler için 4 frank, yetişkinler için 7 frank ödemeniz gerekiyor. Çok turistik bir yer olduğu için ziyareti hafta sonu değil, hafta içi gerçekleştirirseniz daha sakin olur. Gölün etrafını yürüyerek keşfedebilirsiniz. Bu da yalnızca 10 dakika sürebilir. Araba ile içeri girmek yasak. Otoparka park ettikten sonra kısa bir yol yürümeniz gerekecek.







Bölgede bir adet otel var. Butik bir göl oteli. Dilerseniz burada konaklayabilirsiniz. Ama etrafta yapılabilecek başka bir aktivite olmadığı için sıkılabilirsiniz. Konaklamak yerine günübirlik ziyaret çok daha mantıklı.







Otelde güzel bir öğlen yemeği yiyebilir veya manzaraya karşı kahve keyfi yapabilirsiniz. Otelin SPA alanı da çok güzel. Sıcak havuz karların arasına konumlanmış ve muhteşem bir manzara sunuyor. Kesinlikle denemeye değer. Gölde yaşayan özel cins somon balıklarının tadı da harika! Denemeyi unutmayın…