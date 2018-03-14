Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Zeynep ZOR Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü
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Zeynep ZOR / Instagram: @zey_zor
14.03.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü - Zeynep ZOR

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü

İsviçre’nin gezilebilecek birbirinden güzel şehirleri var. Özellikle kış ve ya bahar mevsimlerini tercih ederseniz İsviçre Alpleri’nin doğa harikası manzaralarını deneyimleyebilirsiniz. Gezip görecek kasaba, şehir çok… Yalnız öyle bir yer var ki, gittiğinizde gözlerinize inanamayacaksınız! Burası Blausee Gölü… İşte ilginç hikâyesiyle Blausee Gölü…

İsviçre’de yaşayan, birbirini çok seven âşık bir çift, çok romantik bir atmosferi olması sebebiyle Blausee Gölü’nü oldukça sık ziyaret ederlermiş. Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü
Zaman geçmiş, adam hastalanmış. Hastalığa yenik düşüp hayatını kaybetmiş. Çok zor günler geçiren sevgilisi ise, neredeyse her gün bu göle gidip eski günlerini hatırlayarak gözyaşlarını dökmüş.

Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü

Blausee Gölü’nün dillere destan mavi-yeşil tonlarındaki suyunun neden o renkte olduğu hâlâ bilinememekte. Efsaneye göre her gün gölde ağlayan kadının gözyaşları buna sebep olmuş. Bu acıya daha fazla katlanamayan kadın, yine Blausee’ye gittiği bir gün göl kenarında hayatını kaybederek suya yuvarlanmış. Bu hikâyenin anısına gölün içinde hayatını sevdiği adam uğruna kaybeden kadının bir heykeli bulunuyor. Beni çok etkileyen bu hikâyenin üstüne bir de suyun dibindeki heykeli görünce tüylerim ürperdi. Su o kadar berrak ki, her detayı seçebiliyorsunuz. Kırılıp suya düşen ağaç gövdeleri, dalları, çeşit çeşit balıkları, kayaları... Etrafını çevreleyen dağların büyülü manzarası ise dupduru suya öyle güzel yansıyor ki, dakikalarca bakakalıyorsunuz.

Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü

Gölü ziyaret etmek ücretli. Öğrenciler için 4 frank, yetişkinler için 7 frank ödemeniz gerekiyor. Çok turistik bir yer olduğu için ziyareti hafta sonu değil, hafta içi gerçekleştirirseniz daha sakin olur. Gölün etrafını yürüyerek keşfedebilirsiniz. Bu da yalnızca 10 dakika sürebilir. Araba ile içeri girmek yasak. Otoparka park ettikten sonra kısa bir yol yürümeniz gerekecek.

Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü


Bölgede bir adet otel var. Butik bir göl oteli. Dilerseniz burada konaklayabilirsiniz. Ama etrafta yapılabilecek başka bir aktivite olmadığı için sıkılabilirsiniz. Konaklamak yerine günübirlik ziyaret çok daha mantıklı.

Rüya gibi bir yer: Blausee Gölü


Otelde güzel bir öğlen yemeği yiyebilir veya manzaraya karşı kahve keyfi yapabilirsiniz. Otelin SPA alanı da çok güzel. Sıcak havuz karların arasına konumlanmış ve muhteşem bir manzara sunuyor. Kesinlikle denemeye değer. Gölde yaşayan özel cins somon balıklarının tadı da harika! Denemeyi unutmayın…

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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