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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Zeynep ZOR / Instagram ve youtube: @zey_zor
30.04.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Mucizeler şehri: Pisa

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
Mucizeler şehri: Pisa

Herkesi ha düştü ha düşecek yapısıyla kendine çekmeyi başaran Pisa Kulesi’ni sizler için gezdik. Tabii ki gitmişken, herkesin yaptığını biz de yaptık. Eğik kuleyi düşmesin diye tutmuş gibi poz verdik. Fotoğraflarda görüldüğü kadar kolay olmadığını da söylemek gerek. İşte dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan Pisa Kulesi hakkında bilmeniz gerekenler.

Pisa Kulesi, İtalya’nın Pisa şehrinde, mucizeler meydanında yer alan bir yapı. 11. yüzyılda inşaatında yapılan bazı yanlış hesaplar sebebiyle eğik bir yapı olarak tarihe geçmiş. Pisa Kulesi’ni görmek için dünyanın dört bir yanından turist akını İtalya’ya geliyor. Biz de onlardan biriyiz! 

Mucizeler şehri: Pisa

İlla ki o kuleyi düşmesin diye tutarmış gibi yapacaktık. O pozu verecektik! Zor oldu, ama oldu! Kamerayı İtalyan kızların eline tutuşturduk. Onlar yön verdi biz de poz verdik. Herkes hummalı bir çalışma yaparak en güzel kareleri çıkarmaya çalışıyor ama o pozları vermek dışarıdan gözüktüğü kadar kolay olmuyor…

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Pisa Kulesinden daha eğri minare Üstelik Türkiyede...
Pisa Kulesi'nden daha eğri minare! Üstelik Türkiye'de...

Mucizeler şehri: Pisa

1173 yılında inşa edilmeye başlanan kule, 5 yıl kadar dik durabilmiş. Üçüncü katı tamamlandıktan sonra ağırlıktan dolayı eğilmeye başlamış. Araştırmalara göre eğikliğin sebebi, kulenin temelindeki killerin kuvvetli olmamasıymış. Temeli güçlü olmayınca da zaman içinde eğilmeye devam etmiş. Yaklaşık 100 yıl süre boyunca inşaatı durdurulmuş. 1272 yılında kendine oldukça güvenen bir mimar tarafından dördüncü kat eklenmiş. Bu sırada eğikliği düzeltmek için bir takım çalışmalar yapılınca durum biraz daha kurtarılabilir hale geleceği düşünülmüş. Aslında bu çalışmalar kulenin biraz daha eğilmesine yol açmış. Neden mi? Temeline yakın yol açmaya çalışmaları ve bu yolun deniz seviyesinin altında kalması sebebiyle açılan yol, suyla dolmuş. Sen misin yolu açan? Meşhur Pisa Kulesi bugünkü eğriliğine kavuşmuş. 

Mucizeler şehri: Pisa

90’lı yıllarda gitgide daha da eğilen kule restorasyon sebebi ile 10 yıl kapalı kalmış. Günümüzde hâlâ sapasağlam duran kulenin yıkılmamasının sebebinin ağırlığı olduğu söylentiler arasında. Yaklaşık 1 bin ton ağırlığında. Bulunduğu mucizeler meydanı ile birlikte Pisa Kulesi de UNESCO Dünya Mirası ilan edilmiş. Gitmişken kulenin en tepesine tırmanmayı ve bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Tabii kalabalıktan yer bulabilirseniz…

Pisa ve kulesi
Pisa ve kulesi

Mucizeler şehri: Pisa

Fotoğraflar: Zeynep ZOR, Alamy

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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