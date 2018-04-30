Mucizeler şehri: Pisa

Pisa Kulesi, İtalya’nın Pisa şehrinde, mucizeler meydanında yer alan bir yapı. 11. yüzyılda inşaatında yapılan bazı yanlış hesaplar sebebiyle eğik bir yapı olarak tarihe geçmiş. Pisa Kulesi’ni görmek için dünyanın dört bir yanından turist akını İtalya’ya geliyor. Biz de onlardan biriyiz!

İlla ki o kuleyi düşmesin diye tutarmış gibi yapacaktık. O pozu verecektik! Zor oldu, ama oldu! Kamerayı İtalyan kızların eline tutuşturduk. Onlar yön verdi biz de poz verdik. Herkes hummalı bir çalışma yaparak en güzel kareleri çıkarmaya çalışıyor ama o pozları vermek dışarıdan gözüktüğü kadar kolay olmuyor…

1173 yılında inşa edilmeye başlanan kule, 5 yıl kadar dik durabilmiş. Üçüncü katı tamamlandıktan sonra ağırlıktan dolayı eğilmeye başlamış. Araştırmalara göre eğikliğin sebebi, kulenin temelindeki killerin kuvvetli olmamasıymış. Temeli güçlü olmayınca da zaman içinde eğilmeye devam etmiş. Yaklaşık 100 yıl süre boyunca inşaatı durdurulmuş. 1272 yılında kendine oldukça güvenen bir mimar tarafından dördüncü kat eklenmiş. Bu sırada eğikliği düzeltmek için bir takım çalışmalar yapılınca durum biraz daha kurtarılabilir hale geleceği düşünülmüş. Aslında bu çalışmalar kulenin biraz daha eğilmesine yol açmış. Neden mi? Temeline yakın yol açmaya çalışmaları ve bu yolun deniz seviyesinin altında kalması sebebiyle açılan yol, suyla dolmuş. Sen misin yolu açan? Meşhur Pisa Kulesi bugünkü eğriliğine kavuşmuş.

90’lı yıllarda gitgide daha da eğilen kule restorasyon sebebi ile 10 yıl kapalı kalmış. Günümüzde hâlâ sapasağlam duran kulenin yıkılmamasının sebebinin ağırlığı olduğu söylentiler arasında. Yaklaşık 1 bin ton ağırlığında. Bulunduğu mucizeler meydanı ile birlikte Pisa Kulesi de UNESCO Dünya Mirası ilan edilmiş. Gitmişken kulenin en tepesine tırmanmayı ve bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Tabii kalabalıktan yer bulabilirseniz…

Fotoğraflar: Zeynep ZOR, Alamy