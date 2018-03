İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Gölün üzerinde bulunan, kıyıdan yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan, Cenevre ile özdeşleşmiş meşhur fıskıyeyi görebilirsiniz.

Saatte 200 kilometre hız ile 140 metreye uzanan görsel şölene bayılacaksınız! Cenevre’nin en güzel özelliklerinden biri ise meşhur Mont Blanc dağının harika manzarasını sunmasıdır. Bu dağdan ismini alan Mont Blanc Köprüsü ise Leman Gölü'nün çıkışında, şehrin iki yakasının ana yollarını bağlıyor.





Cenevre her mevsim ziyaret edilebilir ama bence en güzel zamanları kışın harika kar manzaralarının olduğu dönem; ocak ve şubat ve ya mayıstan eylüle kadar olan dönemde yaz mevsimlerini değerlendirebilirsiniz. Parkları açısından çok zengin olan Cenevre, Avrupa’nın en yeşil şehirlerinden biri olarak geçiyor.

Mont Blanc Köprüsü'nün hemen yanında yer alan ünlü İngiliz Bahçelerinde dev Çiçek Saat yer alıyor. Cenevre ile bütünleşen bu saat; binlerce çeşit çiçekten oluşuyor ve her mevsim farklı renklerde yeniden tasarlanıyor. Cenevre için saat endüstrisinin ne kadar büyük önem taşıdığını açıkça simgeliyor.

M.Ö. 120 yılında Romalılar tarafından Rhone Vadisinde kurulan Cenevre tüm dünyanın göz bebeği. Birleşik Milletlerin ikinci merkezi, Kızılhaç ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların merkezleri burada.



Hatta bu yüzden nüfusunun neredeyse yarısından fazlası yabancılardan oluşuyor. Uluslararası önemli markaların da ana binaları Cenevre’de bulunuyor. Özellikle dünya çapında lüks saat markaları Cenevre’yi tercih etmişler. Göl çevresindeki bir çok bina markaların merkezi haline gelmiş. En güzel binalardan biri ise Rolex’e ait.

Konaklama açısından en güzel bölge göl etrafında. Hem manzarası hem de şehir merkezine yakınlığı ile harika bir seçenek. Bizim tercihimiz Four Seasons des Bergues Hotel’den yana olmuştu. Gün içerisinde şehirdeki müzeleri ve ya tarihi binaları yürüyerek gezebilirsiniz. Laduree kahve ve tatlı için harika bir seçenek. Akşam yemeği içinse; her Paris seyahatimde tavsiye ettiğim L’entrecote ‘a gidip leziz Cafe de Paris’ten yiyebilirsiniz. Ana meydanda her markayı bulmak mümkün. Alışveriş için tercih edebilirsiniz. Organik tavuk için Chez Ma Cousine’e mutlaka uğramalısınız. İsviçre’de ki meşhur çikolatalardan satın almak için Manor’u ziyaret edebilirsiniz. Çok şık bir alışveriş merkezi. Çikolatalarda her daim indirim de oluyor.

Çocuklar ile rahatça tatil yapılabilecek bir şehir. Genel anlamda yürüyüş ve kültürel turlar gerçekleştirebilirsiniz. Gece hayatı ise oldukça canlı. Özellikle Kempinski Hotel’de ki lounge ve klüpler inanılmaz eğlenceli. Şehirde büyük bir üniversite olduğu için oldukça genç nüfus var. Gündüzleri sokaklarda pek gözükmeseler de geceleri klüplerde sık sık rastlayabilirsiniz.



Fotoğraflar: Zeynep ZOR