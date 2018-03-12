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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat Yazılarıİsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...
Seyahat İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...
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Seyahat
Zeynep ZOR / Instagram: @zey_zor
12.03.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre... - Seyahat

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Ana dili Fransızca olan bu harika şehir İsviçre Alpleri'ni ve Jura Dağları'nı tam karşıdan görüyor. Cenevre'yi ikiye ayıran Leman Gölü ise tek kelime ile muhteşem! İşte size Cenevre gezi rehberi...

Gölün üzerinde bulunan, kıyıdan yaklaşık 400 metre uzaklıkta olan, Cenevre ile özdeşleşmiş meşhur fıskıyeyi görebilirsiniz. İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...
Saatte 200 kilometre hız ile 140 metreye uzanan görsel şölene bayılacaksınız! Cenevre’nin en güzel özelliklerinden biri ise meşhur Mont Blanc dağının harika manzarasını sunmasıdır. Bu dağdan ismini alan Mont Blanc Köprüsü ise Leman Gölü'nün çıkışında, şehrin iki yakasının ana yollarını bağlıyor.

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Cenevre her mevsim ziyaret edilebilir ama bence en güzel zamanları kışın harika kar manzaralarının olduğu dönem; ocak ve şubat ve ya mayıstan eylüle kadar olan dönemde yaz mevsimlerini değerlendirebilirsiniz. Parkları açısından çok zengin olan Cenevre, Avrupa’nın en yeşil şehirlerinden biri olarak geçiyor. 

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Mont Blanc Köprüsü'nün hemen yanında yer alan ünlü İngiliz Bahçelerinde dev Çiçek Saat yer alıyor. Cenevre ile bütünleşen bu saat; binlerce çeşit çiçekten oluşuyor ve her mevsim farklı renklerde yeniden tasarlanıyor. Cenevre için saat endüstrisinin ne kadar büyük önem taşıdığını açıkça simgeliyor. 

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

M.Ö. 120 yılında Romalılar tarafından Rhone Vadisinde kurulan Cenevre tüm dünyanın göz bebeği. Birleşik Milletlerin ikinci merkezi, Kızılhaç ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların merkezleri burada. 

İsviçre dağlarında bir kulübe: Kaçınılmaz bir huzur
İsviçre dağlarında bir kulübe: Kaçınılmaz bir huzur


Hatta bu yüzden nüfusunun neredeyse yarısından fazlası yabancılardan oluşuyor. Uluslararası önemli markaların da ana binaları Cenevre’de bulunuyor. Özellikle dünya çapında lüks saat markaları Cenevre’yi tercih etmişler. Göl çevresindeki bir çok bina markaların merkezi haline gelmiş. En güzel binalardan biri ise Rolex’e ait. 

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Konaklama açısından en güzel bölge göl etrafında. Hem manzarası hem de şehir merkezine yakınlığı ile harika bir seçenek. Bizim tercihimiz Four Seasons des Bergues Hotel’den yana olmuştu. Gün içerisinde şehirdeki müzeleri ve ya tarihi binaları yürüyerek gezebilirsiniz. Laduree kahve ve tatlı için harika bir seçenek. Akşam yemeği içinse; her Paris seyahatimde tavsiye ettiğim L’entrecote ‘a gidip leziz Cafe de Paris’ten yiyebilirsiniz. Ana meydanda her markayı bulmak mümkün. Alışveriş için tercih edebilirsiniz. Organik tavuk için Chez Ma Cousine’e mutlaka uğramalısınız. İsviçre’de ki meşhur çikolatalardan satın almak için Manor’u ziyaret edebilirsiniz. Çok şık bir alışveriş merkezi. Çikolatalarda her daim indirim de oluyor. 

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Çocuklar ile rahatça tatil yapılabilecek bir şehir. Genel anlamda yürüyüş ve kültürel turlar gerçekleştirebilirsiniz. Gece hayatı ise oldukça canlı. Özellikle Kempinski Hotel’de ki lounge ve klüpler inanılmaz eğlenceli. Şehirde büyük bir üniversite olduğu için oldukça genç nüfus var. Gündüzleri sokaklarda pek gözükmeseler de geceleri klüplerde sık sık rastlayabilirsiniz. 

İsviçrede duvarları ve tavanı olmayan otel: Null Stern
İsviçre'de duvarları ve tavanı olmayan otel: Null Stern


Şehirde büyük bir üniversite olduğu için oldukça genç nüfus var. Gündüzleri sokaklarda pek gözükmeseler de geceleri klüplerde sık sık rastlayabilirsiniz. 

İsviçre’nin Zürih’ten sonra gelen en büyük şehri Cenevre...

Fotoğraflar: Zeynep ZOR

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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