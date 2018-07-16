Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Zeynep ZOR / Instagram: @zey_zor
16.07.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra

“Yaz aylarında çocukla nereye gideyim?” diye düşünüyorsanız size tavsiyem Londra… Kış ayını çok sert yaşayan bu şehir yaz aylarında çok güzel oluyor. Aşırı sıcak veya aşırı soğuk hava bebekler için pek hoş olmuyor. Londra yazları sıcak ama ter döktürecek kadar da bir abartısı olmadan geçtiği için, bebeğinizin de teri soğuyup hastalanma riski azalıyor. Yeşil alanları, ailecek vakit geçirilebilecek ve harika yürüyüş alanlarına sahip parkları ve temiz havası da bir diğer etken… İşte size çocuklu Londra rehberi…

Özellikle Hyde Park çok büyük bir yeşil alana sahip. Kuğular, ördekler, köpekler bebeğinizin ilgi alanına girebilir. Çok kalabalık bir şehir olmasına rağmen sokaklar, caddeler oldukça düzenli ve temiz. Araba sürücüleri çok kibar. Her zaman yayalara öncelik tanıyorlar.

Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra


Londra’da en sevdiğim bir diğer özellikse adım attığımız her kafe ve restoranda bebek mama sandalyesi ve bebek bakım odası bulunması oldu. Bu iki unsurun biz anneler için ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsiniz. Onca ülke gezdim ama bu kadarını hiçbir yerde görmedim.

Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra


Aynı zamanda yemek yediğimiz birçok restoranda ‘kids menu’, yani çocuk menüsü mevcuttu. Bu durum da hayat kurtarıcı olabiliyor. Şehirde taksiler çok pahalı. Uber kullanımı oldukça yaygın olduğu için daha uygun fiyatlara seyahat etmek isterseniz bu uygulamayı tercih edebilirsiniz. Bazen uzun yürüyüşler yorucu olunca toplu taşımaları kullanmak gerekebiliyor.

Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra

Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra


Şehirde gezerken bebek arabanızın da sizinle birlikte geldiği varsayarsak oldukça şanslısınız. Çünkü yollar dümdüz. Kırık çıkık yok. Yaya yoluna park etmiş arabalar veya kaldırımda motosiklet kullananlar yok…

Gezilecek ve fotoğraf çekilebilecek önemli yapılar birbirine yakın. Yürüyüş yapmayı seviyorsanız eğer bebek arabanızla birlikte kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Uzak kalan yerlere meşhur kırmızı otobüsleri veya da metroları kullanarak varabilirsiniz. Otelinizi mutlaka şehir merkezinden ayırtın. Böylelikle ulaşmak istediğiniz yerlere gitmek için Londra’nın meşhur trafiğinden kurtulmuş olup zamandan kazanabilirsiniz.

Çocukla seyahat edilebilecek en rahat şehir: Londra


Hava çok geç kararıyor

Gün batımı akşam 21.30 sularını buluyor. Böylelikle günden kazanmış olup zamanınızı güzelce değerlendirebilmiş oluyorsunuz. Bebekle tatil, tek başınıza yaptığınız tatilin belki üç katı yavaş olunca günün bu kadar geç bitmesi yanınıza kâr kalıyor diyebilirim…

Fotoğraflar: Alkan ZOR

Zeynep ZOR
Zeynep ZOR
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