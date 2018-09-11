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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel GÖK / Instagram: @seyahatengelimyok
11.09.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Tarih kokan şehir: Çanakkale

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
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Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
Tarih kokan şehir: Çanakkale

Metropol şehirlerin o kalabalığına o karmaşasına karşın Çanakkale sükûnetiyle ruhunuzu okşar. Şehre ilk girişinizde bile tüm yerel güzelliklerin zamana karşı direndiğini görürsünüz. O yerel güzelliklerden biri olan, yedi sekiz dükkândan ibaret olan Aynalı Çarşı’nın şu anki hali insanın içine biraz hüzün koysa da, ruhunuzu temizleyen bir havası var.

Aynalı Çarşı’yı arkanıza alıp dar sokaklara daldığınızda birbirinden güzel peynir tatlısı yapan dükkânlardan birine mutlaka girme ihtiyacı hissedersiniz. Höşmerimden daha hafif fırında yapılınca kadayıf imajı verilen Kemalpaşa tatlısının bir diğer adıdır. Kimine göre sade kimine göre dondurmayla daha lezzetli bir tatlı. İlk yediğimde: “Bu da ne? Tatlı ve tuzlu bir araya gelirde tatlı mı olurmuş.” Dediğim ama daha sonra bende bağımlılık yaratan tatlı.

Tarih kokan şehir: Çanakkale

Rüzgârı adam ağlatırken temiz enerji olarak kendini gösterdiğinde ekonomik açıdan yüzümüzü güldürüyor. Güldürmesine güldürüyor ama rüzgâr gülleri (okudukça ve bilgilendikçe) artık eskisi gibi sempatik gelmiyor bana. Türbinlerin büyümesiyle sorunları da büyüyor. Özel şirketlerin kazanç hırsıyla bu türbinleri yaşam alanlarının içine kadar sokması da cabası. Örneğin tüm Türkiye'de şu ana kadar kurulan türbinlerin sayısı kadar önümüzdeki dönemlerde Ezine ve Ayvacık'ta kurulması planlanıyor. On yıl sonrasını varın siz düşünün. Gelecek çok hızlı gelir. Gelibolu Yarımadasındaki şehitliklerde ruhunuzu dinlendirebileceksiniz. Assos, Bozcaada ve Gökçeada ile kendine hayran bıraktırır. Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel. Dünyayı yenenlerin yenildiği şehirdir Çanakkale.

Tarih kokan şehir: Çanakkale

Belki de Türkiye'nin en güzel semasına sahip şehir. Ağustos ayında inanılması zor büyüklükteki dolunay nazlana nazlana semada arzı endam eder. Öyle güzel öyle büyük ve öyle aydınlıktır ki bir an oturduğunuz salonun kapısından içeri girecekmiş gibi hissedersiniz. Ya ona şımarıkça eşlik eden, oradan oraya kayan yıldızlara ne demeli. Sizi bilmem ama ben buna, “Gökten yere inen cennet yolu” diyorum.

Gökte yıldızların dansı, yerde yardım sever belediyesinin kendine hayran bırakan sosyal sorumluluğu. Yazın özellikle büyük şehirlerde zaman zaman su bulmakta zorlanan minik dostlarımıza, Çanakkale’de direk belediye tarafından korunup kollanıyor. Çanakkale Belediyesi Esenler Mahallesi'nde 800 metrekarelik araziye “kedi köyü” kurdu. Bu köyde minik dostlarımız kışın soğuktan yazın aşırı sıcaktan korunuyor. Veterinerlik hizmeti de veriliyor. Bungalov tipi kedi evlerinin yanı sıra bu minik dostlarımız sıkılmasın diye oyuncak tahsis ediliyor. Sokak hayvanlarının son dönemde gördüğü onca eziyetleri görünce, bize de Çanakkale Belediyesi tarafından bu minik dostlarımıza uygulanan bu pozitif ayrımcılık için teşekkür etmek kalıyor.

Tarih kokan şehir: Çanakkale


Benim gibi teoride kendini hiç bir yere ait hissetmeyen göçebe bir ruh tarafından, dışında olsam da kendimi oranın bir parçası hissettiğim yer. Şehir merkezindeki plajları, yürüyüş ve ulaşımı ile engelliler için engellerin kaldırıldığı şehir. Bu yönüyle her tatil döneminde yolumun düştüğü, her tarafını karış karış gezmekten keyif aldığım bu şehirden arabalı vapurla uzaklaşırken denizden hüzün kokusu alırsınız.

Ve arkanıza dönüp: “Bir gün, bir daha geri dönmemek üzere tekrar geleceğim” dersiniz kendi kendinize.

Evet, Çanakkale kendini özletir…

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
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