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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yüksel GÖK / Instagram: @seyahatengelimyok
28.01.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Tablo gibi şehir: Mardin

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
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Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
Tablo gibi şehir: Mardin

Bol baharatlı yemekleri, manastırları, şarapları ve tek sıra halinde peşi sıra geçip gidilebilecek daracık sokakları… Mardin Türkiye’nin en özel yerlerinden… İşte size Mardin hakkında bilgiler…

Damda güvercinler koyu muhabbet eden birkaç iyi adamın selamını alarak güne başlarsınız Mardin’de. Bir taraftan güvercinlerin iyi haber getireceği umudu diğer tarafta taş duvarlardaki bülbüllerin, sümbüllerin, karanfillerin her an canlanacaklarmış gibi uyandırdığı his. Mardin sokaklarında, çeşit çeşit bezemelerle süslü pencereler ve kapılar geçmiş zaman içinde kimin öyküsünü anlatıyor acaba? Kim bilir?

Tablo gibi şehir: Mardin

Tablo gibi şehir: Mardin


Kalker taşından yapılmış evler gün ışığı altında safran sarısından kızıla bürünüyor. Mezopotamya ovasına açılan bu evler hoşgörünün temsili olarak güneyden ışığını alıyor. Bir ev diğer evin ışını kesmiyor, suyunu kirletmiyor, havasını kesmiyor. Yazılı olmasa da kuşaktan kuşağa aktarılan insancıl ilkelerle ince ve narin bir ruh haliyle inşa edilmiş safran sarısı evler. Öyle bir ruh haliyle inşa edilmiş bu binaların oluşturduğu dar sokaklarda gezerken, modern dünyanın o boşluk hissinden kurtulmamak elde değil. İlmek ilmek işlenen, binlerce yıla tanıklık etmiş duvarlara, taşlara dokunursunuz Mardin’de. Bu duvarlar arasında gezinirken yorulacak, yorgunluğunuzu, bir taraftan size efsaneler fısıldayan dar sokaklar diğer taraftan Mezopotamya’nın güneş gözlü çocuklarıyla iç içe geçireceksiniz.

Tablo gibi şehir: Mardin


Mardin görünürde küçük ama her sokağından geçmek, her taşına dokunmak isterken bir an kaybolduğunuzu düşündürtecek kadar ruhunuzda uçsuz bucaksız bir derya hissi uyandıracak kadar derin. O kaybolma hissi ile yıllar öncesinden kulağınıza çalınmış Şahmeran Efsanesini tekrar duyar gibi olacaksınız. Ama bu sefer anlatan anneniz değil konuşan taş duvarlar.

Tablo gibi şehir: Mardin


Abbaralardan geçerken, üzerinde kurulan taş evlere dikkatinizi her zamankinden daha fazla verin. Bir an ağır ağır bir demir kapı açılır ve kapının ardındaki avludan sonu olmayan bir sinema filmi içinde ölümsüz bir sevda masalı dinleyebilirsiniz. Hüzün ve sevinci aynı anda yaşatır Mardin. Ulu Camii de şuhu içinde eda edenlerin ruhunuzda yaratacağı manevi coşku ya da Kasımiye Medresesine gidip çeşmesinden buz gibi suyu içtiğinizde; “Acaba bu suyu ben gibi kaç kişi tattı” dediğinizde hissedeceğiniz tatlı hüzün.

Tablo gibi şehir: Mardin


Mardin’de yaşam çok farklı renkleri içinde barındıran bir döngüdür.  Size tüm bu güzel duyguları tattırırken diğer taraftan size, sizden şikayetini sessiz çığlıklar eşliğinde iletmek için çaba sarf eder. Gecem gerdanlık gibidir ama yeni Mardin olarak adlandırdığınız mekanlardaki uzun bina mezarlıkları gerdanımda gıdı gibi görünüyor diyor. Popüler kültür dediğiniz zırvalıklar, tabelalar, antenler denen anlamsız görüntülerle asırlık taşlardaki hat sanatının inceliklerine hakaret eder gibi. Sevmiyorum diyor Mardin.

Tablo gibi şehir: Mardin


Ya o televizyon dizileri. Ve o dizilerdeki, sanki Mardin hep ağalarla ağaların kana susamış yaşam biçimleriyle hayat buluyormuş gibi. Külliyen yalan diyor. Ben kana gözyaşına boğulmuş bir görüntüyle değil, kendi tarihiyle harmanladığı sevgiyle anılmak istiyorum. Benim adım aşk diyor Mardin.

Tablo gibi şehir: Mardin



Farklı dinlerden, farklı milletlerden insanları yüreğimde barındırırım. Tıpkı Kürtler, Araplar, Süryaniler, Yezidiler gibi. Kilise, camii, manastır üçlüsünü aynı anda selamladığım gibi. Hem dinlerin hem de dillerin kentiyim, Mezopotamya’nın kuzeye açılan penceresiyim diyor. Daha ne desin Mardin…

Fotoğraflar: Yelda Baler - Yüksel Gök

 

 

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
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