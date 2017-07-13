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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İnstagram @seyahatengelimyok / Fotoğraflar: Yelda Baler ve Erdem Sılay
13.07.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Kuyucakta bir mor kraliçe: Lavanta

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
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Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
Kuyucakta bir mor kraliçe: Lavanta

Koku denizinde boğulacakmışım gibi olduğum bir tarlanın içindeyim. Kendi güzel, rengi güzel, kokusu güzel… Üstelik rahatlatıcı bir özelliği de var. Seyredilesi bir tablo gibi… Neresi mi burası? Tabi ki de, Isparta Kuyucak lavanta bahçeleri… Bu renk cümbüşünün Kuyucukta şimdi tam zamanı…

Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, Fransa Provence’den daha yakın Isparta Kuyucak’ta mor bir kraliçe yaşarmış. Arsızmış, ruhumdaki hayata bağlılık gibi. Kapıdan kovsanız bacadan girermiş, mevsimli mevsimsiz yeşeren umutlarım gibi. Tarlasına karşı büyülenmiş bir ressam misali, kendi mutluluğumu çizdiğim, cennetten bir köşeymiş, Kuyucak lavanta tarlaları. “Yürüyebilme  umuduyla hayatın yakasına bu kadar yapışılır mı?” diye soruyorlardı  bana. Eğer bu umut ve cesaret özgür ruhumun diğer adıysa evet yapışılır.  Eğer bu umut, hayata karşı kızgınlıklarımı hafifletip sevgimi daha çok biriktiriyorsa, içimdeki yaşama sevinci için bir sığınaksa evet yapışılır.

Kuyucakta bir mor kraliçe: Lavanta


Umutlarımın üstüne eğreti duracak hüzünlü anları beslemek yerine  bir kaya olup çatlaklarımdan serin sular misali, umutlarımı güneşe çıkartmayı tercih ettim.  Ama lügatımda bu duygumu dile getirebileceğim bir sözcüğüm yok.  Bu duyguyu somutlaştırabileceğim bir eylemim var; Yürümek…

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Türkiyenin sakin şehrinde hafta sonu tatili
"Türkiye'nin sakin şehri"nde hafta sonu tatili


Kuyucaklılar da susuz ve çorak topraklarından dolayı umutsuzluğa düşmek yerine, var olan göç olgusunu tersine çevirmek için, hayata hüzünlü bir pencereden bakmayı değil, hayatın penceresinden mor umutlara bakmayı tercih etmişler. “Bir çiçekle bahar olur mu?” diyenlere  en güzel cevaplarını yine bir çiçekle vermişler.

Kuyucakta bir mor kraliçe: Lavanta


Ve demişler ki;  Bakmayın siz onun öyle narin kırılgan duruşuna. Toprağından çekilip koparıldığında bile sitem etmeyen güzel, güçlü başarılı; hayatın peşinden koşmayan ama hayatı peşinden sürükleyen bir güzelliktir lavanta.  Lavanta ise bu umut ve özverili Kuyucaklılara minnet borcunu; “Evet bir çiçekle bahar olur”  dedirtip köylüyü tekrar toprağına geri döndürmek olmuş.  Zaman zaman maviye ama en çokta mor renkte arz-ı endam etmesini bilen müjdeleyici bir haber gibi…

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Kokusuna âşık oldum, rengine hayran: Provence / Fransa
Kokusuna âşık oldum, rengine hayran: Provence / Fransa

Anadolu halkı tarafından yabanisi yıllarca ‘karabaş otu’ olarak kullanılan lavanta, koca bir kayanın ağırlığı altında ezilmekten yorulmuş olacak ki, kibarlığın, nezaketin, saygının hatta sevecenliğin bileşimi olan zarafetle,  toprak yönünden seçici özelliğini bir kenara bırakıp, kurak topraklarda insanlara umut olmuş, yarınlar olmuş… Fiziksel güzelliğinin yanında yatıştırıcı, şifa verici, dileklerin gerçekleşmesi ve koruyuculuğuyla;  yazan, okuyan ve öğreten, üreten bir kadının ince ruhunda kendini gösteriyor lavanta. Kah sakinleştirip dinlendiriyor kah damla damla akıtılıp acılara derman oluyor.

Kuyucakta bir mor kraliçe: Lavanta


Ve tüm bu özelliklerinden dolayı kendine sonsuz ve haklı bir güvenle beyninize; “evet ben bir daha buraya gelmeliyim” fikrini empoze ettiriyor.

Kuyucakta bir mor kraliçe: Lavanta

 

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
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