Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Yazıları Gezginler Yazıları Yüksel GÖK Yazıları Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka
Yüksel GÖK Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Kayak bahane tam da şimdi Bansko şahane  

Seyahat
Yüksel GÖK / Instagram: @seyahatengelimyok
07.03.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka - Yüksel GÖK

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Size bir şey söyleyeceğim: Bayrağının yüzde 75’lik alanını kaplayan aslan figürünün Singalileri, turuncu rengin Tamilleri ve yeşil rengin Müslümanların temsil edildiği, sigaranın içilmediği, trafiğin sağdan ve hız limitinin 80 kilometrenin üstüne çıkmadığı; Fakir, samimi ve güler yüzlü insanların yaşadığı… Ana dilin Sinhala, Tamil ve İngilizce olduğu, haritada ilk baktığınızda kiminin armut, kiminin inci gibi gördüğü ama Asya ülkeleri arasında Hindistan’ın gözyaşı denildiği bir ada ülkesi. Hindistan’ın güney ucunda dağlarında keramet doğasında huzur barındıran Sri Lanka’ya gittim.

Colombo hava alanından başlayan Sri Lanka yolculuğum yüreğimdeki heyecan, az biraz korkularım ama daha çok korkularımı yenen heyecanımla 230 kilometrelik araç yolculuğuyla Galle’ye doğru devam etti. Galle’yi Galle yapan, benim de hayallerimi süsleyen, acaba gerçek mi diye kendi kendime hep sorgulattığım, Sri Lanka yerlilerinin atalarından kalan ve halen devam ettirilen kazık üstünde ilginç balık tutma teknikleri. Yüzyıllardan beri denizin içine çaktıkları kazıkların üstüne çıkıp bütün günlerini balık avlamayla geçiriyorlar. Denize çakılan yaklaşık 5 metre boyundaki kazıklara birer oturma yeri yapan yerliler tek geçim kaynağı olan balık tutmak için bütün gün burada bekliyorlar. Bugün bu yöntem daha çok bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekmeye çalıştıkları ikinci bir kazanç kapısı durumunda.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Galle’den okyanus boyunca rahat mı rahat; keyifli mi keyifli 130 kilometrelik yolumun ilk durağı Hikkaduwa Plajı oldu. Galle’den Colombo’ya yol boyunca devasa palmiye ağaçları arasında saklanmış evler ve o evlerin içindeki yaşamlar eşlik etti, hem ruhuma hem de bedenime.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Bitip tükenmek bilmeyen bu doğa harikası yaşamlar heybemde birer anı olarak yerlerini çoktan aldılar bile. Tahmini, Galle’den Colombo’ya 1,5 saat sürmesi beklenen yolculuk ara sıra verilen molalar ve Colombo şehrinin trafiği ile 3 saat sürdü. Sri Lanka’da trafiği rahatlatan da yavaşlatan da ‘’tuk tuk’’ denilen üç tekerlekli araçlar. Eğer ‘’tuk tuk’’ ile seyahat ediyorsanız sizi gideceğiniz yere zamanında ulaştırarak bir kurtarıcı olabiliyor.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Colombo Sri Lanka’nın başkenti. Aynı zamanda Güney Asya ülkeleri arasında en büyük liman şehri unvanını elinde bulunduruyor. 

31
Hz. Adem’in ayak bastığı ilk yer Şimdi turizm cenneti…
Hz. Adem’in ayak bastığı ilk yer! Şimdi turizm cenneti…


Birinci Colombo denilen bölgede, minik bir İngiliz Mahallesi bu bölgenin hemen bitiminde başlayan 11. Bölge’de ise Pazar yerleri, devasa Dawatagha Camii, adını Ganj Nehrinden alan Budist tapınağı Gangarama ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip.


Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Colombo’dan Dambulla’ya devasa gövdeleriyle heybetli duran yüzyıllık ağaçların gölgesinde yol aldım. Bu ağaçlar arasında en dikkat çekici olan ise saçı sakalı varmış gibi duran, her an her yerde karşınıza çıkan Banyan Ağacı. Sabırlı, bilge, sakin ama daha çok gizemli… Kocaman gövdeleriyle anlatacak çok şeyi olan güçlü, kudretli bir varlık misali. Kökleri yukarıdan aşağıya doğru toprağa kavuşmaya can atan ağaç Banyan. Topraktan can alıyor, tohumlarını gövdesinde besliyor ve tekrar ait olduğu yere yani toprağa karışıyor. Böylece sonsuzluğu temsil etmesi de boşa çıkmıyor.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Sri Lanka’da mekânlar birbirinden uzak. Yollar virajlı. Her an herhangi bir yoldan sizin dışınızda bir canlı karşınıza çıkabilir. Bu ilk defa gördüğünüz bir sincap türü ya da bir maymun ya da bilemediniz sevimli bir sürüngen olabilir. Bu durum zaman zaman ürkütücü ama daha çok bedenimin kıyılarına ekilen hayallerimin ruhuma tesiri gibi... Ve biliyorum ki başka bir bilinmezlik daha benim dünyamda daha güzel ve daha etkili bir aydınlıkla anlam bulacak.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

İşte o anlamlı aydınlık ve Dambulla’daki Yetim Filler. Yetim Filler’e doğru yol alırken, geçtiğimiz yollar cennete doğru mu gidiyor diye düşünürken; Hz. Âdem’in cennetten kovulduktan sonra geldiği yerin Sri Lanka olduğunu duyunca hiç şaşırmıyorum. Ve daha sonra doğal olarak yaşam burada devam ediyor. Nasıl etmesin ki… Her geçtiğim yol bir öncekinden daha güzel daha şaşaalı ve daha yeşil. Doğal olarak Sri Lanka’nın şaşaalı, büyük, gösterişli ülke anlamına geldiğini öğrenince işte tam anlamını bulmuş diyorum. Sri: Büyük, güzel, şaşaalı ve önemli. Lanka ise; cennet anlamına geliyor. Burada tek sorun gördüklerimi ve hissettiklerimi kelimelere aktarmadaki yetersizliğim.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Colombo’dan yaklaşık 4 saat süren yolculuk sonrasında Dambullada’yım. Burada dişleri için insanlar tarafından hunharca öldürülen ya da bir şekilde yetim yalan yavru fillerin bakımı yapılıyor. Filler aile bağları güçlü olan hayvanlar. Fakat bir anne fil kendi yavrusu dışında başka bir yavru filin bakımını asla üstlenmiyor. Dolaysıyla hem bu yavru fillerin bakımını üstlenmek hem de soylarını korumak için 1976 yılında devlet desteği ile kurulan, dünyadaki ilk ve tek fil yetimhanesi. 1976 yılında 6 fille başlayan yetimhanede şu an 88 fil bulunuyor.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Galle, Colombo, Dambulla, Kandy derken daha kuzeyde daha iç kesimlerdeyim. Değişmeyen tek şey yeşil doğanın tüm görselliği ile ruhuma verdiği huzur. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir esintiyle gelen mis kokular, huzur değil de nedir?

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

En cesur krallara bile korku salan, acaba buraya çıksam gökyüzüne elim ulaşır mı deyip hayal kurdurtan, saraylara şahit oldunuz mu? Ben böylesiyle ilk defa karşılaştım. Sigiria, engin bir granit topuzunun zirvesine 5. YY'da Sri Lanka kralı tarafından yaptırılmış 1200 basamakla çıkılan kale. Çıkması da inmesi de engellerle dolu olan Sigiria’yı bu gezimde gözden çıkarmıştım ama tüm engellere rağmen; elim ayağım, kolum kanadım, gözüm kulağım olan Yelda Baler sayesinde bu hayalim de gerçeğim de yerini buldu. 

Çocukluk hayalimizi gerçekleştirenlerin yeri cennettir Yelda Baler haberin olsun.

Dağlarında huzur barındıran Sri Lanka

Fotoğraflar: Yelda Baler ve Yusuf Gürbüz

Yüksel GÖK
Yüksel GÖK
yuksel@seyahatengelimyok.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Sıradaki Haber

Güney Afrika’da ikinci yılbaşı kutlamaları

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

En görkemli yılbaşı kutlamaları

Yılbaşı tatilinizi geçirebileceğiniz en iyi 10 yer