Dikkat, yan koltuğunuzda Dr. Mehmet Öz olabilir!

Hep aklımızdan geçen soru “Yanımdaki koltuğa kim oturacak?” Uçak yolculukların başında sıkça akla gelen bir sorudur bu. Düşünebiliyor musunuz... THY uçuşlarında Dr. Mehmet Öz yanınızdaki koltukta olacak. Belki uçuşta vişne suyu içmenin yararlarını anlatacak. Ya da doğuya uçarken kabinde güneş gözlüğü takmanızı önerecek.

Bilmediklerimizi anlatacak. Ya da kulağımız tıkandığında yaptığımız geleneksel yanlışların doğrularını söyleyecek.



Uçak yolculuklarının, hele hele uzun uçuşların sonunda yolcuların yüzde 20’si biraz rahatsız olarak aşağı iniyorlar. Hangi yanlışlar yolculuklarda bizi halsiz düşürüyor, yorgun yapıyor?

Dr. Mehmet Öz, şovlarıyla bir dünya markası. Anlattıklarını, 12 milyondan fazla takipçi izliyor. Şimdi buna THY’nin takipçi yolcuları da katılacak. Siz deyin 24 milyon, ben diyeyim 40-50 milyonluk bir izleyiciye ulaşılacak. Jet-lag etkisinden, günün 25 saat olarak ayarlanmasına kadar uçuşlardaki fiziksel, ruhsal hatta duygusal bozulmalarımıza çare bulacak.

THY, ‘Fly Good Feel Good’ projesine imza atıyor. İmzanın garantörü Dr. Mehmet Öz. Oturuşumuzdan soluk alışımıza, yeme-içmemize kadar her şeye karışacak.

Varsın karışsın. Dr. Öz uzun bir yoldan geliyor. Kariyeri, aklı, bilimsel araştırmaları buna çok uygun. Üstelik Amerikan sisteminin etkili bir şov adamı. Buluştuk, konuştuk. Dr. Öz, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kurumsal İletişimin başı Seda Kalyoncu ve THY’de hayatı kolaylaştıran adam Kemal Öztürk bir otelde buluştuk. Dr. Mehmet Öz’ün uygun bulduğu bir mönüde hazırlanmış yemeği yerken uzun uzun sohbet ettik. Çok güldük, çok eğlendik. Çünkü havayolu yolculuğuna eğlenceli yüzünden baktık. Bilimsel tarafını Dr. Öz’e bıraktık.

İŞTE PROJEDEN SATIR BAŞLARI

+ Projede, THY’nin resmi sitesi, sosyal medya hesapları ve uçak içi eğlence sistemleri üzerinden gösterimi yapılan uzman tavsiyelerinin bulunduğu kısa videolar ve basılı materyaller yer alıyor.

+ İş birliği kapsamında Dr. Öz, İstanbul’dan New York’a giden TK01 sefer sayılı uçuşta, pilotların, kabin ekibinin ve Uçan Şefin (Flying Chef) de yardımıyla, şov programı “The Dr. Oz Show” ve “Fly Good Feel Good” projesinin içerik çekimlerinden önce yolculara büyük bir sürpriz yaptı.

+ Yapılan çekimlerde Dr. Öz, bu özel uçuş deneyiminde, uçak içi eğlence sistemi üzerinden sağlıklı yaşam çağrısı yapan mesajlar ve küçük hediyelerle yaklaşık 300 yolcuya oldukça keyifli dakikalar yaşattı.



+ THY, ‘Fly Good Feel Good’ projesi kapsamında ayrıca, programa kaydolarak uçuşlarında ekstra mil kazanabilen doktorların, uçakta doktora ihtiyaç duyulması durumunda görev almalarını sağlayan, gönüllülük esasına dayalı ‘Uçan Doktor (Flying Doctor)’ uygulamasını da başlattı.

+ Projenin ileriki aşamalarında yolcu memnuniyetini daha da yukarılara taşımaya ve yolcularını sağlıklı yaşama özendirici tavsiyelerde bulunmaya devam edecek.